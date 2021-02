União Química adquire produto Xantinon® da Hypera por R﹩ 100 milhões

A União Química, uma das maiores indústrias farmacêuticas do Brasil, com 8 unidades fabris, adquire a marca Xantinon, que fará parte do portfólio de produtos OTC do grupo.

Recentemente a empresa também adquiriu a marca OTC Neocopan e, desta vez, investirá na aquisição da marca Xantinon, com indicação para auxiliar no tratamento dos distúrbios do fígado.

Hypera

A marca Xantinon foi adquirida da Hypera, no valor de R﹩ 100 milhões incluindo inventário transferido.

Com base nos dados da IQVA, consultoria especializada na indústria farmacêutica, o faturamento do Xantinon nos últimos 12 meses foi de R﹩ 59 milhões com uma evolução de 16% no último ano.

Xantinon

Nos últimos 12 meses, foram vendidas 5 milhões de unidades, com participação de 38%, levando em consideração a classe terapêutica dos hepatoprotetores e lipotrópicos (A05B). O Xantinon detém a liderança em unidade dessa categoria.

Grupo União Química

Com capital 100% nacional, mais de oito décadas de atuação e presidido por Fernando de Castro Marques, o Grupo União Química está posicionado entre as dez maiores corporações farmacêuticas do Brasil. Sua estrutura está dividida em três grandes unidades de negócio: Saúde Humana com as divisões Farma (OTC, Genéricos, Marcas), Genom (Oftalmologia, Ginecologia, Ortopedia, Dermatologia e Sistema Nervoso Central) e Hospitalar (Hospitais Públicos e Privados); Saúde Animal – Agener que oferece produtos para Animais de Companhia (Pet), Animais de Produção (Bovinos, Ovinos, Caprinos e Suínos), Reprodução Animal e Produção de Leite; além da unidade de Terceirização que atende importantes clientes do segmento.

O Grupo União Química possui um dos maiores complexos industriais do mercado farmacêutico brasileiro, com 8 plantas e um centro de distribuição que atendem com excelência às normas nacionais e internacionais de produção e distribuição de medicamentos. Possui também as certificações mais importantes do mercado, entre elas FDA (Food and Drug Administration) e EMA (European Medicines Agency), podendo exportar produtos para mais de 100 países.

Para saber mais, acesse https://www.uniaoquimica.com.br/.