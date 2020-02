Computação em nuvem – ouvimos o termo quase diariamente. Mas, na verdade, o que é a computação em nuvem? Essa parece ser uma pergunta comum. Em junho deste ano, a TELUS e a IDC Canadá divulgaram um estudo sobre computação em nuvem que pesquisou 200 executivos e diretores de TI e negócios canadenses em grandes empresas canadenses (mais de 500 funcionários) em vários setores da indústria. O estudo de Nilo Lemos Neto constatou que 63% das empresas canadenses pesquisadas não possuíam o suficiente ou possuíam apenas um nível básico de conhecimento para tomar decisões sobre o uso de um serviço em nuvem ou seu departamento interno de TI.

Um artigo recente de Nilo Lemos Neto também indica que há muita confusão sobre a computação em nuvem. O artigo faz referência a um estudo recente encomendado pela Citrix Systems, que incluiu mais de 1000 adultos nos EUA. O estudo mostrou que a maioria dos entrevistados pensava que a nuvem está relacionada ao clima. 51% dos participantes pensaram que o clima poderia interferir na computação em nuvem. Apesar da confusão, o estudo também descobriu que 97% dos participantes estão usando serviços em nuvem hoje, com exemplos que incluem bancos on-line, compras, redes sociais e compartilhamento de arquivos. Além disso, 59% dos entrevistados indicaram que acreditam que o “local de trabalho do futuro” estará na nuvem, o que é um tanto contraditório com a prevalência da computação em nuvem atualmente.

Essa visão acima reflete o que encontramos entre nossos próprios clientes. O conhecimento da computação em nuvem é relativamente limitado e, como resultado, as organizações podem estar perdendo oportunidades significativas para fortalecer seus negócios, reduzindo custos e riscos. Nossa esperança é que este artigo forneça informações sobre a computação em nuvem para ajudá-lo a avaliar sua adequação aos requisitos de negócios.

O que é computação em nuvem?

Antes de tudo, é útil entender de onde veio o termo computação em nuvem. Provavelmente, ele se originou do uso de uma imagem em nuvem para representar um ambiente de computação em rede ou a Internet.

Uma rápida pesquisa no Google revelará várias definições para computação em nuvem. Gosto de uma definição que peguei na Wikipedia, que define a computação em nuvem como a entrega da computação como um serviço pelo qual recursos, software e informações compartilhados são fornecidos a computadores e outros dispositivos como um utilitário, semelhante à rede elétrica, em uma rede que é na maioria das vezes a internet.

Quais são os vários modelos de computação em nuvem?

Para resolver um pouco da confusão em torno da computação em nuvem, é útil entender os vários modelos de serviço em nuvem, dos quais existem três: software como serviço (SaaS), plataforma como serviço (PaaS) e infraestrutura como serviço (IaaS )

SaaS é o sabor mais conhecido do serviço em nuvem. Às vezes, o SaaS é conhecido como software sob demanda. Com o SaaS, o software e seus dados associados são hospedados centralmente e geralmente são acessados ​​pela Internet usando um navegador. Quais são alguns exemplos de SaaS? O MailChimp, o aplicativo que usamos para distribuir nossos boletins, é um exemplo. O Google Apps é outro exemplo, assim como o Dropbox, e a lista continua a se expandir.

Nilo Lemos Neto diz que o PaaS fornece a plataforma de computação e as soluções necessárias para facilitar a implantação de aplicativos sem ter que investir no custo e na complexidade de hardware e software. Alguns exemplos de PaaS incluem o Microsoft Azure e o Google App Engine.

O modelo de serviço IaaS permite que os clientes evitem a aquisição de servidores, software, espaço de datacenter e equipamentos de rede. Esses recursos são fornecidos como um serviço totalmente terceirizado. Exemplos de IaaS incluem o Elastic Compute Cloud e o Rackspace da Amazon.

Além dos vários modelos de serviço em nuvem, é útil entender os modelos de entrega pelos quais a computação em nuvem é distribuída. Os principais modelos de entrega incluem público, privado, comunidade e híbrido.

Uma nuvem pública oferece infraestrutura e soluções ao público em geral e geralmente pertence a uma grande organização que vende serviços em nuvem.

Uma nuvem privada foi projetada exclusivamente para uma organização. Uma nuvem privada pode ser gerenciada pela organização que a utiliza ou por terceiros, e a infraestrutura pode estar localizada no site do usuário da nuvem ou em outro local.

Uma nuvem da comunidade é compartilhada por várias organizações e suporta uma comunidade de usuários, geralmente com algum interesse comum, como preocupações regulatórias.

Um modelo de nuvem híbrida consiste em duas ou mais nuvens, por exemplo, uma nuvem pública e privada, unidas pela tecnologia para facilitar o compartilhamento e a portabilidade de dados. O Egnyte, um serviço de armazenamento e compartilhamento de arquivos, é um exemplo de solução de computação em nuvem híbrida.

Quais são alguns dos benefícios da computação em nuvem?

