Transforme arquitetura em negócios

O Polo fechou mais um parceria com a especialista em estratégia para o mercado de arquitetura e design, Renata Pena, que vai beneficiar os profissionais que fazem parte do grupo.

A parceria foi lançada com uma live no Instagram do Polo no dia 21 de julho, quando Renata Pena conversou com os profissionais sobre gestão de escritórios. A live teve mais de 200 visualizações e grande interação com o público de arquitetos e designers.

Polo Vale Decor

Os escritórios com maior destaque na campanha que teve início em 18 de junho irão ganhar o curso online “Além da Arquitetura” – Transformando Arquitetura em Negócio. Neste curso, os profissionais terão acesso ao método Renata Pena de gestão, que tem transformado o resultado e a carreira de milhares de profissionais da arquitetura e do design de norte a sul do país. “A faculdade nos prepara para fazer projetos, mas não nos prepara para o mundo real onde a gestão do negócio é fator decisivo se vamos ganhar dinheiro ou apenas pagar para trabalhar e este curso te leva além da arquitetura, mostrando o passo a passo de um negócio de sucesso na arquitetura”, afirma Renata.