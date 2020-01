TIBCO Cloud Integration passa a ficar disponível no Microsoft Azure

A TIBCO Software Inc., líder global em integração, gerenciamento de API’s e analytics, anuncia que todas as funcionalidades do TIBCO Cloud™ Integration, sua plataforma de integração híbrida muito utilizada no mercado, estão disponíveis no Microsoft Azure a partir de agora. Com todos os recursos do TIBCO Cloud Integration agora em execução de forma nativa no Azure e Amazon Web Services (AWS), clientes e parceiros podem conectar facilmente aplicativos e recursos hospedados no local e na nuvem a partir do ambiente de sua escolha.

Os usuários que padronizaram o Microsoft Azure ou planejam adotar uma abordagem de várias nuvens podem usar seu ambiente preferido de TIBCO Cloud Integration, tanto ao implantar aplicativos nativos da nuvem quanto ao conectar aplicativos e serviços em uma empresa. O TIBCO Cloud Integration possui conectividade com suporte corporativo a quase 200 endpoints para suítes de negócios modernas e legadas, fontes de dados e plataformas de armazenamento e tecnologias de conectividade. Dentro do cenário da Microsoft, isso inclui o Dynamics 365 e o SQL Server, entre outros.

“A integração, as conexões e a implantação de aplicativos costumam ser um tanto confusas quando se trata de aplicativos de negócios e fusão de endpoints. O TIBCO Cloud Integration no Azure oferece aos usuários conectores pré-criados, funcionalmente ricos, para aplicativos da Microsoft, como o ecossistema Dynamics 365 e Azure Cloud Services. Agora, as empresas podem implementar e integrar soluções, bem como praticamente todos os endpoints em um ambiente gerenciado no Azure”, afirma Matt Quinn, diretor de operações da TIBCO. “Hoje, temos uma das poucas soluções de integração disponíveis na AWS e no Microsoft Azure, oferecendo aos clientes muita flexibilidade e escolhas em suas opções de implantação ao se conectar aos aplicativos, serviços e contexto de TI da Microsoft”.

Além disso, esse anúncio também significa que os clientes que desejam executar seu ecossistema SAP na infraestrutura de nuvem da Microsoft agora podem migrar para o Microsoft Azure com total confiança, enquanto conectam dados críticos da SAP nos negócios. Isso apoia o recente anúncio do Project Embrace, da SAP, que facilita a jornada do cliente para mover efetivamente as cargas de trabalho do SAP para a nuvem por meio de uma melhor colaboração com o Microsoft Azure e outros hiperscalers estratégicos globais, como AWS e Google. A TIBCO oferece uma integração certificada SAP para soluções SAP, além de conectores para SAP S / 4 HANA Cloud, SAP SuccessFactors e muito mais.

Com um portfólio comprovado de conectores seguros e com desempenho otimizado para sistemas de negócios e fontes de dados, os desenvolvedores e integradores podem aproveitar o TIBCO Cloud Integration no Microsoft Azure para criar rapidamente conexões com qualquer ativo de informações em sua infraestrutura de TI.

