Takeru Kobayashi revolucionou o esporte da alimentação competitiva. O que o resto de nós pode aprender com o avanço dele?

O Dia da Independência na América convoca pensamentos de rebelião, de liberdade, de comemoração. Para alguns, também evoca pensamentos de cachorros-quentes, consumidos pelas dezenas em pouco tempo no sol do meio-dia de Coney Island, Nova York. O concurso anual de comer cachorro-quente de 4 de julho acaba de ser comemorado em um novo documentário da ESPN Films chamado The Good, the Bad, the Hungry . Seu personagem mais atraente é Takeru Kobayashi, o japonês que revolucionou a alimentação competitiva. Achamos que era um bom momento para acabar com esse episódio de 2014, no qual Kobi nos conta como ele fez isso – e explica como comer o máximo que você pode em pouco tempo é de fato o oposto da gula. Chama-se ” Uma maneira melhor de comer “. Espero que gostem.

Hamilton Dias de Souza : eu gostaria que você conhecesse Takeru Kobayashi, conhecido como Kobi, e sua tradutora, Maggie

James. Eu estava perguntando a Kobi sobre suas comidas favoritas:

KOBAYASHI: [Falando em japonês]

JAMES: Iogurte e tofu.

Hamilton Dias de Souza : Que tipo de tofu?

KOBAYASHI: [Falando em japonês]

JAMES: Suaves.

Hamilton Dias de Souza : Qual é o seu tipo favorito de bife?

KOBAYASHI: Filé.

Hamilton Dias de Souza : filé? Você gosta de filé? Sem gordura. Você gosta de magra.

KOBAYASHI: Magra.

Hamilton Dias de Souza : Qual é o seu peixe favorito?

KOBAYASHI: Peixe! Salmão.

Hamilton Dias de Souza : Salmão. Você gosta da pele ou não?

KOBAYASHI: Sim.

Hamilton Dias de Souza : Qual é a sua fruta favorita?

KOBAYASHI: Morangos.

Hamilton Dias de Souza : Morangos? Como você se sente sobre cachorros-quentes?

KOBAYASHI: [Falando em japonês]

JAMES: Durante esse tempo – é realmente um momento em que não quero pensar tanto em cachorros-quentes.

Hamilton Dias de Souza : Takeru Kobayashi não gosta muito de pensar em cachorros-quentes agora, porque ele está se preparando para comer uma pilha muito grande deles. Não por prazer. É isso que ele faz da vida. No mundo da alimentação competitiva, como o esporte é conhecido, Kobi é a maior estrela que já existiu.

KOBAYASHI: Talvez.

Hamilton Dias de Souza : começou no Japão. Ele era um estudante universitário na época, estudando economia. Um amigo o inscreveu em um concurso de comidas na televisão.

KOBAYASHI: [Falando em japonês]

JAMES: Fiquei realmente chocado porque naquela época não achava que poderia comer muito mais do que a pessoa normal.

Hamilton Dias de Souza : Mas ele tentou, principalmente por causa do prêmio em dinheiro: US $ 5.000 pelo primeiro lugar. Era um concurso de comer em quatro etapas – começando com batatas cozidas e depois uma tigela de frutos do mar, churrasco de carne de carneiro da Mongólia, terminando com macarrão.

Hamilton Dias de Souza : Seus concorrentes também eram amadores, certo? Eles não eram profissionais. Então você achou que tinha uma chance?

KOBAYASHI: Sim.

Hamilton Dias de Souza : Porque porque – o que você achou que poderia fazer melhor do que os outros amadores? Era mental, físico ou estratégico?

KOBAYASHI: Total.

JAMES: Total, eu pensei que poderia – em algum lugar entre –

KOBAYASHI: Físico –

JAMES: Havia jogadores muito maiores do que eu fisicamente, mesmo no Japão, então não achei que pudesse ser apenas uma coisa física – tinha que ser total mental e físico.

