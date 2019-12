TV CULTURA IRÁ TRANSMITIR A COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR

EM 2020, EMISSORA SEGUE INVESTINDO EM ESPORTES. COPINHA SERÁ TELEVISIONADA A PARTIR DE 4 DE JANEIRO

A TV Cultura começa o ano investindo na programação esportiva. A partir do dia 4 de janeiro, a emissora transmite a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Serão televisionados seis jogos, além da grande final do torneio, tradicionalmente disputada no aniversário da cidade, em 25 de janeiro.

TV Cultura

As partidas serão transmitidas sempre ao vivo, aos sábados, às 16h, e aos domingos, às 11h, com narração de Gil Arruda e Natália Lara, respectivamente, no sábado e domingo. Os comentários ficarão por conta de Thais Picarte, ex-goleira da seleção brasileira de futebol feminino. Já a reportagem de campo será de William Lopes, profissional com longa trajetória no jornalismo esportivo.

Copa São Paulo de Futebol Júnior

A primeira transmissão acontece no dia 4 (sábado), a partir das 16h, ao vivo, no jogo entre São Paulo – atual campeão da Copinha – e Operário Ferroviário PR. No dia 5 (domingo), às 11h, a TV Cultura televisiona a partida entre Juventus SP x Grêmio RS.