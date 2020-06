“Tudo Vai Passar” é o single de lançamento da banda de rock Alcatrazes

A Alcatrazes lança, nesta sexta-feira (19) seu primeiro single profissional “Tudo Vai Passar”, composição de Felipe Porto.

A banda paulista de rock formada por Felipe Porto (vocal), Tutu (baixo), Amauri (bateria) e Zé Baltieri (guitarra) já existe há 12 anos, desde a época da adolescência dos rapazes, ainda tocando na escola.

Por alguns anos a banda tocou no circuito underground e em casas de shows em Piracicaba e região, mas o desejo de levar seu som aos quatro cantos e ver sua música ao alcance de todos, decidiram ir além e buscar novos caminhos.

Em 2020 a banda assinou com a AL9 Comunicação que agora gerencia a carreira e faz a distribuição digital de seu material.

Alcatrazes

A Alcatrazes toca um rock and roll com várias influências e vertentes, indo desde o “Rockabilly” um dos primeiros sub-gêneros do rock end roll que surgiu na década de 1950, e mistura o som de estilos musicais como country com o rhythm and blues assando pelo “Hard Rock” que tem suas raízes no rock de garagem e psicodélico do meio da década de 1960, que se caracteriza por ser consideravelmente mais pesado e pelo “Indie” iniciado lá nos idos dos anos 80, influenciado muito pelo pos-punk e new wave mais atual, até o “Alternativo” derivado dos anos 90 e tem influencias mais abrangentes como reggae, folk e o jazz.

“Tudo Vai Passar”

“Tudo Vai Passar” é um indie rock mais intimista, com letra atual e consciente, uma mensagem forte que chega aos corações. A canção é um alento sobre os dias atuais, sobre os tempos difíceis em que estamos vivendo, momento de olhar para dentro e olhar para o outro, de cuidar de si e cuidar de quem se ama, um tempo de dificuldades mas que vai passar, e tudo há de voltar para o lugar.

A distorção vocal rasgada de Felipe traz um diferencial à música e à melodia.

A produção optou por um som mais intimista e limpo, como pedia a temática da canção, e é assinado por Pedro César Camargo.

“Nosso maior objetivo é fazer parte da vida das pessoas através de nossas músicas” declara Felipe Porto, vocalista da banda.

A Alcatrazes já está em estúdio preparando novas canções, que serão lançadas faixa a faixa nas plataformas digitais e promete muitas novidades ainda para o ano de 2020.

Alcatrazes

Ouça “Tudo Vai Passar” nas principais plataformas digitais.

https://sl.onerpm.com/1973280834