Uber inicia nova operação de embarque no aeroporto de Congonhas

Novo espaço de estacionamento para motoristas parceiros é inaugurado

Usuários terão uma nova experiência de embarque ainda em julho

A partir de hoje, 11 de julho de 2024, os motoristas parceiros da Uber que aguardarem por viagens no Aeroporto de Congonhas poderão utilizar um novo bolsão de estacionamento dedicado a eles. A iniciativa, resultado de uma parceria entre a Uber e empresas privadas, vai beneficiar também os usuários da plataforma que solicitarem viagens partindo do aeroporto. Até o fim do mês de julho, os usuários terão:

80% das vagas do meio-fio do piso inferior para embarques com a plataforma da Uber ;

; Uma nova divisão do espaço do embarque, separada por cores, para facilitar o encontro entre usuários e motoristas;

Um novo mobiliário na área de espera para quem estiver aguardando a chegada do motorista.

“Começaremos a operação nessa quinta-feira em fase de testes para que possamos fazer os ajustes finais. Sabemos que a experiência de quem usava a Uber no local não era compatível com a relevância de um dos maiores aeroportos da America Latina. Por isso, estamos trazendo uma nova operação, muito mais aprimorada, para todos que utilizam a nossa plataforma. De um lado, queremos que os motoristas parceiros consigam aguardar pelas viagens da Uber num espaço com conforto, que oferece uma área de espera dedicada e espaçosa, com uma fila virtual organizada. Do outro lado, teremos um novo esquema de embarque, com espaços reservados para o aplicativo da Uber, com a separação da área por setores, o que vai agilizar o encontro dos usuários com os carros”, explica Marco Cruz, diretor de Novos Negócios da Uber.

Bolsão de estacionamento

A área de espera dedicada a motoristas parceiros está localizada na entrada principal do aeroporto, próximo ao terminal e vai funcionar das 4h30 às 23h30.

Aeroporto de Congonhas

Um sistema de fila virtual também será implementado, possibilitando que ao chegar na área de espera o motorista automaticamente veja no aplicativo a sua posição na fila. Para ter acesso a essa facilidade, basta ter a versão mais atualizada do aplicativo Uber Driver e se direcionar para a área de espera indicada no mapa.

Motoristas que fizerem um desembarque no aeroporto podem ganhar a preferência para receber um pedido de viagem partindo dali, enquanto se deslocam para a área de espera.

A Uber terá a maioria das vagas no meio-fio do andar inferior do aeroporto, para proporcionar o embarque de passageiros ainda mais ágil.

O desembarque será mantido

Não haverá mudança nos desembarques de passageiros, que continuarão sendo realizados no piso superior, em frente ao check-in das companhias aéreas.

Novidades para o embarque com a Uber

Até o fim do mês de julho, usuários saindo do aeroporto terão também um novo formato de embarque para viagens feitas pela Uber. A Uber terá a maioria das vagas no uso da área principal do meio-fio do piso inferior do aeroporto. O embarque será separado por zonas tanto na calçada interna quanto na externa. Essas zonas estarão identificadas no aplicativo do passageiro.

Além disso, enquanto estiverem esperando a chegada do motorista parceiro, os usuários poderão aguardar pelo embarque com mais conforto, usando o novo mobiliário que estará disponível na área.

Imagem de freestocks-photos por Pixabay