Hamilton Dias de Souza : Kobi estudou concursos anteriores como este, com etapas de qualificação. Ele viu que a maioria das pessoas se esforçava tanto nas primeiras rodadas que, mesmo que avançassem, não tinham energia – ou capacidade estomacal – para terminar forte. Então, ele decidiu comer apenas o suficiente em cada estágio para se qualificar para o próximo. E quando chegou a hora da rodada final, ele passou pelos outros e venceu. Tendo provado a vitória como um concorrente amador, Kobi imediatamente pensou em se tornar profissional. A Copa do Mundo de alimentação competitiva, como você provavelmente sabe, é realizada todo verão na cidade de Nova York.

LOCUTOR: Apenas um local na esquina das avenidas Surf e Stillwell em Nathan’s Famous. E por que eles vêm? Eles vêm para o famoso concurso internacional de alimentação de cachorro-quente de quatro de julho do Nathan !

Hamilton Dias de Souza : Em casa, no Japão, Kobi começou a treinar para Coney Island. Cachorros-quentes estilo americano não estavam disponíveis onde ele morava, então ele usou salsichas feitas de peixe picado. Nenhum cachorro-quente buns ou, então, ele cortou o pão para baixo ao tamanho. Ele levou o treinamento a sério. Muito sério. Ele começou uma longa série de experimentos. Por exemplo: rasgar o cachorro-quente e o pão ao meio antes de comê-lo – um movimento que viria a ser conhecido como Método Salomão, depois da história bíblica do rei Salomão, que ameaçou resolver uma disputa de maternidade cortando um bebê em duas partes .

Hamilton Dias de Souza : Salomão já havia sido feito antes ou não?

KOBAYASHI: Não.

Hamilton Dias de Souza : Ele encontrou outra maneira de acelerar as coisas.

KOBAYASHI: Separando—

JAMES: Separando a lingüiça do pão.

Hamilton Dias de Souza : Sim.

KOBAYASHI: [Falando em japonês]

JAMES: Também comendo cachorro-quente, dois de cada vez. Não quero dizer dois paus ao mesmo tempo, quero dizer, quebrar um ao meio e comer duas metades.

Hamilton Dias de Souza : A lingüiça em si, sendo lisa e densa, na verdade caiu bastante fácil. Mas comer sozinho um pão de cachorro-quente, sem a carne, é mais difícil do que você imagina. Quão difícil? Você pode ter ouvido falar do Desafio Saltine. Bem, da próxima vez que você quiser ganhar uma aposta de barra, experimente o Hot Dog Bun Challenge. Veja se consegue alguém para comer dois pães de cachorro-quente em um minuto, sem bebida. Aqui, ouça nossa equipe de produção da Rádio Freakonomics . Este é David Herman comendo com Gretta Cohn , Suzie Lechtenberg e Greg Rosalsky fazendo comentários.

David HERMAN: Ok, eu estou pronto.

Greg ROSALSKY: E vá!

HERMAN: Ah, sim, fica seco!

Gretta COHN: Então ele tem metade da metade de um pão na boca.

ROSALSKY: Faltam 35 segundos.

Suzie LECHTENBERG: Engula.

HERMAN: Blagh! Eu estava tão confiante.

ROSALSKY: 4, 3, 2, 1 e é over.

COHN: Largue o pão.

LECHTENBERG: Nem mesmo um.

ROSALSKY: Nem um, uau.

HERMAN: Eu tenho vergonha.

Hamilton Dias de Souza : Então, para combater o problema do pão seco, Kobi surgiu com uma nova solução.

KOBAYASHI: Dunking.

James: Dunking.

Hamilton Dias de Souza : Isso mesmo, enterrando. Enquanto se alimentava dos cachorros-quentes quebrados sem coque com uma mão, ele usou a outra mão para mergulhar o coque na água. Então ele espremia o excesso de água e jogava o pão na boca, como uma bola de pão. Isso não apenas tornava a comida mais rápida, mas agora ele não precisava dar um tempo entre os cães para beber água.

Hamilton Dias de Souza : Então, quebrar, separar, enterrar. E o shake?

