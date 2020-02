TRYP by Wyndham inaugura hotel em São Paulo

TRYP by Wyndham São Paulo Paraíso chega, com 263 quartos, para atender o crescente mercado de viajantes de negócios que retornam à São Paulo para lazer

Maior empresa de franquias hoteleiras do mundo, a Wyndham Hotels & Resorts ampliou seu portifólio de hotéis no Brasil com a abertura do hotel da marca urbana e de lifestyle, TRYP by Wyndham, na região do Paraíso, em São Paulo.

Conhecida pelo turismo de negócios, a cidade tem se tornado, cada vez mais, um destino de lazer. Em levantamento realizado pelo Conselho de Turismo da Fecomercio SP, em 2019 São Paulo foi mais procurada do que destinos tradicionais como Rio de Janeiro, Fortaleza e Salvador. Localizado a 350 metros da Estação Paraíso, do metro, o TRYP by Wyndham São Paulo Paraíso chega em um cenário positivo do mercado hoteleiro paulista que vem se destacando nos últimos anos. Segundo a ABIH-SP (Associação Brasileira Indústria Hotéis São Paulo) 2019 fechou com um crescimento de 5,5%, em suas 191.000 UH’s (Hotéis, Flats, Condohotéis, Resorts e Pousadas), com média de 3,05 leitos por UH, ou seja, 582.550 leitos.

É nesse cenário que surge o novo empreendimento da marca TRYP by Wyndham, cujos hotéis celebram o espírito do viajante urbano no coração das cidades mais atraentes do mundo. Com uma localização que contempla os turistas de negócios e de lazer, o empreendimento, nasce com a essência antenada e diversa da cidade oferecendo serviços para agradar ambos os públicos.

Para o Presidente e Diretor geral da Wyndham Hotels & Resorts para a América Latina e Caribe, Alejandro Moreno, os hotéis do grupo já vinham sentindo esse movimento de forma espontânea. “Em uma análise informal percebemos que empresários e turistas que nos visitavam em São Paulo para negócios ou para a participação de um evento durante a semana, acabavam retornando aos finais de semana com a família. Abrir nosso decimo hotel TRYP no país nos enche de orgulho”.

Os hotéis TRYP by Wyndham contam com o espírito local, permitindo que os hóspedes descubram a cultura individual de cada destino. No moderno lobby com design em estilo industrial, os hóspedes podem explorar um pouco da cidade com a ajuda dos funcionários prontos para dar indicações personalizadas dos melhores points locais. Com uma área externa unindo a cidade ao hotel, está o bar e restaurante ISO que, além de servir o café da manhã estilo buffet, também oferece almoço e jantar com pratos, drinks e petiscos perfeitos para momentos de integração, encontros informais, reuniões de negócios e happy hours.

Divididos em quatro categorias – Family, Casal, Twin e PNE -, os 263 confortáveis quartos possuem Smart Tv de 40′ a cabo, frigobar, mesa de trabalho, cofre, secador de cabelo, produtos de banho, além de wi-fi gratuito. O hotel também conta com um espaço fitness com bicicleta, esteira e halteres e os hóspedes ainda podem levar um animal de estimação com menos de 8 kg por um custo extra.

“A Tryp by Wyndham é uma marca moderna e conectada com a cidade o que nos permite estarmos mais próximos de nossos hóspedes. Estamos muito perto do centro comercial e de lazer da cidade, com acesso fácil às melhores lojas, museus, parques, centros de eventos, além das vias principais que levam aos Aeroportos de Congonhas (CGH) e Guarulhos (GRU)”, explica o Gerente Geral do hotel, Alexandre Dantas.

A escolha da marca para a propriedade foi estrategicamente pensada para atender a demanda de turistas de negócios e lazer da capital paulista. “Buscamos uma marca com posicionamento global, que nos permita ser identificados pelo público estrangeiro e que tenha um bom posicionamento no país e que reflita a conexão com a cidade. A bandeira Tryp by Wyndham é a bandeira ideal para a propriedade”, complementa Dantas.

A expansão da marca TRYP

A TRYP by Wyndham abriga 110 hotéis em destinos globais com personalidades distintas como Abu Dhabi, Brisbane, Nova York, Bogotá e Cidade do México. Este será o décimo local brasileiro com a TRYP by Wyndham, que abriu recentemente locais em Manaus e Belo Horizonte, bem como destinos globais em Xian, China; e Dubai, Emirados Árabes Unidos – o maior hotel da marca, com 650 quartos.

Já está nos planos da companhia expandir para, aproximadamente, 35 hotéis e mais de 5.000 quartos, entre várias de suas marcas, com inaugurações já previstas para o Brasil em cidades como Gramado (RS), Natal (RN), entre outras.

Os hotéis TRYP by Wyndham participam do Wyndham Rewards®, o programa de recompensas mais generoso do mundo, com mais de 30.000 hotéis, resorts de clubes de férias e aluguel de férias em todo o mundo. Projetado para o viajante comum, os associados ganham 1.000 pontos garantidos a cada estadia qualificada e podem resgatar pontos por uma ampla variedade de recompensas, incluindo diárias gratuitas, cartões-presente, mercadorias e muito mais.

Sobre TRYP by Wyndham

Parte experiência e parte destino, os hotéis TRYP by Wyndham® preparam o terreno para o viajante imersivo – por que não existe melhor jeito de conhecer uma cidade do que vivendo as experiências locais. Hotéis ficam no centro das cidades mais incríveis do mundo, desde imperdíveis destinos como Jerusalém, Dubai, Brisbane, Barcelona e Nova Iorque a até destinos que estão com crescente demanda. Cada TRYP by Wyndham está imerso na cultura local de sua cidade oferendo uma experiência única de sabores e amenidades, todos unidos pela origem mediterrânea da marca e seu estilo urbano e contemporâneo. Para mais informações sobre TRYP by Wyndham hotel, clique aqui.

Wyndham Hotels & Resorts

A Wyndham Hotels & Resorts (NYSE: WH) é a maior empresa de franquias hoteleiras do mundo, com aproximadamente 9.300 hotéis em aproximadamente 90 países em seis continentes. Por meio de sua rede de aproximadamente 831.000 quartos que atraem o viajante comum, a Wyndham tem presença líder tanto no segmento econômico e midscale da indústria de hospedagem. A empresa opera um portfólio de 20 marcas de hotéis, incluindo Super 8®, Days Inn ®, Ramada®, Microtel Inn & Suites®, La Quinta®, Baymont®, Wingate®, AmericInn®, Hawthorn Suites ®, Trademark Collection® e Wyndham®. Wyndham Hotels & Resorts também é fornecedora líder de serviços de gerenciamento de hotéis, com mais de 400 propriedades sob sua administração. O premiado programa de fidelidade Wyndham Rewards® da empresa oferece aos mais de 81 milhões de usuários registrados a oportunidade de resgatar pontos em dezenas de milhares de hotéis, resorts e casas de férias em todo o mundo. Para mais informações, visite www.wyndhamhotels.com.