Umanizzare Superando as tensões na depressão e no trauma

Quando a depressão estava em seu pior estado, descobri que estava imóvel, muito além da minha capacidade de receber o cuidado de pessoas bem-intencionadas. O cuidado deles ainda era importante. Eu ainda precisava disso. E inevitavelmente me recuperaria um pouco para um lugar onde a empatia deles realmente ajudasse.

têm , portanto, descobriram que a depressão é um estado fluido, onde alguns dias para a frente-movimento é possível, enquanto outros dias é inútil. E é melhor que todos (aqueles que ajudam e os que estão sendo ajudados) aceite essa realidade, que para aqueles com depressão não pode ser mudada. Assim como também é melhor que todos entendam que o avanço e a capacitação em alguns dias não é apenas possível, é necessário. O difícil é discernir qual dia é qual.

Talvez seja por isso que a sabedoria em A oração da serenidade é tão imponente:

Deus, ajude-me a aceitar os dias que não posso mudar. Ajude-me a ser ousado nos dias em que posso me mudar e melhorar. E me dê sabedoria para discernir a diferença entre esses dias.

Você pode ver as tensões nos précis acima?

Na depressão, há movimento para frente e para trás. Alguns dias há esperança. Outros dias, puro desespero. Nenhum tipo de dia pode ser alterado. É melhor aceito, não que o cuidado não ajude . Às vezes, como adulto, é bom ficar sozinho e enfrentar "como superar isso", mas há um limite para esse pensamento. Precisamos de interação para nos romper o buraco do pensamento em que podemos entrar em espiral.

Balancear tensões é apreciar a dinâmica global que se apresenta no seu caso de depressão.

Como a maioria das coisas na vida, há uma mentira em sugerir que existe uma única verdade global em jogo em complexas dinâmicas intrapessoais ou interpessoais. Sempre há mais aspectos em sua verdade do que isso. Isso pode ser uma difícil coisa para você entender e aceitar, muito menos alguém completamente diferente.

Por exemplo, uma vítima de abuso, um sujeito traumatizado , deve receber uma empatia inequívoca – eles devem ser acreditados, e é incrivelmente importante que sua esperança e prosperidade futuras o façam. Mas não deve ser deixado lá. Nem toda a cura está contida na empatia, mesmo que seja um começo poderoso. A vítima, e agora vamos chamá-la de sobrevivente (do trauma), deve ter mais do que sua crença e incentivo tácito. Eles também devem ser gentilmente desafiados em sua jornada de recuperação – o que sugere e acredita em restauração – e às vezes isso parece difícil.

Existe um perigo para todo sobrevivente de trauma. Eles podem começar e continuar sendo sugados pelo turbilhão de vitimização. Precisamos assistir a nossa linguagem. Não xingando. Mas como estamos nos demorando em declarações de desempoderamento sobre nós mesmos que parecem que ainda somos a vítima. Precisamos trabalhar para uma meta além disso.

Quando continuamos dizendo: "Eles ou a situação fizeram isso comigo!" ou "[Eles ou a situação] não vai mudar!" ou "Como ousa [eles ou a situação]!" especialmente se ainda estamos com raiva, não podemos nos recuperar completamente. Não me entenda errado. A raiva e incredulidade são justificadas. Porém, a vindicação ocorre quando deixamos de nos sentir como vítimas e entramos em contato com nossa agência (que significa ação ou intervenção que produz um efeito [fortalecedor] particular). O poder pessoal é necessário para se recuperar totalmente, e precisamos encontrar uma maneira de acessá-lo.

Mas a agência não pode surgir até que a empatia seja recebida e permaneça. No entanto, se deixássemos isso com empatia, a agência pode nunca ser plenamente realizada . Nós precisamos de ambos.

Ao sofrer, você pode conter as tensões nessas verdades aparentemente opostas:

Você é acreditado; aconteceu, foi horrível e é horrível. Mas você também pode ser mais do que aquilo que experimentou.

Equilibrar as tensões não é um, é melhor que o outro, ou um está certo e um está errado. Equilibrar as tensões na restauração da saúde mental tem tudo a ver com receber empatia que valida o que era e o que é e o desafio que nos impulsiona à agência do que pode ser.

Sofrem devem acreditar, e sofrem devem acreditar que podem se recuperar.

*** Este artigo pressupõe, para vítimas de abuso, que você está FORA da sua situação tóxica. A recuperação não pode ocorrer em uma situação que retraumatises nós.