Thaeme e Thiago e João Bosco e Vinicius apresentam “Acústico Drive In”

No domingo, dia 06 de setembro, Thaeme e Thiago e João Bosco e Vinícius sobem ao palco do Transamérica Drive In, em Barueri, São Paulo, a partir das 20h. As duplas, que há anos possuem uma relação de amizade, prometem uma apresentação com boas risadas e muita animação e alegria. O show também será transmitido no canal oficial de Thaeme e Thiago no YouTube: www.youtube.com/thaemeethiago

“Estamos muito ansiosos, porque a gente não vê a hora de poder estar no palco cantando para o nosso público. Serão, no mínimo, duas horas e meia de show. Não poderemos fazer uma live show muito longa, em respeito às pessoas que estarão dentro dos carros”, adianta Thaeme. “Todo o repertório está sendo definido a quatro mãos! Claro que cada dupla irá cantar seus grandes sucessos, mas estamos escolhendo também músicas para cantarmos juntos. Será um show bem diferente e muito animado”, completa Thiago.

Thaeme e Thiago

Thaeme e Thiago acreditam que o ‘Drive In’ é um formato importante e necessário para que os artistas e suas respectivas equipes possam, aos poucos, voltar a fazer eventos, mas sabem que, infelizmente, não atinge o público de todas as classes sociais.

“O Drive In é mais restrito, pois não é todo mundo que tem carro, esse é o ponto negativo que vejo. Mas é um formato extremamente importante para que a classe artística possa voltar a trabalhar. Os profissionais de evento estão passando muita necessidade, então, que bom que está sendo possível trabalhar dessa forma e propiciar emprego para essas pessoas”, fala Thaeme. “Com esses eventos, as pessoas começam a ter a possibilidade também de sair um pouco de casa para esquecer os problemas e desestressar um pouco, mas com toda segurança. Torcemos para que isso tudo passe logo e que em breve a gente volte a fazer shows com bastante aglomeração e aquele calor humano”, diz Thiago.

João Bosco e Vinícius

Assim como as lives já realizadas pela dupla, o Drive In também é uma forma de matar as saudades do público e dos palcos, trabalhar e levar alegria para as pessoas. “Estamos muito felizes com essa possibilidade, vai ser muito bom pisar em um palco depois de tanto tempo”, vibra Thaeme. “Sabemos que o público não estará lá pertinho da gente, como estamos acostumados, mas assistirão ao show com toda segurança dentro dos seus carros ou de suas casas, através do nosso canal no Youtube”, conclui Thiago.

Foto: Mateus Rios

Transamérica Drive In apresenta Thaeme e Thiago e João Bosco e Vinícius

Data: 06 de setembro de 2020 (Domingo)

Horário de Abertura: 19h

Início do Show: 20h

Local: Transamérica Drive In

Endereço: Alameda Tocantins, 234 – Alphaville Industrial – Barueri – SP

Classificação: 14 anos

Ingressos:

Pista Carro até 4 pessoas: R$160,00 + Taxas

Pista Premium Carro até 4 pessoas + Combo: R$250,00 + Taxas

Informações: www.transamericadrivein.com.br ou @transamericadrivein (perfil Instagram)

TRANSAMÉRICA DRIVE IN

* TRANSAMÉRICA DRIVE IN é uma arena montada no Select Park, no bairro de Alphaville com uma programação diversificada – filmes, shows, stand-ups para os moradores de Alphaville e arredores.

* As vagas são por ordem de chegada