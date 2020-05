TV Cultura cresce em audiência na TV, Rádio e Internet

EMISSORA REGISTROU AUMENTO EM TODAS AS PLATAFORMAS NOS PRIMEIROS QUATRO MESES DE 2020

TV Cultura

Ao longo dos últimos meses, a TV Cultura se destacou em todas as suas plataformas de transmissão devido ao aumento expressivo de audiência e alcance. Houve crescimento não apenas na TV, mas também nas rádios Cultura FM e Cultura Brasil, e no universo digital – site, canais dos programas no YouTube e redes sociais.



Digital

O site oficial da emissora, que passa por reestruturação e tem aumentado progressivamente a oferta de conteúdo desde janeiro, registrou em abril um crescimento de 237% em relação ao mesmo mês em 2019.

O Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da televisão brasileira, disparou na internet em 2020. O canal oficial do programa no YouTube bateu a marca de 1 milhão de inscritos em março. Nos quatro primeiros meses do ano, o canal foi assistido por 6,2 milhões de horas na plataforma, e teve quase 20 milhões de visualizações únicas. O canal ainda ganhou 213 mil novos inscritos.

Além do YouTube, o Roda Viva é transmitido ao vivo também pelo site da emissora, Facebook, Twitter e Linkedin. A versão podcast do programa já contabiliza quase 270 mil reproduções.

O canal Jornalismo TV Cultura no YouTube, que transmite o Jornal da Cultura, Jornal da Tarde, Opinião e O Brasil Depois da Crise, teve um crescimento de mais de 13 milhões de visualizações entre janeiro e abril. O número de inscritos subiu 82 mil no mesmo período. O canal do programa Matéria de Capa, outro jornalístico da casa, atingiu a marca de 100 mil inscritos em março.

TV

De janeiro a março, os números do Roda Viva também cresceram na TV. Em comparação com o último trimestre de 2019, houve um aumento de 100% em audiência, 67% em share, 22% em tempo médio de acompanhamento, 39% em alcance acumulado domiciliar e 30% em alcance acumulado individual.

Rádios

Com mudanças na programação em 2020, as rádios Cultura FM e Cultura Brasil também registraram crescimento entre janeiro e março: 10% e 20%, respectivamente. Entre os destaques da nova grade está o semanal Melhor da Vida, programa apresentado por Karyn Bravo que fala de saúde e bem-estar, traz entrevistas com especialistas e mescla informação e música de qualidade. Além disso, as grades continuam com uma programação diversa, que leva MPB, música clássica, jazz, jornalismo, novidades e debates sobre o mundo da arte e muito mais às rádios AM e FM.