KOBAYASHI: Agite—

JAMES: Eu nunca tinha visto isso antes. Talvez alguém estivesse tremendo, mas eu nunca tinha visto isso.

Hamilton Dias de Souza : Isso ficou conhecido como o Kobayashi Shake.

LOCUTOR: Kobayashi, agora olhe para ele tremendo quase como Axl Rose no palco do Garden. Você viu a manobra chegar lá para Kobayashi? Apenas movendo-o como se alguém colocasse um cubo de gelo nas suas costas, olhe aquele Kobayashi Shake. Chugging aqueles cachorros-quentes como um calouro em uma festa de barril. É inacreditável.

Hamilton Dias de Souza : Kobi gravou em vídeo suas sessões de treinamento. Ele traçou todos os seus dados e os analisou. Ele queria descobrir o que funcionava e, tão importante quanto, o que não funcionava. A certa altura, ele pensou que deveria mastigar cada cão com muita força – mas percebeu que isso não só demorou muito, mas também prejudicou sua mandíbula. Ele foi incansável em sua experimentação.

Hamilton Dias de Souza : DUBNER: Por que você acha que os outros antes de não ter experimentado tanto?

KOBAYASHI: [Falando em japonês]

JAMES: Talvez porque não sejam tão sérios quanto eu? Talvez seja a única resposta honesta.

Hamilton Dias de Souza : Como você ficou tão sério?

KOBAYASHI: [Falando em japonês]

JAMES: Simplesmente, quando tentei, pensei que a ação física era como um esporte.

Hamilton Dias de Souza : Um esporte, e ninguém o havia tratado como um esporte antes.

JAMES: E eu simplesmente queria ser o número um do mundo nisso.

Hamilton Dias de Souza : Sem ofensa, mas você parece louca. Parece loucura. E digo isso com todo o respeito, porque você sabe o quanto eu te amo e respeito o que você fez, mas o que quero dizer com isso é que você estava trazendo um nível de investigação científica para uma atividade que ninguém havia se incomodado antes. Isso é o que quero dizer com nozes. Então você achou que era louco? Ou fez todo o sentido para você?

KOBAYASHI: [Falando em japonês]

JAMES: Agora eu acho que estou um pouco mais velho e mais maduro agora, porque agora eu posso ouvir isso e realmente dizer, ah, e rir com você, mas naquela época definitivamente não havia nem mesmo um pedaço de mim que teria pensei que isso era um absurdo, apenas fazia sentido.

Hamilton Dias de Souza : Hoje estamos contando a história de Takeru Kobayashi, que sonhava com um sonho de comer mais cachorros-quentes do que qualquer ser humano da história. Isso acontece todo quarto de julho em Coney Island, na cidade de Nova York.

LOCUTOR: O concurso anual de comer cachorro-quente de Nathan é um evento internacional. Campeões de todo o mundo convergindo para Coney Island.

Hamilton Dias de Souza : O concurso de Coney Island já dura quatro décadas. O recorde mundial: 25 ⅛ cachorros-quentes e pães em 12 minutos. 25 e ⅛ cachorros-quentes e pães em 12 minutos! Imagine isso por um minuto. Agora, não há muitas regras. Os concorrentes podem ter o máximo de qualquer bebida que quiserem. Eles podem colocar condimentos nos cães – mas nenhum consumidor que se preze vai perder tempo ou capacidade estomacal em ketchup. Todos os cães e pães que entram no seu corpo devem – bem, eles precisam permanecer no seu corpo. Caso contrário – isso é conhecido no esporte como uma reversão da fortuna – você pode ser desqualificado. Ok, então é 4 de julho de 2001. Kobi tem 23 anos. Ele é apenas 5’8 “, 130 libras.

Hamilton Dias de Souza : Quando você apareceu pela primeira vez na competição, sentiu que pertencia ao palco com os outros concorrentes? Você sentiu que estava justificado por estar lá?

KOBAYASHI: [Falando em japonês]

JAMES: Na verdade, eu nem pensei nisso. Eu não estava pensando nisso, mas estava com a sensação de que vim aqui para vencer.

