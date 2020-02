A atriz Therla Duarte que integra o elenco da novela “Amor Sem Igual”, na Record Tv, comemora o sucesso de sua personagem no filme brasileiro “Amores Artificais”, de Roger Davill. Interpretando uma vilã, Therla está feliz com a repercursão do longa, que já começa a ser exibido nos Festivais Lift -Off Global Network Session 2020 em Hollywood , no CinemaLab 2020 na Colômbia e no The Bebop Content Festival 2020 em Nova York .

Foto: Divulgação