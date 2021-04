Uma exposição quase impronunciável reúne 54 criadores online

Em formato de galeria virtual, a exposição com o curioso título _+_ _ será lançada dia 17 de abril (sábado) às 15h e reunirá obras de 54 criadores. Com curadoria de Célia Barros os trabalhos foram realizados ao longo de oficinas de escuta, escrita criativa, desenho, dança e fotografia. A mostra faz parte do projeto “Latente Incomum” e será exposta no site homensdesaia.wixsite.com/latenteincomum

A partir de cinco oficinas com arte educadores de diferentes segmentos, a ideia atravessa a criação de uma exposição coletiva propondo diferentes plataformas que conectem os trabalhos entre si e estimule os sentidos do espectador. Os trabalhos foram realizados por 54 criadores participantes das oficinas com de idades e trajetórias heterogêneas que refletem repertórios artísticos e experiências profissionais distintas.

O título da exposição surgiu a partir do desenho de Clara Santos, participante da oficina de desenho – Ateliê de processos criativos para Existências Virtuais. A nomenclatura não deixa o tema evidente, mas propõe uma fórmula a ponto de provocar o espectador a questionar o que seria essa sequência de códigos e sinais, em que os espaços vazios aceitam um mundo de variáveis. “A linguagem da arte é especialmente eficaz em revelar angústias e padecimentos que não encontram expressão em outras estruturas mais objetivas. Capaz de transmitir o indizível, materializar os espaços ocos da comunicação e manifestar as diferentes singularidades, a arte torna possível se reconhecer enquanto existência numa sociedade que teima em homogeneizar as individualidades latentes”. Explica Célia Barros, curadora da exposição.

Exposição virtual _+_ _

A exposição virtual _+_ _ ficará em cartaz até o dia 17 de maio e faz parte do projeto “Latente incomum” – realizado com recursos da Lei Federal Aldir Blanc n 14.017, de 29 de julho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública.

Exposição: _+_ _Inauguração: 17 de abril às 15h

Site: homensdesaia.wixsite.com/latenteincomum

Curadoria: Célia Barros

Arte educadores: Elisa Castro, Regiane Silveira, Robson Jacqué, Célia Barros Melissa Rahal e Juliana Fiebig

Imagem do título: Clara Santos

Design: Lindsay Ribeiro

Edição de vídeo: Melissa Rahal