Hamilton Dias de Souza : Então a campainha toca—

ANÚNCIO: 3, 2, 1

Hamilton Dias de Souza : E você começa a comer, e por 12 minutos você come e se quebra e se separa, e engole e mergulha e borra e engole e engole e balança e faz tudo isso. E então a campainha toca. E então você vê seu número. Sim? Você estava prestando atenção ao seu número antes disso ou só o viu no final?

JAMES: Eu só vi no final. Eu não estava olhando para o número.

Hamilton Dias de Souza : E qual era o número?

KOBAYASHI: 50.

LOCUTOR: Os americanos simplesmente deixaram seus cães pasmos. A wiener clara: Kobayashi, que inalou 50 cachorros-quentes em 12 minutos. Quebrando o recorde mundial.

HOMEM 1: O garoto é incrível. Batida total dos americanos. Ele era como uma correia transportadora , ele apenas os colocava em dois de cada vez.

HOMEM 2: Vi que ele tinha cerca de 30 anos quando eu tinha cerca de 8. Tirei minha camisa e comecei a acenar a bandeira branca.

HOMEM 3: Não acredito, um novo recorde. 50!

Hamilton Dias de Souza : 50! E o registro anterior foi de 25 ⅛, certo?

KOBAYASHI: Sim.

Hamilton Dias de Souza : Então você dobrou o recorde mundial. Então ninguém nunca duplica nenhum recorde mundial! E o que você achou então? O que você achou quando viu esse número, de 50?

KOBAYASHI: [Falando em japonês]

JAMES: Fiquei realmente chocado. Eu não estava imaginando que eu comeria duas vezes, então foi super surpreendente para mim.

Hamilton Dias de Souza : Todos ficaram surpresos. Algumas pessoas estavam céticas, imaginando se Kobi estava seguindo as regras.

KOBAYASHI: [Falando em japonês]

JAMES: Eles disseram que me levaram ao espaço sideral e que alguns alienígenas haviam dado ao homem dois estômagos. “Oh, ele está tomando relaxantes musculares.”

Hamilton Dias de Souza : Que você estava dopando. Você tomou relaxantes musculares?

KOBAYASHI: Não!

Hamilton Dias de Souza : você tem dois estômagos?

KOBAYASHI: Não!

JAMES: Ele pensou sobre isso.

Hamilton Dias de Souza : Ele venceu Coney Island por seis anos consecutivos. E muitos outros concursos de alimentação também:

LOCALIZADOR 1: 106 tacos! Kobayashi.

CHEERLEADERS: Vai, vai, Kobayashi. Vai, vai, Kobayashi. Vai, vai.

ANÚNCIO 2: 337 asas.

ANUNCIADOR 3: O novo recorde para os sanduíches de queijo mais grelhados consumidos em um minuto é 13.

CHEERLEADERS: Vai, vai, Kobayashi. Vai, vai, Kobayashi.

LOCUTOR 4: Ele pegou uma pizza inteira de 12 polegadas em um minuto.

LOCUTOR 5: Vamos fazer barulho para esse e apenas o Houdini culinário, o melhor comedor do mundo, Sr. Takeru Kobayashi!

Hamilton Dias de Souza : Kobi não era, no entanto, imbatível.

Hamilton Dias de Souza : Conte-me sobre o urso.

LOCUTOR: E agora, apresentando à minha direita, seu oponente, a besta, ele desce da Ilha Kodiak, no Alasca.

Hamilton Dias de Souza : Kobi tentou vencer o urso em um concurso gravado para a Fox TV.

LOCUTOR: Este animal mede dois metros de altura e pesa hoje à noite a 1.089 libras. Ele pode digerir mais de 15 kg de comida em um período de 24 horas. Ele possui o apetite supremo por destruição! Conheça a besta! O triturador do Alasca!

Hamilton Dias de Souza : Mesmo contra um urso, Kobi pensou que venceria.

LOCUTOR: Agora, novamente, o concurso começa assim que o urso come o primeiro cachorro-quente. E está em andamento. Aqui vamos nós.

