Tintas Renner by PPG lança nova fase do produto Frentes & Fachadas Emborrachadas

Companhia apresenta versão inovadora, que agora conta com duas mil cores no catálogo

Proporcionar cada vez mais cor, qualidade e inovação para o cliente, essa é a marca da Tintas Renner by PPG. Desta vez, a companhia inova ao lançar a mais recente fase do produto Frentes & Fachadas Emborrachadas, que agora conta com mais de duas mil cores disponíveis no sistema tintométrico, proporcionando as mais variadas opções de tons. A tinta segue oferecendo a habitual qualidade para ambientes externos, unindo durabilidade e excelência. O produto pode ser encontrado nas lojas parceiras da empresa e através do site www.tintasrenner-deco.com.br.

O Frentes & Fachadas Emborrachadas se destaca pela sua flexibilidade, cobertura e resistência contra mofo, impermeabilizando o ambiente com 200% de elasticidade, além de atribuir a locais externos uma película impermeável que impede a penetração de umidade, proporcionando qualidade e durabilidade para o espaço. As duas mil cores que estão disponíveis são divididas em níveis de intensidade, distribuídas em pastel, média, intensa e super intensa, sempre seguindo padrões e normas internacionais estabelecidas.



“Enxergávamos a necessidade de ampliar a nossa base de cores, proporcionando que o nosso cliente tivesse acesso a um produto cada vez mais inovador e dentro das tendências mais modernas de cores. Por isso, estamos lançando novas bases para o sistema tintométrico, mantendo a película flexível mesmo em cores mais escuras. O compromisso com a qualidade e performance é prioridade para nós”, afirma Michele Schaeffer, Gerente de Produtos da Divisão Arquitetônica da Tintas Renner by PPG.

Tintas Renner

Com sede na cidade de Gravataí, estado do Rio Grande do Sul, a Tintas Renner é referência em tintas arquitetônicas no Sul do país e expande sua presença no mercado nacional. A empresa oferece produtos que atendem o segmento arquitetônico – residencial e predial. Entre as principais linhas estão a Rekolor Gold, Rekolor Pró e Extra esmalte. Em 2007, teve seus direitos de uso licenciados pela multinacional PPG. Acompanhe a Tintas Renner PPG no site oficial e nas redes sociais: www.tintasrenner-deco.com.br / www.facebook.com/tintasrennerbr.

Frentes & Fachadas Emborrachadas

