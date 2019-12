Teste de DNA em casa

A revolução no teste de DNA doméstico está dando aos consumidores informações importantes, possivelmente capazes de mudar a vida. Também está construindo um banco de dados gigantesco que pode levar a descobertas médicas. Mas como você vai lidar com notícias perturbadoras? E se sua privacidade for comprometida? E você está preparado para monetizar seu DNA? Conversamos com Anne Wojcicki, fundadora e CEO da 23andMe.

* * *

Luiz Gastão Bittencourt : em 2018, a polícia de Sacramento, Califórnia, prendeu um homem que os iludia há décadas. O Golden State Killer , como ele era conhecido, foi responsável por mais de uma dúzia de assassinatos e 50 estupros.

Whit JOHNSON : Hoje de manhã, novos detalhes da rigorosa investigação que os detetives dizem ter derrubado o Golden State Killer, mais de 40 anos após o início de sua suposta matança.

Luiz Gastão Bittencourt : os detetives enviaram uma amostra de DNA do suspeito para um site de código aberto chamado GEDmatch . O site fornece, em suas palavras, “DNA e ferramentas de análise genealógica para pesquisadores e genealogistas amadores e profissionais”.

JOHNSON : Acabamos de aprender com várias fontes policiais que os investigadores usaram sites de genealogia para ajudar a vincular DeAngelo ao que anteriormente era o DNA misterioso desconhecido do atacante.

Luiz Gastão Bittencourt : GEDmatch permite que qualquer pessoa faça o upload de dados brutos de DNA de empresas de testes de genética doméstica como 23andMe e Ancestry.com. Verificou-se que pelo menos 24 parentes do suspeito foram incluídos no banco de dados do GEDmatch. A polícia, ao fazer uma referência cruzada dos dados de DNA do suspeito contra os dados do censo e os registros do cemitério, conseguiu confirmar que eles tinham o cara certo.

JOHNSON : A polícia diz que o homem de 72 anos pareceu surpreso quando invadiu sua casa na noite de terça-feira.

Kenneth CRAIG : Mais de 100 páginas de documentos judiciais fortemente redigidos são lidos como um CSI da vida real , revelando que uma amostra de DNA recuperada em abril selou o caso contra ele.

Luiz Gastão Bittencourt : Quão notável é isso? Que um bando de civis que apenas procuravam preencher as árvores de sua família inadvertidamente provocou a captura de um assassino. Mas nem todo mundo viu isso notável dessa maneira.

Anne WOJCICKI : Sou Anne Wojcicki e co-fundadora e CEO da 23andMe.

Luiz Gastão Bittencourt : 23andMe tornou-se mundialmente famoso por seu kit de injeção de DNA por correio. Você envia saliva para eles e, por US $ 99, eles enviam um perfil de ancestralidade e, por outras centenas de dólares, muitas informações de saúde – desde o suposto risco de várias doenças até a possibilidade de detectar o cheiro de aspargos em sua urina. Mas desde o início, Wojcicki diz que estava extremamente sensível a como e onde os dados pessoais dos clientes da 23andMe seriam usados.

Wojcicki: Em nosso formulário de consentimento, que especificamente pensado, como é que vamos ter certeza de que não estamos a criar para o crime e para o FBI para vir e usar isso.

Luiz Gastão Bittencourt: Uma história sobre a qual lemos recentemente foi sobre como o governo chinês tem usado testes de DNA, muitos deles direcionados por tecnologia e dados dos EUA, para reforçar o que alguns defensores dos direitos humanos veem como discriminação contra grupos raciais como os uigures . O 23andMe pensa ou participa de alguma estrutura regulatória internacional para garantir que esse tipo de dados não seja usado para discriminação, opressão etc.

WOJCICKI: Desde os primeiros dias da empresa, existe um grupo chamado Comunidade Social Jurídica Ética que acompanha ativamente o 23andMe, o que estamos fazendo e quais são as nossas consequências. Então, o interessante é que as pessoas geralmente nos comparam ao mundo da tecnologia e ao que está acontecendo agora. Há uma grande diferença, porque nunca houve realmente um grupo ético, legal e social seguindo o Google, o Facebook e outros. Mas sempre fomos perseguidos por esse grupo. E, francamente, sou grato a eles agora, porque acho que premeditamos muito do que está por vir em coisas como o Golden State Killer.

Luiz Gastão Bittencourt: Se você acha que a prisão do assassino do Golden State representa um uso revolucionário do DNA pessoal – apenas espere: porque a revolução está apenas começando.

* * *

A árvore genealógica de Anne Wojcicki é bastante impressionante. Ela é a caçula de três filhas nascidas de Stanley Wojcicki , professor emérito de física em Stanford; e Esther Wojcicki , jornalista e educadora amada que ganhou muitos prêmios. Esther publicou recentemente um livro chamado Como Criar Pessoas de Sucesso . Janet , uma de suas filhas, é antropóloga e epidemiologista mundial. Aqui está Anne novamente:

WOJCICKI: Ela está morando no Japão agora. Ela estuda em Ruanda, na região rural do Alasca.