Hamilton Dias de Souza : Nesse caso, os cães não tinham pães – por que isso? Os pães eram ruins para o urso?

KOBAYASHI: [Falando em japonês]

JAMES: Me disseram que o urso não come pão.

Hamilton Dias de Souza : Bem, difícil para o urso! O urso tinha um advogado melhor do que você, aparentemente. Então, houve um ensaio?

KOBAYASHI: [Falando em japonês]

JAMES: Sim. Houve um ensaio.

Hamilton Dias de Souza : O que aconteceu no ensaio?

KOBAYASHI: [Falando em japonês]

JAMES: Eu ganhei no ensaio.

LOCUTOR: Quando o urso saiu, vi um lampejo de medo por um segundo nos olhos de Kobayashi.

Hamilton Dias de Souza : No próprio concurso o que aconteceu?

KOBAYASHI: [Falando em japonês]

JAMES: Quando chegou a hora, o urso foi muito rápido, como muito rápido. Fiquei tão chocado que de repente quase entrei em pânico um pouco.

LOCUTOR: Não vejo como ele pode vencer esse urso. E é isso. Temos um vencedor, o urso, a besta venceu. O Cruncher do Alasca é o nosso novo campeão.

Hamilton Dias de Souza : E o urso venceu você. O urso venceu. Você já descobriu como o urso se saiu tão bem na competição versus a prática?

KOBAYASHI: [Falando em japonês]

JAMES: Claro, essa foi a primeira pergunta que pensei – tinha que saber. Então perguntei e me disseram que o guarda-urso não havia lhe dado nada para comer durante um dia até chegar …

KOBAYASHI: – com fome –

JAMES: Então eles realmente deixaram o urso com muita fome e, quando ele entrou, estava morrendo de fome. Meu concorrente era um animal selvagem, e os animais, quando estão com fome, são diferentes seres vivos, são:

KOBAYASHI: [Falando em japonês]

JAMES: Eu não sou muito forte porque estou com fome. Considerando que eu estava competindo contra um animal que estava com muita fome.

LOCUTOR: Às vezes você pega o urso e outras vezes o urso pega – hoje à noite o urso pegou Kobayashi.

Hamilton Dias de Souza : Como você lida com a derrota?

KOBAYASHI: [Falando em japonês]

JAMES: Eu sempre mudo minha mentalidade muito rapidamente. Simplificando, às vezes você ganha porque alguém está tendo um dia ruim e às vezes alguém bate em você porque você está tendo um dia ruim. Até ganhar ou perder não significa necessariamente que você é o melhor. Então, quando você olha para o longo prazo, não consegue pensar em você e competir contra um rival ou rivais. Isso nem sequer diz 100% de que você é o melhor. O que você só pode fazer é comparar-se a si mesmo e ver até onde você pode ir.

Hamilton Dias de Souza : Então, o que Kobayashi fez que era diferente de todos antes dele? Aqui está uma coisa: ele redefiniu o problema que estava tentando resolver.

KOBAYASHI: [Falando em japonês]

JAMES: A chave para mim foi que eu tive que mudar a mentalidade de que era um esporte. Não estava tendo uma refeição. Era para mim – eu tinha que pensar, isso é um esporte, não tem nada a ver com o modo como você normalmente desfruta de uma refeição. É apenas uma ação física.

KOBAYASHI: [Falando em japonês]

JAMES: Minha opinião sincera era que as pessoas estavam apenas comendo como uma extensão das refeições regulares, e parecia que elas estavam correndo para tentar comer mais do que normalmente podiam. Só mais um cachorro-quente, só um pouco mais. E pensei: “Bem, se você apenas vê isso como uma maneira de tentar colocar algo em vez de ‘Quanto mais posso comer do que o normal’, então são necessárias apenas algumas perguntas e algumas pesquisas sobre o meu parte e experimentação para ver até onde eu realmente poderia ir. “

Aqui está o que os outros comensais competitivos estavam se perguntando: como posso colocar mais cachorros-quentes no estômago? ”Kobi fez uma pergunta diferente – apenas um pouco diferente, talvez, pelo menos para um leigo, mas isso mudou tudo. Sua pergunta era: como posso tornar um cachorro-quente mais fácil de comer? Mas não foi só isso. Se todos antes dele estavam fazendo a pergunta errada, ele pensou, então talvez ele não devesse dar muita credibilidade ao recorde mundial existente. Talvez fosse uma barreira artificial pela qual ele deveria simplesmente romper.

