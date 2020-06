TV CULTURA E UOL ANUNCIAM PARCERIA DE CONTEÚDO

A TV Cultura e o UOL, a maior empresa de conteúdo e serviços digitais do país, anunciam uma parceria que propiciará mais informação, debate, entretenimento e conteúdo de qualidade a milhões de pessoas. A partir desta segunda-feira (29/06), conteúdos produzidos pela TV Cultura passam a ser disponibilizados para todo o público do UOL.

Frequentemente entre os quatro canais de maior audiência da TV aberta, a Cultura registra crescimento acelerado também no meio digital: o site oficial da emissora, que passou por grande reestruturação neste ano e disponibiliza o rico acervo da TV, além de transmissões ao vivo, registrou um crescimento de 237% em relação a 2019.

Parceria de conteúdo

“Como principal emissora pública do país, presente em todas as telas, a TV Cultura agora se une ao Grupo UOL. A nova parceria fortalecerá ainda mais essas duas importantes marcas, consagradas pela credibilidade, por seus conteúdos relevantes e por um jornalismo plural e isento, que prioriza o debate e a informação de interesse de todos”, declara José Roberto Maluf, presidente da Fundação Padre Anchieta, que mantém a TV Cultura.

Para o CEO do UOL, Paulo Samia, a parceria com a TV Cultura simboliza a missão maior do UOL: levar ao público conteúdo confiável, profissional e de alta qualidade. “É com grande orgulho que passamos a distribuir o conteúdo da TV Cultura para nossos mais de 110 milhões de visitantes”, afirma.

Desde fevereiro, o UOL já exibia ao vivo o Roda Viva, programa que tem alcançado números expressivos de acessos nas redes sociais e acumula mais de 1 milhão de inscritos no canal do YouTube. Agora, todo o site da TV Cultura passa a ficar integrado ao conteúdo do UOL.





TV CULTURA

Na grade da TV Cultura, que recentemente completou 51 anos, estão o tradicional Roda Viva, um dos mais importantes programas de entrevistas da televisão brasileira, por onde passam os grandes nomes do País e do mundo, nos mais diversos segmentos, com apresentação de Vera Magalhães; o Jornal da Cultura, que diariamente recebe comentaristas para análises aprofundadas; e outros jornalísticos, incluindo Jornal da Tarde, Opinião Nacional, Matéria de Capa e Repórter Eco. Há ainda programas como Metrópolis, #Provoca, Persona e Café Filosófico, que priorizam temas como informação, educação, cultura, política, comportamento, filosofia e muito mais.

A programação conta também com o infantil Quintal da Cultura, um sucesso na TV, que tem produção exclusiva para a internet; os musicais Cultura Livre, Prelúdio, Clássicos e Talentos (com estreia prevista para agosto); e outros.

O Revista do Esporte, lançado recentemente pela emissora, apresentado por Vladir Lemos e com comentários do ex-jogador e campeão do mundo Roberto Rivellino e dos jornalistas Celso Unzelte e Vitor Birner, completam a programação esportiva, que ainda tem transmissões de futebol, basquete, vôlei e outras modalidades, que devem ser retomadas em breve.

Entram na parceria também as Rádios Cultura FM e Cultura Brasil, que levam MPB, música clássica, jazz, jornalismo, debates e novidades sobre arte, cultura e diferentes temáticas de interesse.

Além disso, muita música de qualidade com a Jazz Sinfônica Brasil, consagrada como uma das principais orquestras do País, sendo a única dedicada à música popular, especialmente a brasileira, mas também internacional.

A emissora, consagrada pela sua programação televisiva, também investe em produções exclusivas para a web, como a Livre Na Live, com Marcelo Tas; Cultura Live, versão digital do Cultura Livre, apresentado por Roberta Martinelli; Eventos Digitais Cultura com as apresentadoras do Papo de Mãe, Mariana Kotscho e Roberta Manreza; além das lives semanais do infantil Quintal da Cultura e do Talentos, com Jarbas Homem de Mello.

UOL

O Grupo UOL é o maior grupo brasileiro de conteúdo, tecnologia, serviços e meios de pagamentos digitais. Pioneiro na internet brasileira, com mais de 24 anos de trajetória, o UOL Conteúdo e Serviços oferece mais de 1.000 canais de jornalismo, informação, entretenimento e serviços. Com cobertura de 92% da internet brasileira (9 em cada 10 brasileiros acessam o conteúdo UOL todos os meses), a homepage do UOL recebe mais de 113 milhões de visitantes únicos/mês.

O UOL Conteúdo e Serviços oferece ainda soluções para mídia digital (UOL AD_LAB), produtos de segurança e comodidade (Antivírus, Assistência Técnica, UOL Resolve), conectividade Wifi, entretenimento (Loja de Jogos, UOL Esporte Clube, UOL Leia+, Clube UOL), entre outros.

O Grupo UOL inclui outras três unidades: o PagSeguro PagBank, com soluções completas para pagamentos online e presenciais (mobile e POS) para todos os meios de pagamento (cartões de crédito, débito e refeição), além das contas digitais gratuitas que permitem pagar contas, recarregar celular, fazer portabilidade de salário e enviar e receber transferências (TEDs); a Compasso, que oferece serviços de datacenters e soluções completas em outsourcing de TI para grandes empresas; e o UOL Edtech, plataforma com soluções para ensino online.