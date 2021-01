Tire dúvidas sobre pagamento do IPTU sem precisar sair de casa

Os contribuintes não precisam sair de casa para tirar suas dúvidas sobre o IPTU e resolver pendências. Basta acessar o site da Prefeitura de São José dos Campos e ficar sabendo tudo sobre o imposto.

Prefeitura de São José dos Campos

No site é possível consultar os critérios para descontos a aposentados, imprimir guias de parcelas vencidas e até imprimir a segunda via do carnê em caso de não recebimento.

Pref Book

Todos os serviços estão no ícone Pref Book, na página da Prefeitura. Os carnês começaram a ser distribuídos em 15 de janeiro. O pagamento pode ser feito à vista, com 7,5% de desconto, ou em 10 parcelas, com primeiro vencimento entre 22 e 26 de fevereiro.





Disque IPTU

Também está disponível para dúvidas o Disque IPTU no telefone (12) 3042-2899 e um e-mail (Iptu2021@sjc.sp.gov.br) para informações.

Segundo a diretora do Departamento da Receita da Secretaria de Administração e Finanças, Angélica Goria, pela internet é possível inclusive abrir processos para solicitações que precisem de análise.

No Paço foi criado um plantão para atendimento, com acesso controlado.

Plantão de dúvidas do IPTU no Paço atende com acesso controlado; ideal é resolver pendências pela Internet – Foto: Adenir Britto /PMSJC