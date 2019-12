TRAVEL BOX BRAZIL ENTRA PARA O LINE-UP DA SKY

O canal Travel Box Brazil, do grupo Box Brazil, maior programadora independente da televisão por assinatura do País, passa a ser disponibilizado em HD e SD aos assinantes da SKY a partir do dia 1º de janeiro, na posição 483 do line-up da operadora.

Com conteúdo voltado para assuntos relacionados a viagens e turismo, o Travel Box Brazil tem como proposta principal mostrar o mundo através dos olhos de brasileiros. Sua programação reúne séries e documentários que, diariamente, apresentam aspectos e experiências obtidas durante roteiros turísticos com os vieses de cultura, lazer, esporte, fotografia, arquitetura e gastronomia, entre outros. Na série “Sonho Americano”, por exemplo, são retratados os desafios e os prazeres de uma expedição de moto que atravessa os Estados Unidos de costa a costa. Já em “Vinhos.BR”, os telespectadores podem acompanhar o processo da produção de vinhos no Brasil e histórias de vinícolas tradicionais. Em seu todo, a grade de programação, no entanto, é bastante diversificada (veja aqui).

O Travel Box Brazil é o terceiro canal do grupo Box Brazil a entrar para o line-up da SKY. O Prime Box Brazil e o FashionTV foram disponibilizados em janeiro e março desse ano, respectivamente. “O Travel Box Brazil é um canal que vem tendo um retorno muito positivo do público e do mercado publicitário. A proposta do canal é de levar aos espectadores experiências de viagens das mais diversas possíveis. E não me refiro apenas à diversidade de destinos no Brasil e no exterior, mas também as diferentes formas de viajar: sozinho, em casal, com amigo ou amigos, ou até mesmo com a família inteira (incluindo o cachorro!). Falando em animais, ao retirar do canal os conteúdos de pesca, que de alguma forma retratavam relações de certa crueldade entre humanos e animais, direcionamos o canal a retratar cada vez mais o turismo ecológico e em sintonia com a natureza. Ao longo de 2020 isso ficará mais visível na programação”, afirma Ramiro Azevedo, diretor geral dos três canais

Mais informações sobre o Travel Box Brazil podem ser conferidas AQUI.





TRAVEL BOX BRAZIL

O Travel Box Brazil apresenta o Brasil e o mundo pelos olhos dos brasileiros, sendo que as experiências de viagem dão o tom da programação através da cultura, dos esportes, da fotografia, da gastronomia e do lazer, sempre partindo da premissa de que o caminho é mais importante que o destino.

BOX BRAZIL

A Box Brazil é a maior programadora independente brasileira e a única independente multicanal da televisão por assinatura do país. Com distribuição no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e na África, a empresa conta com cinco canais em seu portfólio: Prime Box Brazil, Music Box Brazil, Travel Box Brazil, FashionTV e Boom TV.

Os canais da Box Brazil atingem diariamente mais de 36 milhões de pessoas no território brasileiro, sendo distribuídos pelas principais operadoras de TV por assinatura do país, entre elas NET, SKY, Claro, Vivo, Oi TV e Algar. No mercado internacional, os canais estão presentes nas plataformas Amazon Prime, TeleUP e Brusa, entre outras operadoras. A companhia conta ainda com a Out Of The Box, empresa de branded content com foco na produção de conteúdo sob medida para marcas.

Fundada em 2011 pelo empresário e cineasta Cícero Aragon, a Box Brazil possui sua principal estrutura em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, englobando central de operação, produção e distribuição própria de seus canais em HD e SD, sistema de UP Link, transmissão via satélite e por fibra, além de ilhas de edição, produção gráfica e render farm, bem como um estúdio de gravação e produção musical. Conta com time de mais de 70 colaboradores espalhados pelas unidades da empresa em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre.

OS OUTROS CANAIS DA BOX BRAZIL

O Prime Box Brazil tem programação que apresenta conteúdos de ficção, documentários e animações, contemplando a diversidade da produção audiovisual independente brasileira em longas, médias e curtas-metragens, além de séries.

O Music Box Brazil leva ao ar 24 horas de programação exclusivamente voltada ao melhor da música brasileira, com shows, videoclipes, documentários, entrevistas e programas exclusivos com os principais nomes do cenário nacional.

O FashionTV é o mais importante canal de moda do mundo, presente em mais de 100 países, com programação que une o universo fashion global aliado ao melhor da produção nacional, apresentando uma programação que é referência para o público conectado ao mundo fashion: cobertura das principais semanas de moda, entrevistas exclusivas com estilistas e modelos, notícias, making ofs e fashion films.

A BOOM TV é um canal de novelas, séries e filmes dublados que exibe sucessos dos grandes estúdios internacionais e brasileiros, entre eles, Warner, Fox, MGM, Sony, HBO e Televisa, sendo que é distribuído exclusivamente para os mercados de Angola e Moçambique.

SKY

A SKY é a maior operadora de TV paga via satélite do país. Distribui a programação 100% digital para clientes, em todo o território nacional, com soluções de produtos para os mais variados perfis de público, do pós ao pré-pago. É a operadora que trouxe o maior número de inovações tecnológicas em TV paga no Brasil, sempre aliada à melhor programação e à excelência no atendimento aos seus 4.8 milhões de clientes. Em 2019, a empresa foi novamente reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no ranking Great Place To Work e também ganhou pelo 8º ano consecutivo o prêmio Folha Top of Mind na categoria TV por Assinatura, pelo 16º ano consecutivo como a melhor empresa do segmento de TV Digital no Prêmio Consumidor Moderno, além do reconhecimento como melhor prestadora de serviço de TV por assinatura com o prêmio Melhores Serviços do jornal O Estado de S. Paulo. Acesse www.sky.com.br.