Transformers, do cinema para as ruas de São Paulo (SP) em abril

Uma corrida de rua inspirada no universo Transformers reunirá crianças e adultos para momentos de muita diversão no dia 19 de abril, no Campo de Marte, em São Paulo (SP). A Transformers Run, com largada a partir das 8h, transformará, por um dia, a capital paulista no planeta Cybertron. Pela primeira vez no Brasil, o evento é organizado pela Sagaz Esportes, em parceria com a Hasbro, detentora da franquia.

A prova contará com dois percursos: 2K, uma caminhada para a criançada curtir com os pais, e corrida de 6K. Adrenalina e emoção para toda a família. E quem participar da Transformers Run no PAMA (Parque de Material Aeronáutico de São Paulo), no Campo de Marte, encontrará os famosos robôs que se convertem em veículos ou feras: Optimus Prime e Bumblebee marcarão presença no evento, tirando fotos com os fãs dos Autobots.

“A Transformers Run será uma experiência inesquecível para viver o universo Transformers, do cinema para as ruas de São Paulo, ao lado da família, dos amigos, em momentos de lazer e atividade física. Uma corrida que já foi sucesso em países como Peru, México e Cingapura, que agora chega ao Brasil”, afirma Matheus Falconi, da Sagaz Esportes.

Segundo lote de inscrições – As inscrições para a Transformers Run já estão abertas e podem ser feitas até o dia 15 de abril no link https://ticketagora.com.br/e/transformers-run-29397. Para participar é só adquirir os kits dos personagens, com sacochila, camiseta e copo temático, além de medalha pós prova. São duas opções, para quem é fã do Optimus Prime ou do Bumblebee. No Lote 2, até o dia 3 de fevereiro, o valor é de R$ 109,90 cada. Há também combos família para a caminhada de 2K (1 adulto e 1 criança – R$ 189,90 e 1 adulto e 2 crianças – R$ 269,90) e desconto para grupos.

Transformers Run



Mais informações:

Instagram: https://www.instagram.com/transformers_run/

Site: www.transformersrun.com.br