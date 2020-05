Ubyfol obtém certificação de Sistemas da Gestão Ambiental

Conquista da ISO 14001:2015 endossa o comprometimento e a consciência da empresa com o meio ambiente e a sociedade

Muitas empresas do agronegócio brasileiro a cada dia se preocupam mais com as questões ligadas ao meio ambiente. Estar antenada com essa tendência mundial é fundamental para as marcas principalmente frente aos clientes e o setor. A Ubyfol, multinacional especializada em desenvolvimento de produtos especiais com macro e micronutrientes, deu um importante passo nesse sentido, acaba de conquistar a importante certificação da ISO 14001:2015 – Sistemas da Gestão Ambiental.

A coordenadora de laboratório, Letícia Alberto, responsável por todo andamento do processo, conta que esta é uma conquista que consolida o trabalho que vem sendo realizado na Ubyfol, de estruturação do seu sistema de gestão, que agora com essa certificação se estende também ao meio ambiente, além de seu já compromisso com a qualidade. “Temos apresentado um crescimento significativo e a certificação contribui diretamente nisso, fazendo parte das estratégias da empresa e incorporando o conceito de sustentabilidade ao seu escopo”, destaca a profissional.

Resultados na prática

A nova certificação gerou melhorias nos processos internos da Ubyfol, sendo observadas ações para redução de aspectos e resíduos gerados. “Muitos resultados já foram obtidos no processo de implementação da ISO14001:2015, como redução de utilização de 12% da energia elétrica, redução de 50% de papel gerado e de 53% de copos descartáveis consumidos até março de 2020”, explica Letícia. Outros projetos foram iniciados e os resultados serão validados ao longo de 2020, que trarão novos resultados de redução de desperdícios e de custos operacionais.

Além disso, a certificação permite que haja um aumento de credibilidade da Ubyfol perante o cliente, de forma que este será capaz de ampliar a sua percepção das responsabilidades da empresa não só no que tange os seus produtos e a qualidade dos mesmos, mas no impacto que estes possam gerar no meio ambiente e para a sociedade. “A certificação representa ainda, além de todas as vantagens citadas diretamente relacionadas ao meio ambiente e estruturação da empresa, um destaque da Ubyfol perante seus concorrentes de mercado”, aponta a coordenadora de laboratório.

Sistemas da Gestão Ambiental

O processo de certificação exige tempo e dedicação. A empresa deu início ao trabalho em julho de 2019 e em abril deste ano foi realizada a auditoria certificadora. “Foi uma experiência incomparável poder liderar mais um processo de certificação da Ubyfol, que valida o comprometimento que a empresa tem e a consciência de que o crescimento contínuo só é possível quando é respaldado por uma estrutura de gestão bem consolidada”, finaliza Letícia.

Sobre a Ubyfol – Multinacional brasileira com sede em Uberaba/MG, que desde 1985, desenvolve produtos especiais, com macro e micronutrientes, para todas as culturas agrícolas. Possui um portfólio completo, com produtos de alta concentração, não sendo nocivos ao meio ambiente, oferendo ao mercado uma nutrição foliar de máxima performance e garantia de altas produtividades. Com profissionais especializados, possui assistência técnica de qualidade, com processos de vendas consultivos e bem estruturados, além de um relacionamento diferenciado. www.ubyfol.com.