Luiz Gastão Bittencourt : E depois há o YouTube. Vamos lá, não deixe de fora a irmã do YouTube.

WOJCICKI: Ah, ela também é interessante. Eu também a amo.

Luiz Gastão Bittencourt : Susan Wojcicki , a irmã mais velha, é a CEO do YouTube, de propriedade do Google. Ela foi a primeira gerente de marketing do Google, a 16ª funcionária geral. Mas sua conexão com o Google é anterior ao seu emprego: quando a empresa estava começando, Susan Wojcicki alugou parte de sua casa aos fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin . O link Google-Wojcicki se expandiu quando a irmã Anne Wojcicki, logo após fundar a 23andMe, se casou com Sergey Brin. Eles tiveram dois filhos e se divorciaram oito anos depois, em 2015. Anne Wojcicki, agora com 45 anos, estudou em Yale, onde se formou em biologia e jogou hóquei no gelo no colégio. Depois de se formar, passou a trabalhar em finanças, principalmente como analista de saúde para fundos de investimento. Seu foco era em empresas de biotecnologia.

WOJCICKI: Wall Street foi o meu olhar realmente profundo sobre o sistema de saúde e como ele funciona. E comecei a perceber que, se eu tinha 100 anos e era saudável, nunca fui diabético, nunca sofri de doenças cardíacas, nunca tive problemas de locomoção, não estou gerando dinheiro para o sistema de saúde. Não há uma oportunidade de ganhar dinheiro dizendo: “Vou resolver como mantê-lo saudável”.

Luiz Gastão Bittencourt : Wojcicki percebeu que o sistema de saúde dos EUA – e seus investidores – eram realmente bons em monetizar doenças. E o bem-estar? Não é tão lucrativo.

WOJCICKI: O problema é que o sistema de pagamento está configurado para que você pague pelos tratamentos das condições, mas não pague pela saúde permanente. Se eu permanecer saudável, ninguém realmente se importa, exceto eu. A voz do consumidor realmente não estava representada. E é uma pena que não exista realmente um modelo de negócios para dizer: “Vou recompensá-lo por mantê-lo mais saudável”.

Luiz Gastão Bittencourt : E então, li que Larry Page, um dos co-fundadores do Google, disse a você que, apesar de estar fazendo isso, muito interessante, um bom trabalho em Wall Street, que você realmente era parte do problema e não o solução. Quão verdadeira é essa história? Foi um grande empurrão para você decidir: “Ei, vou sair desse negócio de lucrar com esse sistema de saúde desalinhado e, em vez disso, tentar iniciar uma empresa que faça algo diferente?”

WOJCICKI: Bem, no final do meu mandato em Wall Street, depois de 10 anos, eu estava neste lugar muito cínico de – minha irmã falava, ela trabalha sobre obesidade e falava sobre obesidade e os crise futura e como isso será prejudicial para a sociedade. E eu falava sobre o corolário: “Obesidade, a melhor oportunidade de ganhar dinheiro.” E diríamos: “Oh, obesidade na China.” “Essas pessoas não vão ficar doentes e morrer imediatamente. São 20 anos de doenças cardíacas, diabetes, isso e aquilo. ”E as pessoas olhavam para mim como se eu fosse mal, e eu pensava:“ Não, estou apenas refletindo como o sistema pensa ”.

Eu estava me tornando realmente cínico. Tipo, veja, este sistema é destinado a ganhar dinheiro com pessoas doentes. E foi nesse ponto que eu discutia com as pessoas, como, o que podemos fazer? Nós precisamos de uma revolução. Então, eu reclamava muito e, um dia, Larry estava cansado de me queixar e era como – em sua maneira de Larry, era como: “Você é parte da solução ou parte do problema e parece que você faz parte do problema no momento. ”E não foi o único fator motivador, mas é um bom lembrete.

Em 2006, Wojcicki co-fundou a 23andMe com a bióloga Linda Avey e o empresário Paul Cusenza . Foi uma das primeiras empresas de genômica pessoal direta ao consumidor. Desde então, algumas dezenas de serviços de kits de teste de DNA chegaram ao mercado; a M.IT Technology Review prevê que até 2021, mais de 100 milhões de pessoas farão parte de bancos de dados genéticos comerciais. Muita gente está interessada nas conexões familiares – esse é o principal atrativo do maior jogador, Ancestry.com. Mas o 23andMe também ofereceu desde o início a opção de um relatório de saúde personalizado. É um teste de saliva, lembre-se, não um exame de sangue. Não diagnostica doenças; em vez disso, pretende vincular sua composição genética ao risco potencial de certas doenças e à probabilidade de outras características.

