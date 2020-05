Time multifuncional brasileiro desenvolve o VW Play

Há três anos, um grupo multifuncional formado por diferentes profissionais de diversas áreas entendeu que, após o lançamento do Active Info Display, apresentado pela primeira vez no VW Polo, e sua excelente receptividade, estavam em um caminho sem volta. Mais de 50 profissionais de Design, Engenharia, Qualidade, Tecnologia de hardware e software, Modelação, Mecânica, Protótipo, Manufatura, Compras, Planejamento de Projetos, User Experience unidade Anchieta, em São Bernardo do Campo/SP, e América Latina, somado a centenas de fornecedores e parceiros da América do Norte, Europa e Ásia começaram, nesta época, a projetar o VW Play, apresentado no último dia 29 de abril.





Volkswagen

“O brasileiro é muito conectado e a tecnologia já era um fator de decisão importante na aquisição de um automóvel. Já tinha ultrapassado, por exemplo, o quesito ‘potência do motor'”, lembra Matheus Arantes, gerente de engenharia elétrica e eletrônica da Volkswagen do Brasil e líder do projeto VW Play. Mais do que isso, por meio de pesquisas e clínicas com consumidores, constataram que o desejo deles era ter no carro a mesma experiência de uso de tecnologia que já usufruíam no dia-a-dia. Por esta razão, por exemplo, fazia mais sentido, ao invés de desenvolver um programa de GPS ou de música, criar uma loja de aplicativos – VW Play Apps – e fechar parcerias com aquelas empresas ou marcas nas quais as pessoas já estivessem familiarizadas e acostumadas em utilizar em seus respectivos mercados. “Esta tendência nós apostamos lá atrás e fomos abrindo portas para as parcerias mais relevantes e que fizessem sentido para o mercado brasileiro”, explica Arantes.





VW Play foi desenvolvido pensando no cliente

Todos os processos, conceitos e protótipos foram sendo compartilhados ao longo do trabalho e validado pelos clientes, que apontavam os feedbacks para que a equipe fosse aplicando as melhorias e de fato desenvolvesse uma central multimídia de acordo com o desejo dos consumidores. Um exemplo prático foi a concepção do botão de volume do VW Play. Inicialmente, ele foi projetado para ser na vertical, mas durante as clínicas, a usabilidade mostrou que na horizontal seria a melhor opção. O teste também ia além, pois era preciso garantir, por exemplo, que mesmo se o veículo estivesse passando por uma rua com buracos ou em alguma trepidação, a sensibilidade de aumentar o volume precisava ser “compreendida” pelo sistema.



Foram mais de sete mil horas de entrevistas quantitativas e qualitativas e pesquisas em nove estados brasileiros, que incluiu capitais e cidades do interior do Brasil. Mais 700 clientes foram ouvidos e mais de 25 clínicas de usabilidade foram realizadas.



Outra premissa importante que também norteou o grupo que trabalhou neste projeto foi a democratização da tecnologia. Prova disso, é que o “Modo Vallet”, presente em veículos de luxo, agora também é oferecido no VW Play. Isso foi possível graças à qualidade da Estratégia Modular MQB dos veículos unido ao fato da equipe de Engenharia da Volkswagen conseguir viabilizar esta funcionalidade dentro do sistema. “Os clientes também manifestaram a preocupação com a privacidade de seus dados e conseguimos responder a esta demanda com essa nova função”, afirma Arantes. Para utilizar o “Modo Vallet”, basta clicar no ícone desta função (é possível também programá-la para entrar em funcionamento automaticamente todas as vezes que se abre a porta do motorista, por exemplo) que o sistema bloqueará todas as informações. O VW Play só desbloqueará o sistema se a senha de quatro dígitos (definida previamente) for inserida.



Importante também destacar a robustez e a capacidade de software, com um sistema de armazenamento interno de 10 GB para salvar mídias e aplicativos (esse espaço é suficiente para armazenar 25 aplicativos do tamanho do Waze, por exemplo). Um ótimo benefício de conveniência e conforto, sem falar que poupa bateria e espaço do seu smartphone.





VW Play

O VW Play é uma das principais inovações do modelo Nivus, que vai revolucionar o mercado e inaugurar um novo segmento ainda neste primeiro semestre de 2020. Esse novo veículo foi desenvolvido no Brasil e será produzido em São Bernardo do Campo e também na Europa. Assim como o Nivus, o VW Play estreará no Brasil e, em breve, estará em muitos mercados no mundo.







Volkswagen do Brasil

