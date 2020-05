Treino em casa: conheça receitas fáceis que fortalecem o sistema imune e aumentam a disposição para malhar

Chás maximizam os benefícios do exercício físico

Com as recomendações de distanciamento social, é preciso encontrar alternativas para continuar praticando atividades físicas, mesmo em casa. O sedentarismo é uma prática que pode trazer vários riscos à saúde, como obesidade, aumento de colesterol, problemas de pressão, distúrbios no sono, entre outros. Por isso, principalmente para quem tem ficado muito tempo em casa e passa muitas horas sentado, é essencial a prática de exercícios regulares.



A alimentação é um fator muito importante para quem quer se exercitar com qualidade, garantindo a energia necessária e a disposição para malhar, além de colaborar para trazer melhores resultados. Além das refeições básicas durante o dia, que devem conter uma grande variedade de alimentos, como legumes, vegetais e oleaginosas, além da ingestão de água em quantidades recomendadas, é possível encontrar outras substâncias que potencializam os benefícios dos exercícios.



Os termogênicos são grandes aliados de quem quer melhorar o rendimento e os resultados da atividade física. Também chamados de pré-treinos, eles colaboram para o emagrecimento, acelerando o metabolismo e ajudando na queima de gordura. Para quem procura por boas opções naturais, é possível encontrar vários tipos de chás com potencial termogênico, que podem ser preparados em casa com ingredientes simples. Além de ajudar a maximizar o potencial da atividade física, essas bebidas atuam como oxidantes e colaboram para diminuir os sintomas de variações hormonais, como a TPM. O recomendado é ingerir o chá 30 minutos antes do treino. Confira algumas receitas.



Chá-verde



O chá-verde é um ótimo termogênico, ajudando a acelerar o metabolismo por conter cafeína. Também é um grande fortalecedor da imunidade, prevenindo resfriados e gripes. Para preparar a bebida, separe 250 ml de água, uma colher (sopa) de folhas de chá-verde desidratadas e duas folhas de hortelã. Leve a água ao fogo e, assim que levantar as primeira bolhas de fervura, coloque as folhas e deixe por oito minutos. A seguir, coe e sirva.



Chá de abacaxi



O abacaxi, além de termogênico, é um ótimo diurético, colaborando para a desintoxicação e o emagrecimento. Já o gengibre é o grande responsável por ajudar na perda calórica. Para preparar o chá, junte duas xícaras de água, uma xícara de casca de abacaxi, duas colheres (sopa) de chá-verde, meia colher (chá) de gengibre fresco ralado e meia colher (sopa) de mel. Ferva a água, acrescente os ingredientes e aguarde cerca de cinco minutos. Em seguida, coe e sirva quente ou gelado.



Chá de hibisco com cavalinha



O hibisco é uma ótima opção para quem quer emagrecer, além de colaborar para diminuir a retenção de líquidos. Para preparar, separe um litro de água, duas colheres (sopa) de folhas desidratadas de hibisco e uma colher (sopa) de cavalinha. Coloque a água no fogo e, assim que ferver, adicione o hibisco e a cavalinha. Deixe tudo no fogo por cinco minutos. A seguir, desligue e tampe a caneca ou panela por dez minutos. Sirva.