Luiz Gastão Bittencourt : com cinco milhões de clientes que compraram os relatórios de saúde, o 23andMe possui o maior banco de dados de informações genéticas do mundo para pesquisas médicas. E isso, como ouviremos hoje, vem com muitas complicações. Quando o 23andMe começou, seus relatórios de saúde não foram aprovados pelo FDA. Wojcicki achou que não precisava da aprovação. Mas o FDA discordou.

WOJCICKI: Em novembro de 2013, recebemos uma carta de aviso do FDA

Luiz Gastão Bittencourt : A lei federal declara que qualquer kit destinado a curar, mitigar, tratar, prevenir ou diagnosticar uma doença é um “dispositivo médico” que precisa ser declarado seguro pelo FDA

WOJCICKI: Na época, não acreditávamos que éramos um dispositivo médico. E até hoje muito do que fazemos é muito diferente dos dispositivos médicos tradicionais. Então, ficou muito claro com a nossa carta de advertência, não há mais debates, somos um dispositivo médico. E o que nos pediram foi parar de retornar informações de saúde. Poderíamos continuar retornando dados brutos e informações de ascendência, mas tivemos que parar de interpretar as informações de saúde de nossos clientes e tivemos que passar por um processo do FDA.

Luiz Gastão Bittencourt : E qual foi a resposta em seu prédio, a essa carta? Isso deve ter sido um soco no estômago.

WOJCICKI: Foi mais, tipo, uau, bem, o ônus está realmente sobre nós. Temos a responsabilidade de provar à FDA que essa é realmente uma empresa e um produto responsáveis. Então, seguimos metodicamente, tentando obter aprovações para nossos relatórios anteriores. E, foi um trabalho árduo, mas, se o FDA quiser dados, uau, somos bons em gerar dados, então vamos provar isso. E, francamente, sou grato ao FDA que, quando compro um produto, tenho uma grande confiança de que ele é seguro. Então, por mais que eu tenha ficado chateado com isso, também respeito a posição em que eles estão, que eles têm um trabalho para monitorar a segurança pública.

Luiz Gastão Bittencourt : em 2017, o FDA concedeu à 23andMe permissão para enviar a seus clientes relatórios de risco genético para 10 doenças ou condições, incluindo câncer de mama e ovário, doença celíaca, doença de Alzheimer de início tardio e doença de Parkinson. Aqui está o que a agência disse na época: “Estes são os primeiros testes diretos ao consumidor autorizados pela FDA, que podem ajudar a tomar decisões sobre escolhas de estilo de vida ou a informar discussões com um profissional de saúde”.

WOJCICKI: Estamos realmente tentando fazer uma diferença construtiva no espaço da saúde. E estou usando todas as informações que tive para capacitar o cliente – capacitar todos nós para assumir o comando e fazer a diferença e realmente ser saudável.

Luiz Gastão Bittencourt : Certo. Então, seguindo uma visão que é sobre uma solução e que não gera receita com doenças, você iniciou uma empresa que agora está avaliada em algo entre US $ 2 e US $ 3 bilhões, isso é aproximadamente certo?

WOJCICKI: É a menor das minhas preocupações. As avaliações são sempre importantes, mas para mim o sucesso financeiro final, quando eu posso apontar para dizer: “Ei, 20 milhões de pessoas não morreram aos 40 anos por minha causa”, então eu sentirei que sim, vale a pena se gabar sobre.

Luiz Gastão Bittencourt : Quero dizer, a ironia é que você monetizou com sucesso – não sei exatamente como chamá-lo – a curiosidade ou a busca de bem-estar e / ou conexão?

WOJCICKI: Na verdade, eu discordo. Uma coisa que me deixa louca na área da saúde é que sempre existe essa suposição de que você e eu – indivíduos, leigos, não-doutores e não-doutores – dos quais somos incapazes de cuidar. nós mesmos. E eu acho que as pessoas, quando estão doentes, ou têm a oportunidade, na verdade querem intensificar. Eles só precisam desse conselho, precisam da informação. A maioria das pessoas que está pensando em engravidar não recebe necessariamente a avaliação do status de portadora antes da gravidez. Mas se eu entrar no meu médico e dizer: “Ei, estou pensando em ter filhos, sou portador de fibrose cística e meu parceiro é portador dessa mutação”, é um diálogo útil. Então, potencialmente, preenchemos pistas que de outra forma não apareceriam.

Luiz Gastão : E você acha que médicos e prestadores de serviços médicos estão levando essas informações no espírito que você pretende?

