TV Câmara transmite videoaula para alunos da rede

Uma parceria entre a Câmara Municipal e a Prefeitura de São José dos Campos permitirá que cerca de 70 mil alunos da rede de ensino municipal, divididos nas modalidades Educação Infantil, Ensino Fundamental, Atendimento Educacional Especializado e EJA (Educação de Jovens e Adultos) possam assistir a videoaulas por meio do canal 7 da Net e 9 da Vivo TV a partir das próximas semanas.

Desde que as aulas foram suspensas no dia 23 de março, por conta da pandemia, os estudantes da rede municipal contam com atividades semanais disponíveis no site da Prefeitura e no portal do Ledi (Laboratório de Educação Digital). Os alunos que não têm acesso à internet, retiram o material impresso nas unidades escolares.

As atividades para os estudantes da rede municipal, de maneira não presencial, começaram a ser obrigatórias em 3 de junho. Com isso, seguindo as orientações da coordenadoria pedagógica da Secretaria de Educação e Cidadania, os professores prepararam as atividades de acordo com a realidade de cada unidade escolar.

Com recursos como acesso à internet, computadores e câmeras fotográficas disponíveis nas escolas municipais, além de suporte técnico pedagógico, os professores da rede municipal estão dando um show de criatividade e inovação com vídeos e podcasts. Familiarizada com a tecnologia, a professora de enriquecimento curricular, Ana Claudia Maia, aprovou a iniciativa das gravações por meio da parceria entre Legislativo e Executivo.

“Estava gravando as aulas na escola. Adorei esse apoio e estrutura. Sinto muita falta dos alunos e a iniciativa de gravar nos estúdios da TV Câmara é ótima, porque serve como mais um canal de acesso e interação com os estudantes”, disse a educadora da Emef Elza Regina F. Bevilacqua.

A professora de enriquecimento curricular Elize Pires, da Emef Mercedes Rachid Edwards, saiu cedinho do distrito de São Francisco Xavier para ministrar o conteúdo em frente às câmeras.

“Esse é mais um meio de comunicação que vai agregar os trabalhos já desenvolvidos na rede municipal. O vídeo é uma boa maneira de manter o vínculo com os alunos”, disse.

Vídeoaula

De acordo com a equipe técnica da Secretaria de Educação e Cidadania, a proposta de gravar videoaulas para alunos da rede municipal contou com a inscrição de 180 educadores.

As gravações seguem as habilidades estruturantes previstas para o ano letivo de acordo com Base Nacional Comum Curricular, o Currículo Paulista e o Currículo da rede de ensino municipal. Os locais de gravação funcionavam em dois espaços: no Centro de Empreendedorismo e no Centro de Formação do Educador. Com a parceria da TV Câmara os educadores ganharam um novo espaço.

TV Câmara

A previsão é de que as transmissões, exibidas em três horários (manhã, tarde e noite), tenham início nas próximas semanas. Além dos Canais 7 da Net e 9 da Vivo TV, o conteúdo será disponibilizado ainda no You Tube da TV Câmara, no site da Prefeitura e no Portal Ledi. Os alunos que não têm acesso à esses canais, podem continuar retirando o material impresso nas unidades escolares.