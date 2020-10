Travessias Litorâneas passam a ser administradas pelo Departamento Hidroviário de São Paulo

A medida faz parte do processo de extinção da DERSA, que está em andamento

O Departamento Hidroviário, órgão vinculado à Secretaria Estadual de Logística e Transportes, assume a partir de 1º de novembro as oito travessias litorâneas do Estado de São Paulo. A transferência, sem prejuízo ao serviço prestado à população, faz parte do processo de extinção da DERSA, iniciado em 2019.

Departamento Hidroviário

O DH irá manter os serviços e ações implantadas pela atual gestão, incluindo o programa de Reformas e Manutenção, responsável pela entrega de onze embarcações modernizadas ao sistema. Além disso, estão mantidos o modelo de manutenção, que passou a ser 24h, e o aplicativo Travessias, que informa em tempo real a espera de cada travessia, as condições climáticas e disponibiliza imagens 24 horas por dia. “O Governo de São Paulo implantou melhorias significativas ao longo desses quase dois anos. Nossa meta é manter esse progresso e garantir que os usuários tenham um serviço de qualidade, com conforto e segurança até que o plano de concessão seja concluído”, afirma José Reis, Diretor-geral do Departamento Hidroviário.

Com as mudanças iniciadas em 2019 pela Secretaria de Logística e Transportes, as travessias litorâneas contaram, no Verão 19/20, com a maior quantidade de embarcações dos últimos cinco anos. Esse investimento resultou em uma redução de 57% na média do tempo de espera para embarque nas balsas, nesse período, quando 2,7 milhões de pessoas passaram pelas oito travessias.

Outra novidade implantada pela atual gestão foi que, pela primeira vez, as Travessias São Sebastião/Ilhabela e Bertioga/Guarujá passaram a contar com lanchas exclusivas para pedestres e ciclistas, proporcionando mais agilidade e conforto aos usuários.

TRAVESSIAS LITORÂNEAS

Santos/Guarujá

Bertioga/Guarujá

São Sebastião/Ilhabela

Iguape/Juréia

Cananéia/Ilha Comprida

Cananéia/Continente

Santos/Vicente de Carvalho

Cananéia/Ariri.

Frota atual: 31 embarcações.

CONCESSÃO DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS

O Governo de São Paulo já iniciou o processo de concessão das travessias com a contratação da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que irá definir a modelagem desse processo. O edital de licitação está previsto para ser publicado ainda em dezembro de 2020. O objetivo é que o sistema esteja concedido no primeiro semestre de 2021. A concessão irá modernizar todo o sistema, trazendo mais agilidade e conforto aos usuários.

EXTINÇÃO DA DERSA

A DERSA está em processo de extinção e suas atividades estão sendo transferidas, sem prejuízo de qualquer obra e/ou serviço de interesse público. No dia 20/10, foi aprovada, em assembleia, a dissolução da diretoria e a nomeação de um liquidante da Companhia, assim como a eleição de um conselho fiscal. Com a extinção da Dersa, o Governo dá continuidade ao processo de enxugamento da máquina estatal e redução de custos.

Raio X – MELHORIA OPERACIONAL DO SISTEMA DE TRAVESSIAS

✓ 11 embarcações foram reformadas e entregues

✓ Manutenção noturna, finais de semana e feriados

✓ Aquisição de novos motores

✓ Central de monitoramento 24 horas/dia

✓ Painéis de Mensagem Variável (PMV´s) – informações mais claras e objetivas

✓ Aplicativo Travessias – informações em tempo real sobre as condições de tempo, tempo de espera e câmeras de monitoramento.

✓ Reforma atracadouro Guarujá

✓ Reforma dos flutuantes (Travessia Santos/Guarujá – balsas mistas)

✓ Travessia Cananéia/Ilha Comprida: passou a operar 24 horas

