Umbro lança nova camisa 2 do Avaí para temporada 2020

De olho na nova temporada de muito trabalho no futebol, o Avaí Futebol Clube e a Umbro Brasil apresentaram nesta sexta-feira (17) o novo segundo uniforme inspirado na força do time dentro do estado de Santa Catarina, onde o clube venceu 17 campeonatos catarinenses.

A camisa branca faz menção a uma história gloriosa que se iniciou em 1924, quando o Leão da Ilha levantou seu primeiro troféu estadual, gesto esse que se repetiria por mais dezesseis vezes em oito décadas diferentes. Com isso, alguns elementos do novo manto remetem a uniformes usados por equipes campeãs em diferentes épocas.

Entre os detalhes especiais deste novo produto, estão a gola diferenciada com detalhe contrastante e o recorte horizontal do peito que se estende até a manga contrastante, elementos esses que trazem um novo dinamismo às peças que a Umbro produziu para 2020. Isso se reforça com o punho do próprio tecido com detalhe contrastante, muito embora alguns detalhes do último se mantenham, como reconhecimento da qualidade: um recorte lateral contrastante e um tecido diferenciado nas costas, pouco maior que a parte frontal.

O manto ainda terá dois selos exclusivos produzidos pela Umbro, que reafirmam o significado da camisa. O primeiro, localizado na barra da parte da frente, traz um desenho estilizado do estado de Santa Catarina, com os anos das conquistas em 17 estrelas e um Leão que traz a presença do clube. Já o segundo, na altura da nuca, faz uma mescla entre o diamante da marca inglesa e o mascote do Avaí.

O belo escudo avaiano está aplicado em TPU e relevo termoaplicado, material especial utilizado pela Umbro para destacar o distintivo. Os torcedores podem adquirir os uniformes nas lojas pelo preço sugerido de R$279,90 (Atleta) e R$249,90 (Classic), ou no modelo feminino por R$ 199,90.