WOJCICKI: Temos um longo caminho a percorrer aqui. Colocamos uma quantidade razoável de recursos, nos últimos dois anos, em termos de alcance aos principais fornecedores. A próxima fase desta empresa é especificamente sobre ajudar as pessoas a agirem com essas informações genéticas e também ajudar a comunidade médica a valorizar os consumidores com suas informações genéticas. O que mais me orgulha é que mostramos que você pode obter essas informações por conta própria, verdadeiramente diretamente ao consumidor, sem médico e sem conselheiro genético. E esse é um passo monumental para o cliente, para o indivíduo. E a realidade é que a pessoa média tem menos de 10 minutos com seu médico. Esta é uma oportunidade para as pessoas se educarem da maneira que melhor lhes convier.

Luiz Gastão Bittencourt : Se eu sou médico, ou a AMA, ouvindo você dizer isso, eu tremo um pouco, porque a maioria dos médicos que conheço e a maioria das publicações que li sobre isso dizem que um dos maiores problemas que a profissão médica agora há pessoas entrando com informações que geralmente estão incompletas ou erradas. Então, convença-me de que você defende essa posição porque é a posição certa, e não apenas porque você escolheu para sua empresa seguir o caminho do consumidor direto, e não com o contato médico ou de aconselhamento genético.

WOJCICKI: Bem, acho que hoje o consumidor geralmente não tem um relacionamento com um prestador de cuidados primários. Então, eu acho que há uma responsabilidade para o consumidor ser educado, ter informações e acompanhar isso. Então, enquanto você falava, assumiu que algumas informações estão incompletas ou incorretas – acabamos de passar pelo processo da FDA. Provamos que as informações que temos são valiosas e corretas.

Luiz Gastão Bittencourt : Há algumas advertências importantes a serem consideradas aqui. Muitas outras empresas de genômica pessoal exigem algum tipo de aprovação médica ou aconselhamento genético, para garantir que os clientes não interpretem mal suas informações de risco ou talvez tomem más decisões com base nela. Além disso: embora um relatório de risco 23andMe definitivamente não seja um diagnóstico, você pode imaginar como aprender sobre um risco pode acarretar alguns custos além dos benefícios.

Luiz Gastão Bittencourt: Parece que você acredita na vantagem de saber o máximo que pode, o mais cedo possível, mas acho que você também pode simpatizar com as pessoas que pensam: “Uau, apenas com essa palavra na minha cabeça , ‘Parkinson’ ou ‘Alzheimer’, pode exigir um custo que talvez não me permita viver minha vida ao máximo.

WOJCICKI: É aqui que vou a isso, toda essa escolha novamente. Muitos cuidados de saúde são impostos a nós. Eu acho que os cuidados de saúde devem capacitar as pessoas com mais opções. E esse é um dos princípios fundamentais que temos: se você não quer conhecer os resultados da sua doença de Alzheimer, não deve conhecê-los absolutamente, e essa é a sua escolha. É por isso que realmente temos uma camada adicional de consentimento, além do câncer de mama de Parkinson, Alzheimer . Portanto, queremos garantir que nossos clientes nunca fiquem chocados e surpresos.

Luiz Gastão Bittencourt : Dois anos após o 23andMe ter sido liberado pelo FDA para entregar esses 10 relatórios de risco, lançou um novo relatório de saúde – para o diabetes tipo 2, uma das doenças mais comuns no mundo. Um estudo recente do CDC estima que aproximadamente 40% da população adulta dos EUA desenvolva diabetes durante a vida; é a sétima principal causa de morte nos EUA. O relatório de risco 23andMe para diabetes é particularmente interessante, pois foi desenvolvido exclusivamente usando dados de clientes 23andMe – mais de 2,5 milhões de clientes que consentiram em participar. Ele também usou um novo método para detectar o risco de doenças.

WOJCICKI: Uma das coisas mais interessantes que surgiram cientificamente na última década é a que se chama pontuação de risco poligênico. Então, não observando apenas um gene e uma doença, mas observando milhares ou até milhões de tamanhos de efeitos pequenos e adicionando tudo isso para ver: uau, isso realmente adiciona um fator de risco para as pessoas, e nos sentimos assim é muito a direção para onde os cuidados de saúde estão indo, está nessas pontuações de risco poligênicas.

Luiz Gastão Bittencourt : você poderia esperar que um novo teste de risco de diabetes gerasse muito entusiasmo. Mas grande parte da resposta imediata foi crítica. As pontuações poligênicas de risco funcionam melhor para pessoas da mesma etnia que forneceram os dados inseridos no algoritmo de risco. E o banco de dados do 23andMe é esmagador, composto por pessoas de ascendência européia. O diabetes é uma ameaça especialmente significativa para os afro-americanos. Um artigo da Wired argumentou que o novo teste de risco de diabetes 23andMe “foi ajustado para ser mais útil para pessoas brancas magras”.