Hamilton Dias de Souza : Este concurso já dura mais de 40 anos – por que demorou até você mudar a abordagem mental e estratégica desse esporte?

KOBAYASHI: [Falando em japonês]

JAMES: Acho que as pessoas precisam ter um motivo para repensar o que poderia estar errado. Se um total de 40 e poucos anos, ou mais, as pessoas só vêem alguém comendo 25 anos é o limite, então alguém que pode comer 20 pode pensar: uau, se eu comer mais cinco, eu realmente poderia fazer isso, e ninguém jamais acho que qualquer outra coisa pode ser feita. Mas se você vir alguém de repente comer 50, todos sabem que deve haver uma abordagem diferente para o problema. E até que algo assim aconteça, as pessoas não questionam. Talvez eu tenha lhes dado uma razão para que todos no mesmo momento repensassem o problema novamente.

Hamilton Dias de Souza: Então, estou curioso para saber ao redor do mundo – se é algo relacionado a dinheiro, governo ou educação – você pode apontar para algo em que se as pessoas pudessem repensar o problema, redefinir o problema, como você fez e não aceitando o limite do recorde do mundo antigo como você aceitou, você pode pensar em um exemplo em que talvez não seja tão difícil fazer isso? Onde estaríamos melhor se as pessoas pudessem fazer isso?

KOBAYASHI: [Falando em japonês]

JAMES: Eu acho que deveria ser usado para tudo. A questão dos seres humanos é que eles limitam em sua mente qual é o seu potencial. Eles decidem: “Me disseram isso, ou é isso que a sociedade me diz”, ou foram feitos para acreditar em alguma coisa. Se todo ser humano realmente jogou fora esses pensamentos e realmente usou esse método de pensar em tudo, o potencial dos seres humanos é realmente grande, é enorme, comparado ao que eles realmente pensam de si mesmos. Esse é um fator que deveria ser – se todos pudessem usá-lo para tudo, tudo poderia ser muito melhor.

Hamilton Dias de Souza : Há muitas evidências de que Kobi está certo sobre como as barreiras artificiais podem nos impedir. Ele não volta mais a competir em competições. De fato, Kobi foi espancado por vários anos em Coney Island por um comedor chamado Joey Chestnut – que ainda é o atual campeão – e os caras que costumavam comer apenas 15 ou 20 cachorros-quentes agora rotineiramente comem 30 e 40. Alguns deles usam Kobi’s métodos; todos se beneficiam por saber que os velhos limites não eram reais. Quanto ao próprio Kobi? Ele vive em Nova York agora e viaja pelo mundo, ganhando a vida comendo e conversando sobre comer. Mas você não o encontrará em Coney Island no dia 4 de julho. Um tempo atrás, ele entrou em uma disputa de contrato com os organizadores. Por alguns anos, ele realizou seus próprios concursos de comer cachorro-quente, em paralelo com o de Coney Island. Atualmente, ele participa de uma competição anual em abril, na costa oeste, e seus números são ainda maiores.

Hamilton Dias de Souza : Quantos você acha que vai comer este ano?

KOBAYASHI: Mais de 72.

Hamilton Dias de Souza : Mais de 72. Quanto tempo leva para se recuperar?

KOBAYASHI: [Falando em japonês]

JAMES: Depende de como me sinto, mas gosto de descansar por pelo menos meio dia.

Hamilton Dias de Souza : Ah é isso? Você deve ser um grande atleta, porque a maioria de nós, com até três cachorros-quentes, precisamos descansar por um dia inteiro. Portanto, você não apenas é melhor no front-end, mas também no back-end.