Transporte intermunicipal é retomado parcialmente no Rio de Janeiro

Com a determinação do governo do estado do Rio de Janeiro de retomada parcial do transporte intermunicipal, as concessionárias e empresas que operam as linhas de trem, barcas e ônibus retomam aos poucos as operações, depois das restrições impostas em março na tentativa de conter a pandemia de covid-19.

A SuperVia, que opera o sistema de trens metropolitanos, informa que começa a partir de hoje (8) a oferecer mais 522 lugares por dia nas composições em dias úteis, um aumento de 60% em relação à operação durante o período de mais restrições.

Os ramais Santa Cruz e Deodoro serão integrados, com as estações de Deodoro sendo atendidas pelos trens de Santa Cruz. No ramal Japeri haverá o serviço expresso. Deixaram de ter controle de acesso as estações: Japeri, Engenheiro Pedreira, Queimados, Austin, Comendador Soares, Nova Iguaçu, Mesquita, Edson Passos, Nilópolis (ramal Japeri); Belford Roxo e Pavuna/São João de Meriti (ramal Belford Roxo); e Saracuruna, Gramacho, Duque de Caxias, Corte Oito (ramal Saracuruna).

Foram reabertas hoje as estações: Presidente Juscelino e Olinda (ramal Japeri), Lages e Paracambi (extensão Paracambi), Coelho da Rocha, Agostinho Porto e Vila Rosali (ramal Belford Roxo) e Jardim Primavera e Campos Elíseos (ramal Saracuruna), Silva Freire (ramal Deodoro). A extensão Guapimirim permanece fechada.

Ônibus

A Rodoviária do Rio ainda não tem uma estimativa de retomada das partidas de ônibus intermunicipais e interestaduais, depois da queda de 96% no movimento por causa da pandemia. Como parte das ações da retomada das operações, foram instalados hoje boxes neutralizadores pelos quais todos os passageiros deverão passar antes de embarcar.

Os equipamentos têm cerca de 3 metros e dispõe de um sensor de presença, que aciona borrifadores com uma solução antisséptica de digluconato de clorexidina a 0,2%. Segundo a Rodoviária do Rio, a substância é aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e é eficaz contra bactérias, fungos, leveduras e vírus.

Os usuários só podem acessar o terminal usando máscaras, todos têm a temperatura medida com termômetros digitais e precisam respeitar o distanciamento mínimo.



Foto:© REUTERS / Ricardo Moraes/Direitos Reservados

Agência Brasil