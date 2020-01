Time Brasil está definido para duelo contra a Alemanha pela Fed Cup

O Time Brasil está definido para o confronto contra a Alemanha pela Fed Cup. A capitã Roberta Burzagli irá contar com as atletas Gabriela Cé, Teliana Pereira, Carolina Meligeni Alves, Luisa Stefani e Laura Pigossi. O duelo contra as alemãs será em 7 e 8 de fevereiro, em Florianópolis (SC), válido pelos Qualifiers do torneio mundial.

A equipe nacional mantém a base do grupo que venceu o Zonal Americano no ano passado e depois enfrentou a Eslováquia pelos Playoffs. Desta vez, o time contará ainda com a experiência da pernambucana Teliana Pereira (373ª no ranking da WTA), que foi convocada pela 26ª vez para defender as cores do Brasil na competição.

A gaúcha Gabriela Cé atualmente está no posto de número 233 da WTA e foi chamada pela 15ª vez para jogar na Fed Cup. A paulista Carolina Meligeni Alves (396ª) está na sétima convocação. Depois de um ótimo 2019 nas duplas, Luisa Stefani (67ª no ranking de duplas da WTA) também retorna ao time. Convocada pela última vez em 2014, Laura Pigossi (398ª no ranking de simples e 140ª no ranking de duplas) foi chamadada pela primeira vez pela capitã. Thaísa Pedretti, jovem tenista de 20 anos que já compete no circuito internacional, foi convidada para treinar juntamente com a equipe durante o período.

“Eu e a comissão técnica escolhemos essas atletas com base no ranking, principalmente pelo ótimo 2019 que elas tiveram, assim como a Thaísa, que foi convidada para treinar com o time pela ótima temporada. Temos uma pequena mudança em relação aos confrontos anteriores, com duas atletas que se integram ao grupo (Teliana Pereira e Laura Pigossi), mas todas elas se conhecem muito bem, assim como eu as conheço. Todas estiveram presentes no Encontro Internacional de Treinamento, em Florianópolis, o que também foi muito positivo. Temos ainda a volta da Teliana Pereira, que é bastante importante ela estar na equipe. Voltou a jogar depois de um período parada, já obteve um ranking muito bom e certamente a sua experiência vai ser um fator super positivo para a equipe”, destaca Roberta Burzagli.

Fed Cup

Brasil e Alemanha se enfrentam no saibro do Costão do Santinho, em Florianópolis (SC). O local – piso de saibro, no nível do mar – foi uma escolha da comissão técnica para duelar contra as europeias. A preparação da equipe começa em 2 de fevereiro, quando as brasileiras se reúnem para os treinamentos em Florianópolis. O duelo é em melhor de cinco partidas, sendo que quem vencer três jogos estará classificado para o Budapest Finals, etapa da Fed Cup que reunirá os 12 melhores times do Mundo na Hungria, em abril.

Time Brasil

A Confederação Brasileira de Tênis tem o patrocínio da Wilson, Peugeot e W A Sport. Apoio do Comitê Olímpico do Brasil (COB e Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Siga tudo sobre a CBT em www.cbtenis.com.br, www.facebook.com/cbtoficial, www.twitter.com/cbtenis, www.instagram.com/cbtoficial e www.flickr.com/cbtenis.