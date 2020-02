Uber e Movida lançam viagens de Tuk-Tuk em Vitória

Usuários da Uber em Vitória, no Espírito Santo, poderão viajar de Tuk-Tuk a partir desta quarta-feira (29/01). A modalidade será a opção mais barata para viajar pela plataforma na região litorânea da capital capixaba e foi desenvolvida, em parceria com a empresa de aluguel Movida, para reforçar a oferta de mobilidade nesses primeiros meses do ano, quando há aumento de demanda na cidade. Os Tuk-Tuks são os únicos do país a circularem por aplicativo.

Vitória

“Decidimos trazer as viagens de Tuk para a orla de Vitória neste início de ano, quando a região fica mais movimentada. Se locomover de Tuk será mais barato do que viajar de carro e vai trazer uma experiência diferente, inédita para os brasileiros. O nosso objetivo é oferecer mais opções na nossa plataforma para que as pessoas escolham nesse momento se querem viajar de carro ou de Tuk-Tuk”, afirma Silvia Penna, gerente de operações da Uber no Brasil.

Tuk-Tuk

Para pedir uma viagem com o Tuk não é necessário baixar nenhum outro aplicativo, basta usar a mesma conta Uber, já utilizada para solicitar viagens de carro, e garantir que o aplicativo esteja atualizado. Para novos usuários, é necessário baixar o aplicativo da Uber e se cadastrar na plataforma. Assim como nas viagens de UberX, os usuários poderão optar se querem pagar pelas viagens direto pelo aplicativo ou com dinheiro.

PARCERIA COM A MOVIDA

A iniciativa é uma parceria da Uber com a Movida. A locadora trouxe os veículos para o Brasil e os disponibiliza para aluguel aos motoristas interessados em dirigir na plataforma.

Seguindo o propósito da Movida em atuar de forma sustentável em todas as suas atividades, como o Programa Carbon Free que neutraliza a emissão de CO2 dos carros alugados, todos os Tuks são elétricos. Com capacidade para levar até dois passageiros por viagem, os veículos foram emplacados e seguem a legislação de trânsito brasileira.

Para o motorista interessado em dirigir na plataforma da Uber com um Tuk-Tuk, basta ir até uma loja da Movida em Vitória e fazer a solicitação. É necessário ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria A ou AB. Depois da análise dos documentos, a aprovação sai em menos de 24 horas.

Degustação – a Movida criou um mecanismo de degustação para incentivar o motorista a começar a dirigir o Tuk-Tuk. O valor do aluguel dos três primeiros dias será cortesia e, se o motorista desistir do aluguel até o início do quarto de dia e devolver o veículo na loja, não terá qualquer cobrança.

“A locação de veículos é um dos agentes transformadores da mobilidade urbana atual, pois permite que o consumidor possa ter mais opções de transporte. Por isso, acreditamos e buscamos desenvolver soluções de locomoção para o consumidor, testando novos modais, como é o caso do aluguel de trikkes e bicicletas elétricas no Rio de Janeiro e em São Paulo. No caso do Tuk Tuk de Vitória, ainda é uma fonte de renda para quem quer trabalhar no setor. O início desta nova operação é fruto de uma parceria de sucesso com a Uber no aluguel de carros”, comenta Maria Yamamoto Baldin, diretora de Novos Negócios da Movida.

Nova loja – a Movida acredita no potencial do mercado capixaba e, por isso, inaugura no início de fevereiro a segunda loja na cidade, localizada na Avenida Rio Branco, 507. A primeira loja está situada na Avenida Fernando Ferrari, no Aeroporto Internacional de Vitória Eurico de Aguiar Salles.

NOVAS MODALIDADES UBER NO PAÍS

A estreia da modalidade Tuk no Brasil é mais uma etapa no compromisso da empresa em promover produtos diferentes e reunir, em um único aplicativo, novos meios de mobilidade, oferecendo cada vez mais opções para a população.\

Uber

No fim de 2019, a Uber lançou a integração com o transporte público na região metropolitana de São Paulo e passou a exibir informações sobre linhas de ônibus, metrô e trens direto no aplicativo. Já em Santos, no litoral paulista, a empresa lançou o serviço de patinetes elétricos.

Foto:Marcelo Matos

DIRIJA UM TUK-TUK

A Uber já vem cadastrando pessoas interessadas em gerar renda dirigindo um Tuk em Vitória e mantém o cadastro aberto a novos interessados nos Centros de Atendimento em Vitória e Vila Velha.

Foto:Marcelo Matos

Os motoristas parceiros da Uber prestam o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, que é previsto na Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal 12.587/2012) e foi regulamentado em âmbito nacional pela Lei Federal 13.640/2018. A lei federal estabeleceu regras que devem ser cumpridas por todos os motoristas, como ter carteira de habilitação com indicação de atividade remunerada e passar por verificação de antecedentes criminais.

Por Marcelo Matos

Fonte:UBER