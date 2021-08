Truques de decoração: como deixar a sala mais aconchegante?

Sala de estar é principal cômodo da casa para moradores e visitantes; aprenda a deixar o ambiente mais agradável para todos

De todos os cômodos da nossa casa, a sala de estar certamente é o mais importante; afinal, é o cartão de visitas de cada lar. É nela que passamos boa parte do nosso tempo livre descansado, além de ser o ambiente mais adequado para receber visitas, então é inegável que uma sala de estar aconchegante faz toda a diferença.

Otimizar o ambiente e explorar ao máximo seu potencial vai além de investir somente em móveis confortáveis. Essa é uma tarefa mais complexa, que envolve um conjunto de fatores como bom aproveitamento do espaço, iluminação adequada, decoração e outros detalhes. Confira algumas dicas de como tornar sua sala de estar mais confortável.

Otimize o espaço

Antes de tudo, o primeiro passo para se ter sucesso nessa tarefa é conhecer bem o espaço com que vai trabalhar. Isso significa estar a par de todas as medidas do ambiente e adquirir móveis que sejam compatíveis. Não adianta investir em um sofá ou uma televisão grande sendo que o cômodo é pequeno, então toda a mobília e decoração precisam estar harmônicas com o espaço disponível.

Além disso, comprar móveis e peças decorativas, com base na intuição, nunca é uma boa ideia. Saber as medidas da sala de estar é indispensável para investir na mobília ideal e ainda deixar um espaço sobrando para a decoração.

Decore bem o ambiente

Muita gente acha que uma boa decoração envolve muitos itens e bastante extravagância, mas isso nem sempre funciona. Na maioria dos casos, menos é mais, especialmente em ambientes pequenos, como em apartamentos, por exemplo. Sendo assim, o ideal é investir apenas em peças básicas de decoração, como tapetes, cortinas, almofadas, vasos, quadros, etc.

A variedade sempre é muito grande e atende a todos os gostos, então cabe exclusivamente ao dono da casa avaliar o que lhe agrada mais e investir nas peças certas. Vale lembrar que isso também é influenciado diretamente pelo tamanho do cômodo, então logicamente salas maiores podem contar com mais itens decorativos.

Melhore a iluminação

Pouca gente se lembra disso na hora de investir em mais conforto e aconchego, mas a iluminação também é um detalhe crucial neste processo. Nem sempre desejamos estar em um ambiente totalmente claro ou escuro, então contar com lâmpadas que oferecem intensidades customizáveis é uma ótima forma de deixar o lugar mais agradável.

A boa notícia é que muitas dessas lâmpadas, como a plafon LED, por exemplo, também contribuem esteticamente com a decoração, então acaba sendo vantajoso investir nesses modelos.

Foto:istock