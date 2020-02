Trimble lança monitor GFX-350 e controlador NAV-500 no Brasil

Com preço acessível, tecnologias de última geração são ideias para dar primeiros passos na agricultura de precisão

A Trimble, referência global em agricultura de precisão, traz ao Brasil o monitor GFX-350™ e o controlador NAV-500™. As tecnologias de última geração formam um conjunto de soluções econômico, ideal para os agricultores que buscam adotar a agricultura de precisão para suas operações diárias.

Dando continuidade à tradição Trimble de telas touchscreen, alta definição e baseadas no sistema Android, o monitor GFX-350 é uma maneira econômica de introduzir o piloto automático e controle de aplicação na propriedade. A tela de 7 polegadas é fácil de mexer e pode ser usada para controlar a maioria das operações de campo com apenas alguns toques. O monitor é compatível tanto com os novos controladores de orientação NAV-500 e quanto com os anteriores NAV-900, atendendo diferentes necessidades de precisão do usuário. O sistema operacional Precision-IQ ™, simples e intuitivo, acelera o trabalho de campo e facilita a configuração do equipamento. Depois que as máquinas, área, implementos e materiais são configurados durante o primeiro uso, eles são salvos e podem ser reutilizados com apenas alguns cliques.

Monitor GFX-350

Além disso, o monitor GFX-350 é totalmente compatível com ISOBUS, oferecendo capacidade plug-and-play para implementos habilitados para ISOBUS com controlador de tarefa nativo e funcionalidade universal do terminal. O monitor também possui conectividade Wi-Fi e Bluetooth® a bordo, permitindo o compartilhamento contínuo de dados entre o escritório e o campo por meio das soluções opcionais Trimble® Connected Farm®. A manutenção geral de registros e a geração de relatórios de posicionamento estão ainda mais simplificadas.

Navegador NAV-500

O navegador NAV-500 possui uma caixa robusta e com a última tecnologia em receptores de satélites, sendo capaz de receber sinais de multi-constelações de satélite GNSS diferentes como- GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou e QZSS. A solução oferece precisão submétrica repetível e cobertura total da fazenda, ideal para calcário, pulverização e colheita. Emparelhado com o novo monitor GFX-350 ou o monitor GFX-750 ™, o NAV-500 pode oferecer orientação manual ou controlar a direção automaticamente com o sistema de direção elétrica assistida EZ-Steer® e ou sistema de direção EZ-Pilot® Pro.

“A conectividade e a flexibilidade de uso e aplicações são diferenciais muito importantes para o produtor agrícola e a Trimble tornou esse novo tipo de configuração um dos principais pilares do nosso portfólio de produtos”, disse José Bueno, Diretor Comercial para a América Latina da divisão agrícola da Trimble. Os clientes podem escolher entre uma variedade de opções de hardware e software para atender às suas necessidades e orçamento específicos. E a verdadeira beleza dessa integração flexível de produtos é que ela pode crescer com a operação do agricultor. As atualizações podem ser tão simples como mudar para um sinal de correção de precisão mais alto ou usar suportes existentes para instalar um receptor ou monitor maior com mais capacidade. A facilidade de instalação e uso são essenciais no GFX-350, e isso com certeza vai reduzir as barreiras de entrada de novos agricultores na agricultura de precisão.

O monitor GFX-350 e o Navegador NAV-500 foram projetados para uma instalação simples, e limpa e que pode ser concluída em poucas horas ou minutos, dependendo da máquina.

Para adquirir o produto, procure a revenda da Trimble mais próxima. Acesse: https://www.trimble.com.br/