Luiz Gastão : Então, deixe-me perguntar uma coisa. Sei que seu banco de dados é bastante pesado na Europa e algumas pessoas pensam que é branco demais. Mas, também é voluntário. Portanto, não sei qual diversidade você está tentando incentivar, mas deixe-me perguntar sobre um elemento específico dessa pergunta. Como eu tenho certeza que você sabe , há uma história realmente longa e terrível neste país de afro-americanos sendo explorados pelo sistema médico.

WOJCICKI: Certo.

Luiz Gastão : Algumas das histórias são realmente realmente horripilantes, e os dados mostram que os afro-americanos de hoje ainda são muito menos propensos a participar do sistema de saúde. Se é uma causa direta ou não, quem sabe, mas – e isso tem uma séria desvantagem. Então, estamos vendo a mesma relutância agora, você acha, entre a população afro-americana, talvez outras, que existe apenas um ceticismo, a idéia de colocar seu DNA em um banco de dados como esse é assustadora demais? E, se isso é verdade, o que estamos perdendo por não ter a amostra tão representativa quanto gostaríamos?

WOJCICKI: Sim, essa é uma ótima pergunta. Então, primeiro, temos 20% dos nossos clientes que não são europeus. Portanto, embora seja uma pequena porcentagem, em nosso tamanho e escala, é a maior dessas comunidades por aí. Então, somos realmente capazes de fazer muita pesquisa em diferentes comunidades. Dito isto , sou absolutamente empático com algumas dessas comunidades que foram mal tratadas.

Em segundo lugar, estamos fazendo muito para tentar melhorar os relacionamentos lá. Na verdade, temos um projeto global de diversidade genética em que estamos recrutando indivíduos de países específicos como a Tanzânia e Camarões, Chade. Portanto, temos vários países nos quais estamos oferecendo testes gratuitos para as pessoas entrarem e, em parte, o motivo pelo qual fazemos isso: quanto mais pessoas vêm dessas comunidades, podemos desenvolver os relatórios a serem representativo de todas as populações.

Luiz Gastão : Portanto, criar um teste de risco que seja útil para o maior número de pessoas possível – esse é um desafio. Mas há outro grande desafio, talvez muito maior, quando se trata de distribuir relatórios personalizados de riscos à saúde. Como você traduz o conhecimento de risco em ação? Como você garante que alguém que descobre que corre o risco de sofrer uma doença grave realmente faça algo a respeito (exceto se preocupar ou ficar deprimido) .

WOJCICKI: Temos muitas informações no site em termos de quais são os recursos para você, para que as pessoas olhem para isso e pelo menos saibam para onde ir. Atualmente, estamos analisando ativamente programas de maneiras de ajudar as pessoas a entender melhor a comida e o comportamento. E nosso primeiro passo foi com essa parceria que temos com a Lark . É o treinamento em IA e está tentando ajudar as pessoas a mudarem seus comportamentos. E esse é o tipo da próxima geração do que está por vir.

Luiz Gastão Bittencourt : Portanto, dê-me qualquer evidência de que aprender sobre um risco aumentado via 23andMe, ou algum outro teste genético, realmente leve a mudanças no comportamento individual.

WOJCICKI: Bem, na verdade fizemos um estudo com Robert Green em Harvard, e ele olhou para o nosso relatório de gordura saturada. E ele estava olhando o que as pessoas querem fazer com essa informação. E ele descobriu que, acho que, mesmo aos seis meses, mais de 40% de nossos clientes, se eles tinham um risco aumentado de estar acima do peso com gordura saturada ou não, estavam procurando fazer mudanças em sua dieta.

Luiz Gastão Bittencourt : O que isso significa “procurando fazer alterações?”

WOJCICKI: E isso foi sustentável aos seis meses.

Luiz Gastão Bittencourt : Fazendo ou procurando fazê-lo?

WOJCICKI: Bem, o que descobrimos é que muitas pessoas não sabem o que é gordura saturada . Bem, o que eu faço? As pessoas obtêm um resultado BRCA ou obtêm informações sobre o status da operadora. Eles escrevem para nós e nos dizem o que estão fazendo. Clientes em todo o mundo que acabo encontrando e me falando sobre o que aprendem e como mudaram.

Luiz Gastão Bittencourt : O estudo que Wojcicki citou – Robert Green, de Harvard, foi um dos vários coautores – não é tão persuasivo quanto se poderia esperar. Ele se chama “ Mudanças na dieta e no exercício após testes genômicos pessoais diretos ao consumidor ” e envolveu uma pesquisa on-line com cerca de 1.000 usuários do 23andMe e de outra empresa de genética pessoal. Antes de tudo, lembre-se do que dissemos sobre esse programa muitas e muitas vezes: dados auto-relatados não são necessariamente os dados mais robustos. E eu estou colocando isso gentilmente.

