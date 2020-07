UNIDADE C&C CAMPINAS SAUDADE REINAUGURA SHOWROOM DE REVESTIMENTOS

O espaço no 2º piso da loja foi totalmente repaginado para melhor exposição dos produtos e atendimento personalizado aos clientes

A unidade C&C Campinas Saudade reinaugura na próxima quinta-feira, 16 de julho, seu showroom destinado a pisos e revestimentos. A área, que fica no segundo piso da loja, foi totalmente repaginada para receber as últimas novidades das maiores marcas de revestimentos do mercado. A reforma resultou em um espaço mais amplo, de melhor circulação para receber os clientes e com expositores mais acessíveis e práticos para visualização e escolha dos produtos.

Showroom revestimentos

Todos os últimos lançamentos e tendências das melhores marcas do segmento de revestimentos estão presentes no novo espaço da loja. Entre os destaques estão Portinari, Ceusa, Portobello, Eliane, Biancogres, entre outras. A unidade oferece ainda, serviço de paginação, em que os clientes podem escolher os produtos para revestir pisos e paredes e visualizar, com ajuda dos consultores, quais as melhores opções de modelos e aplicação, de acordo com suas necessidades e medidas.

A C&C Casa&Construção é, atualmente, um dos maiores home centers do país e única 100% brasileira. Especialista em tudo para a casa, a rede oferece as melhores opções do mercado para construir, decorar e reformar. A unidade C&C Campinas Saudade, fica localizada no bairro Ponte Preta, em Campinas – SP.

Importante destacar, que todas as 38 unidades da rede estão cumprindo as recomendações dos órgãos oficiais de saúde e mantendo os protocolos de segurança para o combate ao coronavirus. As lojas contam com todas medidas protetivas possíveis para receber seus clientes e colaboradores com o máximo de segurança. E para quem preferir fazer suas compras sem sair de casa, a marca oferece ainda, uma série de opções de atendimento remoto conforme as informações abaixo.

C&C CAMPINAS SAUDADE

Endereço: Avenida Saudade, 1214 – Ponte Preta – Campinas – SP 13041670

Horário de Funcionamento

De Segunda a Sábado das 08:00h às 20:00h.

Domingos e Feriados – 09:00h às 18:00h.

Horário de Retirada: De Segunda a Sábado das 08:00h às 18:00h.

Domingos e Feriados NÃO há atendimento para retirada de mercadorias.

A UNIDADE C&C CAMPINAS SAUDADE CONTA TAMBÉM COM:

• Consultoria em arquitetura e decoração

• Serviço de Mão de Obra – Para alguns produtos específicos da loja, é possível contratar serviços de mão de obra especializado diretamente no caixa da loja.

• Paginação de ambientes

