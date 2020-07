TV Jornal Meio Norte, de Teresina, é a nova afiliada da TV Cultura

A partir deste sábado (4/7), a TV Jornal Meio Norte, de Teresina, no Piauí, entra para a rede de emissoras afiliadas à TV Cultura. Agora, o público terá acesso a programas de renome nacional e internacional, como o Roda Viva, Jornal da Cultura, Repórter Eco, #Provoca, Quintal da Cultura e muitos outros.

TV Cultura

A união dos dois canais representa mais um passo em direção à democratização plena de conteúdos educativos e entretenimento de qualidade para todo o País. “Teresina era a única capital do Nordeste sem nossa programação. Com essa parceria, a TV Cultura fortalece ainda mais sua presença no Nordeste brasileiro”, declara Fábio Borba, diretor de Rede da TV Cultura.

TV Jornal Meio Norte

A parceria chega em um momento oportuno para a população de Teresina, já que o isolamento social devido à Covid-19 ainda é realidade para muitos. Após a exibição da programação regional pela manhã, o espectador poderá assistir em cadeia à grade da emissora pública paulista.