Esta pesquisa perguntou às pessoas sobre seus hábitos de dieta e exercício pouco antes de receberem seus relatórios de risco à saúde e novamente seis meses depois. Os autores do estudo escrevem: “embora quase um terço dos participantes tenha relatado fazer mudanças na dieta e no exercício que foram diretamente motivadas pelos resultados de seus testes genômicos pessoais, não havia evidências consistentes de que informações específicas de risco genético recebidas dos testes genômicos pessoais … estivessem associadas ao específico variáveis ​​de dieta e exercício que medimos. ”Em outras palavras: talvez as pessoas que se inscrevam em um relatório de risco genético sejam o tipo de pessoa que já está motivada a fazer uma mudança. E obter o relatório de riscos pode ser uma consequência dessa mudança, não uma causa. Encontramos outro estudo sugerindo que essa explicação pode ser a mais verdadeira.

Luiz Gastão Bittencourt : Então, estou analisando um relatório do British Medical Journal de 2016 sobre se o teste genético leva as pessoas a alterar seus estilos de vida ou comportamentos. E encontra basicamente, não. A citação diz que “as expectativas têm sido altas de que fornecer às pessoas informações sobre seu risco genético as capacitará a mudar seu comportamento, comer de forma mais saudável ou parar de fumar, por exemplo, mas não encontramos evidências de que esse seja o caso. ”Portanto, sabemos que a mudança de comportamento é realmente difícil, e estou curioso, suponho, holisticamente, na confiança geral de que as informações serão realmente um ganho líquido.

WOJCICKI: Eu devolveria a citação de Larry Page para você. Se você é realmente tão deprimido com a humanidade, que não acha que as pessoas podem mudar seus comportamentos, e não há como fazê-las mudar seus comportamentos, é uma perspectiva realmente triste. E acredito que existe uma maneira de fazer isso, e simplesmente não descobrimos o caminho certo. E eu olho para muitas dessas ferramentas de comportamento cognitivo que estão online, que estão funcionando – honestamente, você vê o Programa de Prevenção de Diabetes, iniciado no início dos anos 2000, e que foi melhor do que a maioria das terapias medicamentosas por aí. Portanto, existem maneiras de fazer as pessoas mudarem de comportamento. Estou muito otimista sobre o potencial da Internet. É um estado triste que a maioria do mundo da medicina tenha se resignado essencialmente com o fato de as pessoas não estarem dispostas a mudar. E eu acredito na humanidade, que as pessoas, dadas as ferramentas certas, vão se intensificar.

Luiz Gastão Bittencourt : Estou tão otimista quanto ao seu otimismo. E sou geralmente muito otimista também. Mas a única coisa que eu diria sobre esse ponto em particular, em termos de saúde especialmente pessoal, é que temos muitos dados na era moderna, quando os fatores de risco para a saúde pessoal foram realmente pronunciados, em parte pela abundância e baixo custo de alimentos de baixa qualidade e a capacidade de ser realmente sedentário. E o que vemos é que, apesar de já sabermos há muito tempo como é uma boa dieta, como é um bom sono, os perigos do tabagismo, os benefícios do exercício, etc., etc., a grande maioria dos as pessoas não conseguem se comprometer com essa rotina, mesmo que o conhecimento esteja lá. E fala de muitas coisas complicadas sobre os seres humanos, ou seja, coisas agradáveis ​​são realmente difíceis de restringir. E me pergunto se talvez o problema seja que pessoas como você, que são incrivelmente talentosas e inteligentes, mas também disciplinadas, talvez assumam que o resto de nós é tão disciplinado quanto você e se isso é uma espécie de desconexão?

WOJCICKI: Baseei mais dessa experiência – e até muitos dos meus clientes, clientes de todo o mundo que acabo encontrando, ou pessoas que estão penteando meu cabelo para uma conversa e me contando o que aprenderam e como aprenderam. mudou. A única coisa a reconhecer, é absolutamente difícil. É muito mais fácil dizer: “Aqui está uma pílula, você é de alto risco para diabetes tipo 2 ou é pré-diabético – aqui está a metformina . Tome uma pílula e termine. ”É mais difícil mudar o comportamento, e isso é 100%. Mas isso não significa que é impossível. E há algo no seu DNA – de obter algo em preto e branco que diz: “Uau, devemos levar isso a sério.”

* * *

Luiz Gastão Bittencourt : Anne Wojcicki é CEO e co-fundadora da empresa de testes de genética pessoal 23andMe. Ele fornece, por uma taxa de US $ 99, uma riqueza de informações sobre seus ancestrais e por US $ 199, um relatório adicional sobre as características e riscos de sua saúde. A empresa possui cerca de 10 milhões de clientes no total, um pouco mais da metade dos quais compra o relatório completo sobre ancestralidade e saúde. Mas essas são taxas únicas; isso é suficiente para justificar a avaliação da empresa em vários bilhões de dólares?

