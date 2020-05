TrabalhoRemotoTJSP – Unidades em São José dos Campos e Tatuí relatam experiências

Criatividade e celeridade durante a quarentena.

No período de isolamento social, o Tribunal de Justiça de São Paulo segue 100% em trabalho remoto para colaborar com a contenção da Covid-19 no Estado. Com isso, unidades judiciais têm experimentado várias alternativas na adaptação dos serviços cartorários ao teletrabalho, como no caso de São José dos Campos e Tatuí. Confira seus relatos:

UPJ de São José dos Campos



A Unidade de Processamento Judicial de São José dos Campos desenvolveu um formulário Web, com fornecimento do link à OAB local, para facilitar as solicitações dos advogados, partes e peritos. Elaborado pelo juiz Luís Maurício Sodré de Oliveira, pela servidora Rita de Cássia Reis e pela coordenação da UPJ, o formulário pode ser acessado até mesmo no celular. Após preenchimento e envio, o documento é direcionado ao servidor responsável pela triagem e atendimento. O controle interno do formulário foi compartilhado entre a coordenação e o setor de triagem/atendimento via armazenamento em nuvem, com compartilhamento em tempo real das solicitações encaminhadas. “Temos recebido muitos elogios dos advogados por este trabalho desenvolvido”, relatou Rita de Cássia Reis.

2ª Vara Criminal de Tatuí



Em 18 de maio, o juiz Fabrício Orpheu Araújo sentenciou, em audiência virtual, um processo em que o réu é acusado da prática de crime de tráfico de drogas, cometido já durante o período de pandemia, em 30 de março. O réu foi condenado à pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, mantida a prisão preventiva. Foi expedida a guia de execução provisória e o processo está em fase de recurso. “A pandemia não está comprometendo a velocidade de resposta do Judiciário”, afirmou o juiz. “As normas editadas pelo Conselho Superior da Magistratura e Corregedoria Geral da Justiça, bem como a estrutura disponibilizada pela Presidência, notadamente o sistema MS Teams, estão propiciando o adequado atendimento da rotina de trabalho”. A 2ª Vara Criminal de Tatuí já realizou mais de 50 teleaudiências no período de suspensão do expediente presencial.

