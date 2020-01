Tour de France 2020 divulga equipes participantes com novidades

A organização do Tour de France divulgou os nomes das 22 equipes que vão participar da maior competição do ciclismo mundial em 2020. Além dos 19 times que compõe o UCI World Tour, também haverá três convidadas do UCI ProTeam – segundo nível do ciclismo – e que prometem dar trabalho.

Uma das grandes novidades do ano fica por conta da Israel Start-Up Nation e que conseguiu subir de “divisão” da UCI ProTeam para o World Tour. Com isso, os israelenses ganharam direito de disputar as principais competições do calendário sem precisar de convites. Os principais nomes são do irlandês Daniel Martin, que ganha mais uma chance como capitão, e do alemão e velocista André Greipel.

Tradicional convidada do Tour de France, a equipe Cofidis ficou conhecida pela combatividade de seus atletas e também foi promovida ao World Tour. Os franceses contam com o sprinter italiano Elia Viviani para ganhar várias etapas neste ano.

Entre os times convidados estão a Total Direct Energie, que terminou 2019 na liderança do ranking ProTeam, além da B&B Hotels-Vital Concept e da Arkéa-Samsic, que conta com um elenco de respeito para uma equipe de segundo nível.

Campeão do Giro d’Italia e da Vuelta España, o colombiano Nairo Quintana deixou a Movistar e assinou com a Arkéa e terá como principal escudeiro o francês Warren Barguil, que já venceu etapas e foi o rei da montanha do Tour em 2017. Para o sprint, a aposta do time é no francês Nacer Bouhanni que deixou a Cofidis com a chegada de Viviani.

“No final, a decisão foi tomada com bastante naturalidade. Para Arkéa-Samsic, não havia dúvida. O time já tem Warren Barguil e eles adicionaram Nairo Quintana. Eles formarão um par fantástico. Demos o último lugar à B&B Hotels-Vital Concept. Na terceira temporada, queríamos dar uma chance a eles. Acho que a rota do Tour, com montanhas e também montanhas médias, atenderá pilotos como Pierre Rolland, Arthur Vichot e Cyril Gautier “, disse o diretor do Tour de France, Christian Prudhomme.

Tour de France 2020

Além das convidadas, também estarão no Tour as demais equipes tradicionais e que disputaram a última edição, incluindo o Team Ineos do atual campeão Egan Bernal. Confira a lista com todas elas: AG2R La Mondiale (Fra), Astana Pro Team (Caz), Bahrain – McLaren (Brn), Bora – Hansgrohe (Ale), CCC Team (Pol), Cofidis (Fra), Deceuninck – Quick-Step (Bel), EF Pro Cycling (EUA), Groupama – FDJ (Fra), Israel Start-Up Nation (Isr), Lotto Soudal (Bel), Mitchelton – Scott (Aus), Movistar Team (Esp), NTT Pro Cycling Team (Afs), Team Ineos (Gbr), Team Jumbo – Visma (Hol), Team Sunweb (Ale), Trek – Segafredo (EUA), UAE Team Emirates (EAU), Total Direct Energie Team (Fra), B&B Hôtels – Vital Concept (Fra) e Team Arkéa – Samsic (Fra).

Tour 2020



O Tour de France será disputado entre os dias 27 de junho e 19 de julho, com largada na cidade costeira de Nice, no Riviera Francesa, e a tradicional chegada na Avenida Champs-Élysées, em Paris.

L’Étape

Já no dia 5 de julho acontece o L’Étape Championship, onde atletas amadores que se classificaram nos L’Étapes do Tour pelo mundo inteiro poderão competir entre si no mesmo percurso de uma das etapas que os profissionais também irão disputar neste ano em Nice.

Na versão brasileira, que ocorreu em 29 de setembro, em Campos do Jordão (SP), os ciclistas amadores que ficaram entre os 20% melhores tempos de sua categoria de idade já garantiram vaga.

Os vencedores de cada categoria serão coroados após uma intensa batalha de 177 km, com uma subida total de 3570m pelo interior da cidade francesa.

Para 2020, o L’Étape Brasil será no dia 27 de setembro, novamente em Campos do Jordão. As inscrições continuam abertas pelo site www.letapebrasil.com.br.

Tour de France (Divulgação: Tour de France)

L’Étape Brasil

Link para as inscrições

Mais informações:

Site oficial – https://www.letapebrasil.com.br/

Facebook – https://www.facebook.com/letapebrasil/

Instagram – https://www.instagram.com/letapebrasil/

Youtube – https://www.youtube.com/channel/UCKq1bBlIu2szJDU-oj4McuQ

Strava – https://www.strava.com/clubs/l-etape-brasil-by-tour-de-france-1