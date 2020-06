Uber lança em São José dos Campos nova opção de viagens para enviar itens pelo app

A Uber está expandindo a categoria Uber Flash para mais dez cidades brasileiras nesta quarta-feira (10/06). Com isso, usuários da Uber de São José dos Campos, Santos, Campinas, Fortaleza, Manaus, Florianópolis, Brasília, Goiânia, Curitiba, Recife também poderão solicitar viagens para enviar itens e artigos pessoais para seus amigos e familiares sem sair de casa, pelo mesmo preço do UberX.

A categoria foi lançada com o objetivo de colaborar com o distanciamento social durante a pandemia de coronavírus, e ao mesmo tempo possibilitar uma opção complementar de ganhos para os motoristas parceiros.

Funcionando há um mês em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador, os itens mais enviados pelo Uber Flash nesse período, segundo pesquisa com os usuários, foram: presentes, flores, comida, documentos, roupas e chaves.

“O Uber Flash faz parte dos nossos esforços para acelerar o desenvolvimento de soluções que respondam aos impactos trazidos pela pandemia. Com essa categoria, queremos contribuir para que as pessoas continuem conectadas, mesmo à distância”, afirma Claudia Woods, diretora-geral da Uber no Brasil.

No Uber Flash, usuários podem solicitar a motoristas parceiros viagens para o transporte de objetos como pacotes, presentes, documentos e outros artigos pessoais, de porte médio ou pequeno, que possam ser acomodados com segurança no porta-malas do veículo. Para minimizar o contato físico, a recomendação é usar o chat do aplicativo para conversar com o motorista parceiro e fornecer mais orientações para o envio, se necessário.

Não é permitido enviar itens de valor ou cujo transporte seja proibido por lei ou pelas regras da categoria. Antes de cada solicitação, as regras do Uber Flash serão exibidas no aplicativo para que o usuário possa verificar e concordar antes de seguir com o pedido.

COMO FUNCIONA?

O Uber Flash funciona como o UberX, mas ao invés de solicitar uma viagem para o seu deslocamento, você solicitará para enviar um item:

• Abra o aplicativo da Uber e digite o ponto/endereço de retirada e de entrega do item que você deseja enviar.

• Selecione a opção Uber Flash, reveja as regras, e confirme o envio.

• Esteja com o item pronto para entregar ao motorista parceiro e informe, via chat do aplicativo, o nome do destinatário e as orientações para a entrega. Quando o motorista parceiro chegar, você deve entregar o item a ele.

• Compartilhe a viagem com o destinatário que irá receber o item para que ele possa seguir os detalhes do envio em tempo real.

Enquanto continuamos a orientar que nossos usuários sigam as recomendações das autoridades de saúde pública para ajudar a reduzir a disseminação do vírus, buscamos constantemente auxiliar os motoristas parceiros caso queiram encontrar uma possibilidade adicional de geração de renda.

Em abril, lançamos o Uber Direct , serviço dentro da plataforma do Uber para Empresas que oferece a negócios de qualquer tamanho uma solução para solicitar viagens para enviar seus produtos aos clientes. Os produtos continuarão em processo de desenvolvimento, com atualizações à medida que nossas equipes descobrirem novos recursos para atender de maneira mais eficiente e sustentável às necessidades de empresas, motoristas, entregadores e consumidores.

A segurança e o bem-estar continuam sendo nossa prioridade. Recentemente a Uber implantou ferramentas para usuários e motoristas confirmarem se adotaram as medidas de higiene antes de iniciar uma viagem, inclusive com o reconhecimento facial do uso de máscaras pelos parceiros, que passou a ser obrigatório em todas as viagens.

Desde o começo da pandemia, a Uber mantém um fundo de R﹩ 25 milhões para apoiar motoristas e entregadores parceiros. A maior parte é dedicada a oferecer uma ajuda financeira aos parceiros que precisam parar de trabalhar por recomendação médica. O fundo também está financiando o reembolso por gastos com álcool em gel e com máscaras.

Na semana passada, foi inaugurado o primeiro Centro de Higienização voltado a motoristas e entregadores parceiros da Uber, em São Paulo. O centro permite que em um único local os parceiros façam limpeza dos veículos e das mochilas de entrega com nanotecnologia usada em hospitais, retirem kits com itens de proteção e higiene (máscara, luvas e desinfetante) e instalem divisórias para proteção adicional nos carros.

