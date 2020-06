TV CULTURA ESTREIA REVISTA DO ESPORTE NO DIA 10 DE JUNHO

COM APRESENTAÇÃO DE VLADIR LEMOS E PARTICIPAÇÃO DE RIVELLINO, CELSO UNZELTE E VITOR BIRNER, PROGRAMA ESPORTIVO VAI AO AR NA QUARTA-FEIRA, ÀS 20H45

No dia 10 de junho, a TV Cultura estreia o programa Revista do Esporte, apresentado por Vladir Lemos, com a participação de um respeitado trio de comentaristas formado pelo ex- jogador e campeão do mundo Roberto Rivellino e pelos jornalistas Celso Unzelte e Vitor Birner. A primeira edição dará destaque à conquista da Copa do Mundo de 1970 pela Seleção Brasileira, que neste mês completa 50 anos

TV Cultura estreia

Exibido às quartas-feiras, ao vivo, a partir das 20h45, o programa – parte da reformulação do conteúdo jornalístico da emissora – será um informativo esportivo que, mantendo a tradição da emissora, respeitará a hegemonia do futebol, mas com ampla cobertura de outras modalidades, olímpicas, paraolímpicas, radicais. E ainda abrirá espaço para ações educacionais e sociais que envolvam esse universo.

Revista do Esporte

Revista do Esporte

O Revista do Esporte também focará na memória esportiva e receberá convidados para falar de temas atuais, preservando assim outro forte viés do jornalismo da TV Cultura: a análise, o debate. Aprofundar e contextualizar os principais temas será, ao mesmo tempo, missão dos comentaristas, Rivellino, Unzelte e Birner.

Vladir Lemos

Segundo o apresentador e diretor de Esporte da TV Cultura, Vladir Lemos, o Revista do Esporte é parte da reformulação do jornalismo da emissora, que envolve também o segmento esportivo. “Vínhamos trabalhando nisso desde antes da pandemia. Sabemos que o momento faz o desafio maior e impõe certas limitações. Por outro lado, reforça nossos laços com o telespectador”.

Vladir salienta que a proposta é de um jornalístico esportivo ágil, com muita informação. “Um programa atento às principais notícias do dia, e capaz de oferecer também boas análises sobre elas. Com convidados. Uma revista mesmo, que terá tom opinativo e uma cobertura disposta a ir além do futebol.”

Vladir Lemos





Edição de estreia

A primeira edição do Revista do Esporte dará um espaço especial à conquista da Copa do Mundo de 1970 pela Seleção Brasileira, que neste mês de junho completa 50 anos. Aproveitando o fato de ter no time um dos principais protagonistas da conquista do Tri, Rivellino, o programa entrará em cena com convidados especiais, bom material de arquivo, e rendendo merecido tributo àquele que é tido por muitos como o maior triunfo de toda a nossa história esportiva.