Aqui está outra maneira de analisar: o 23andMe cobra das pessoas algumas centenas de dólares para fornecer informações genéticas individuais que, quando agregadas a milhões de outras pessoas, criam um banco de dados que pode ter implicações enormes para o futuro da assistência médica – e para o futuro financeiro da 23andMe. No ano passado, a empresa farmacêutica britânica GlaxoSmithKline fez um investimento de US $ 300 milhões no 23andMe em troca dos direitos de usar seus dados genéticos para descoberta de medicamentos. Além da GSK, a 23andMe fez parceria ou tomou investimentos da Pfizer , Genentech e Procter & Gamble – além de vários parceiros não-industriais, incluindo universidades e institutos.

Luiz Gastão Bittencourt : Então, vamos começar exatamente o que você está tentando realizar nesses casos e como seus dados são colocados em uso, ou talvez eu deva dizer, como nossos dados coletivamente são usados.

WOJCICKI: Sim. Uma coisa que eu sempre achei interessante, quando estava em Wall Street, é que as pessoas concordariam em fazer parte da pesquisa e depois descobririam que nada havia acontecido com a amostra.

Luiz Gastão Bittencourt : O que você quer dizer com nada aconteceu com a amostra deles, eles ficaram desapontados?

WOJCICKI: Então, pacientes com câncer, por exemplo, consentem em um estudo em Harvard, por exemplo, ou Stanford. E então eles descobrem que a amostra deles está apenas na geladeira. E para alguém com uma doença fatal, isso pode ser enlouquecedor. “Acabei de lhe dar meus dados. Faça alguma coisa.”

Luiz Gastão Bittencourt : Nos primeiros dias do 23andMe, Wojcicki diz que recrutou uma comunidade de pacientes com sarcoma para compartilhar seus dados genéticos, com a esperança de avançar na pesquisa.

WOJCICKI: O sarcoma é uma dessas doenças muito diversas, é pouco compreendida, é difícil para qualquer centro ter pacientes suficientes para realizar grandes projetos de pesquisa. Todas essas pessoas entraram e conversamos sobre maneiras diferentes de fazer pesquisa e consentimento, e estamos recebendo o feedback deles. Lembro-me da mulher que olhava para mim e ela disse: “Anne, eu vou morrer nos próximos doze meses. Pare de me perguntar, faça algo significativo que tenha impacto em mim ou em meus filhos. ”E penso nisso o tempo todo.

Quando olho para a academia, há muitos feudos. É difícil para um centro na costa leste compartilhar amostras com outro centro na costa oeste. E isso se tornou quase um insulto para mim. Eu quero fazer mais. O 23andMe é uma plataforma, essencialmente para as pessoas dizerem: “Quero que meus dados sejam amplamente utilizados em pesquisas”. E, francamente, as empresas farmacêuticas são as empresas que estão descobrindo tratamentos para doenças. O 23andMe possui mais de 150 publicações que fizemos e fizemos centenas de estudos. Quase todas as doenças têm representação. Portanto, temos mais de 19.000 pessoas com Parkinson. Temos mais de um milhão de pessoas geneticamente de alto risco para a doença de Alzheimer. Oitocentas mil pessoas com doenças cardíacas. Mais de 10.000 pessoas com câncer colorretal. Setecentas e cinquenta mil pessoas com depressão. Então, números enormes. Estamos tentando permitir que os indivíduos tenham um impacto no mundo da pesquisa e nas descobertas e melhorem o estado dos cuidados de saúde para todos.

Luiz Gastão Bittencourt : esses são os maiores números do mundo?

WOJCICKI: Oh, de longe. Deveria haver mais protestos da mídia que eu não estou fazendo o suficiente, francamente.

Um cínico pode ter uma queixa diferente. Um cínico pode dizer que Anne Wojcicki conta uma história de origem sobre o 23andMe, baseada no seu desgosto com a forma como Wall Street monetizou a doença; mas que a empresa que ela criou usa dados do consumidor em parceria com empresas farmacêuticas para monetizar doenças.

Luiz Gastão Bittencourt : Quando perguntamos aos ouvintes do nosso programa o que eles mais queriam ouvir quando se trata de testes de DNA em casa, a maioria lidava com privacidade. A preocupação com a privacidade é uma que ouvimos muito e outra é – é francamente, é lucro. Então, a ideia é: “Espere um minuto, estou pagando 23andMe por um kit e o teste e os resultados – 100 dólares por apenas ancestralidade ou 200 por saúde e ancestralidade – Então, estou pagando pelo serviço , mas li que o 23andMe usa meus dados genéticos para fazer acordos comerciais com empresas farmacêuticas, etc. E então eu começo a pensar: “Bem, ok, eu participei – eu entendo isso, e eu realmente gosto da idéia de avançar na ciência, mas você não deveria estar me pagando por isso, em vez de pagar, porque meus dados valem a pena? muito mais para você do que talvez seja para mim.

