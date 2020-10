Ultragaz e Instituto Votorantim fazem parceria para facilitar acesso a conteúdo educativo da população de São José dos Campos durante a pandemia

Com os estudantes tanto tempo longe da escola por causa da pandemia de covid-19, a divulgação de informações e orientações que ajudem as famílias a enfrentar esse momento é essencial. Com esse objetivo a Ultragaz fez uma parceria com o Instituto Votorantim para divulgar o projeto Telas Abertas, uma parceria entre o mesmo Instituto Votorantim e a Fundação Roberto Marinho – Canal Futura. São conteúdos desenvolvidos pelas duas instituições com informações sobre convivência segura, manutenção da aprendizagem em casa e dicas atividades lúdicas e educacionais para apoiar familiares, estudantes e educadores na superação de desafios gerados pela suspensão das aulas presenciais.

A colaboração da Ultragaz consiste na divulgação, durante o mês de outubro, dos conteúdos em redes sociais e por meio de folhetos distribuídos por suas revendas. Com foco principal na manutenção da aprendizagem em casa, os materiais vão abordar a importância do relacionamento e vínculo entre famílias e escolas, como os pais podem apoiar os filhos a manterem o aprendizado em casa, além de sugestões de atividades voltadas para manter o vínculo e o engajamento neste período sem aulas presenciais.

#TelasAbertas

A Ultragaz vai realizar pelo menos 3 postagens por semana em suas redes sociais (com a hashtag #TelasAbertas) e distribuirá 1 milhão de folhetos por meio de suas revendas. Esse material impresso deve impactar cerca de 4 milhões de pessoas e terá QR code para conteúdos digitais. Os folhetos serão distribuídos nos seguintes municípios: Aracaju (SE); Aracruz e Barra de São Francisco (ES); Barueri, Mauá, Paulínia, Ribeirão Preto, Santos e São José dos Campos (SP); Betim e Ibirité (MG); Canoas (RS); Caucaia (CE); Duque de Caxias (RJ); Pirajá e Juazeiro (BA); Suape (PE); e Senador Canedo (GO).

Instituto Votorantim

“Neste momento de pandemia, a parceria da Ultragaz com o Instituto Votorantim, divulgando conteúdo educativo em formato digital e presencial nas comunidades, vem reforçar ainda mais o nosso compromisso com o investimento social privado em educação. Acreditamos que essa parceria vem somar esforços para colaborar com a democratização do acesso a materiais educativos e de interesse da população brasileira”, afirma Daniela Gentil, Gerente de Sustentabilidade da Ultragaz.

Ultragaz

Há 83 anos a Ultragaz é conhecida por ter em seu DNA a inovação. Foi a empresa que trouxe para o país o GLP engarrafado, o famoso gás de cozinha em botijão, revolucionando os hábitos dos brasileiros. Também foi a primeira a vendar o produto em sistema granel, oferecendo soluções criativas para vários segmentos empresariais e industriais.

Graças à sua trajetória de sucesso, hoje atende 11 milhões de domicílios e 54 mil clientes empresariais, em mais de 22 estados. Para se comunicar e vendar para esses milhões de consumidores, está presente nas principais redes sociais.

Faz parte do Grupo Ultra, um dos maiores conglomerados empresariais brasileiros com atuação na distribuição de combustíveis (Ipiranga), na indústria de especialidades químicas (Oxiteno), no segmento de armazenagem para granéis líquidos (Ultracargo) e no setor de varejo farmacêutico (Extrafarma).