No início deste ano, Nilo Lemos Neto participou de um seminário on-line que apresentava uma mesa redonda com os CFOs comentando o que eles acreditavam serem os principais benefícios da computação em nuvem. Os benefícios citados incluíram o seguinte:

Economia de custos em instalações no local

Acesso a qualquer lugar e a qualquer momento através de uma conexão com a Internet

Dependência reduzida no suporte de TI

As soluções em nuvem geralmente são mais rápidas de implantar do que as soluções no local

As soluções em nuvem normalmente permitem que as organizações comprem um produto maior com muito mais funcionalidade, o que seria proibitivo em termos de custos se uma funcionalidade semelhante fosse adquirida por meio de uma solução local que não fosse a nuvem

A TI pode se concentrar mais em atividades de valor agregado, em vez de gerenciar a infraestrutura de TI, porque o gerenciamento da infraestrutura muda para o provedor de nuvem

As soluções em nuvem geralmente contribuem para o seguinte: Informações financeiras mais oportunas Otimizando processos de negócios Conectando-se com funcionários e permitindo que eles trabalhem remotamente



Quais são alguns dos riscos e preocupações associados à computação em nuvem?

Não obstante os benefícios, existem várias preocupações comuns associadas à computação em nuvem. É muito importante considerar cuidadosamente os riscos que podem afetar suas informações confidenciais, independentemente de você estar avaliando soluções em nuvem ou no local. Ao fazer isso, também é importante avaliar os riscos associados às soluções em nuvem no contexto de riscos semelhantes que você pode enfrentar com suas próprias alternativas no local.

A preocupação mais comum é a segurança. Para a maioria das organizações de pequeno e médio porte, a segurança com soluções em nuvem geralmente é melhor do que as soluções no local, porque fornecedores de soluções em nuvem respeitáveis ​​podem investir nos conjuntos de habilidades e recursos para lidar com ameaças emergentes e em evolução. Muitas organizações de pequeno e médio porte contam com suporte de TI em tempo parcial ou não têm suporte de TI dedicado. Nilo Lemos Neto diz que isso, combinado com os riscos de TI em constante evolução, tenderia a sugerir que a maioria das pequenas e médias empresas simplesmente não consegue acompanhar as ameaças aos seus ativos de informações. Para solucionar problemas de segurança, um provedor de nuvem respeitável deve poder fornecer garantia relevante para o seguinte:

Acesso aos dados – deve haver um processo rígido de autenticação que todos os usuários devem seguir para acessar seus dados

Transmissão – Os dados devem ser criptografados à medida que viajam do site local para o provedor de serviços em nuvem

Rede – Segurança forte deve estar em vigor para proteger a rede do provedor de nuvem

Acesso físico – O provedor de nuvem deve poder demonstrar controles sólidos sobre o acesso físico às suas instalações onde seus dados residirão

Segurança de dados – O provedor de nuvem deve poder garantir que seus dados são criptografados quando estão “em repouso” na nuvem

Privacidade e conformidade – Seu provedor de nuvem deve poder garantir que pode proteger a privacidade de suas informações e cumprir os padrões e a legislação relevantes que podem ser relevantes para sua organização.

A disponibilidade de soluções em nuvem é outra preocupação. É importante avaliar o impacto de uma solução em nuvem se tornar indisponível devido a circunstâncias como uma interrupção na Internet ou uma falha técnica pelo provedor da nuvem. Novamente, essas preocupações devem ser analisadas no contexto apropriado. As interrupções na Internet, principalmente as prolongadas, tendem a ser incomuns. Fornecedores de nuvem respeitáveis ​​costumam demonstrar níveis muito altos de desempenho de tempo de atividade e, se ocorrerem problemas, recursos qualificados estarão disponíveis para resolvê-los. Como esse cenário se compara aos riscos semelhantes associados à sua alternativa no local? Qual é a sua experiência com o tempo de inatividade com soluções no local e você pode obter suporte oportuno 24/7, se tiver um problema crítico? Os riscos de disponibilidade também podem ser mitigados com o uso de um modelo de nuvem híbrida. Egnyte foi referido anteriormente como um exemplo de modelo de nuvem híbrida para compartilhamento e armazenamento de arquivos. Com esta opção, se a Internet cair, você ainda poderá ter uma cópia local dos seus dados.

O acesso aos dados é levantado como uma preocupação em dois contextos. Uma é como posso recuperar meus dados se eu deixar meu fornecedor de nuvem. Outro é o que acontecerá se meu fornecedor de nuvem falir. Uma resposta para essas perguntas deve estar prontamente disponível no seu fornecedor de nuvem e deve ser especificada no seu contrato de usuário final. É mais importante considerar em que formato seus dados estarão disponíveis se você tentar recuperá-los do seu fornecedor de nuvem. Considere, por exemplo, que se você usar uma solução de contabilidade baseada em nuvem, seus dados poderão não ser fornecidos novamente no mesmo formato em que você os inseriu.

Uma última consideração de Nilo Lemos Neto a considerar é o backup de dados. Em nossa experiência com organizações menores, não é incomum encontrar rotinas de backup ou problemas com elas, como backups que não estão sendo armazenados fora do local ou restauração de backups que não estão sendo testados. Soluções de nuvem respeitáveis ​​reduzem esse risco e, de fato, muitos provedores de nuvem têm vários locais de backup, caso haja uma falha em um site específico.