WOJCICKI: Certo, então, a coisa mais importante que eu descobri dos clientes é que eles querem ver os resultados. Eles não estão interessados ​​em um cheque de US $ 50. Em segundo lugar, não somos uma empresa lucrativa. Estamos fazendo todos os tipos de acordos de pesquisa. Temos nossa própria equipe de descoberta de drogas. Também estamos investindo muito em pesquisas sobre prevenção. Portanto, o financiamento teórico de “Ah, todo esse dinheiro entrando” não está lá. Dito isso, estamos realmente comprometidos – e isso é algo em que pensamos bastante a longo prazo – quando temos uma terapêutica bem-sucedida no mercado, ou eu tenho uma maneira bem-sucedida de prevenir uma condição, como Devolvo aos meus clientes? E daqui a dez anos.

Portanto, nesta fase, a coisa mais importante que posso fazer é dar às pessoas uma sensação de orgulho do que fizeram. E digamos, aqui estão os trabalhos dos quais você participou, eis a contribuição que você teve, e acho que, ao desenvolvermos a terapêutica, quando esse fluxo de caixa teórico chegar, teremos que pensar sobre o que é certo maneira que nossos clientes sentem que se beneficiaram.

Luiz Gastão Bittencourt : Você sabe qual será a primeira ou duas terapias?

WOJCICKI: Quero dizer, a única coisa que aprendi com a biotecnologia é que, nesta fase, você nunca sabe. Temos 13, 14 compostos em fase de pesquisa e desenvolvimento. Espero que estejamos em seres humanos nos próximos anos. E é diverso, de câncer a asma, doenças cardíacas. E temos essa grande parceria com a GSK, e o que foi ótimo é que precisávamos de um parceiro que pudesse nos ajudar a crescer. Se eu sei que tenho uma descoberta genética e estou sentada nela, meus clientes devem ficar com raiva de mim. Eu devo fazer o que puder para tentar desenvolvê-las mais cedo. Essa foi a beleza – a GSK realmente nos ajuda a escalar.

Luiz Gastão Bittencourt : Como o 23andMe protege a privacidade de um cliente em geral?

WOJCICKI: Quero dizer, privacidade é, é a chave da empresa. Portanto, em termos de segurança na Internet, fazemos tudo o que podemos, reconhecendo que sempre há limites. Tentamos ser muito reais com as pessoas. Quando você está online, sempre há um risco. Mas fazemos tudo o que podemos para garantir, desde engenharia, infraestrutura e segurança de dados. Estamos fazendo tudo o que podemos lá.

Luiz Gastão Bittencourt : o 23andMe já foi substancialmente hackeado?

WOJCICKI: Não. Estou realmente orgulhoso do time. Muitos de nossos principais engenheiros nos primeiros dias vieram do setor bancário. E adoro dizer, olhe, seu DNA é lindo, mas eu preferiria ver seu DNA ou sua conta bancária? Portanto, há muito a aprender com o setor bancário. O que realmente tentamos ser pioneiros é compartilhar opções. Por exemplo, agora, no HIPAA, é realmente super-restritivo, e eu diria que é prejudicial. De várias maneiras, o HIPAA funciona, impede qualquer compartilhamento benéfico. E o que a 23andMe tentou ser pioneira está dizendo : estou lhe oferecendo opções. O que as pessoas não entendem sobre privacidade é: o que significa privacidade é escolha – é que, eu quero a opção de dizer que eu entrei e quero a opção de sair.

Luiz Gastão Bittencourt: Agora, digamos que eu queira optar por todas essas coisas, mas também estou preocupado que meus dados – dados não agregados e não anônimos – possam de alguma forma acabar nas mãos de, um dia, uma empresa de assistência médica, ou seguradora ou empregador, presente ou futuro, ou futuro parceiro ou cônjuge.

WOJCICKI: Dizemos explicitamente que nunca compartilhamos seus dados em nível individual sem o seu consentimento explícito. Portanto, a menos que você tenha explicitamente dito que podemos compartilhar seus dados em nível individual , nunca iremos.

Luiz Gastão Bittencourt: quando alguém decide fazer um teste de DNA em casa, seja para o perfil de risco à saúde ou apenas para fins de ancestralidade, há uma variável enorme que talvez seja impossível de se preparar: como as informações nele contidas afetarão você e as pessoas você sabe, e talvez pessoas que você não conhece.

JOHNSON : A polícia diz que o homem de 72 anos pareceu surpreso quando invadiu sua casa na noite de terça-feira.

Luiz Gastão Bittencourt : Um resultado muito público, como a captura do Golden State Killer, pode ser raro, pelo menos por enquanto. Muito mais comuns são as revelações que podem reverberar dentro de uma determinada família. Em 2010, quando Anne Wojcicki ainda era casada com Sergey Brin, um dos fundadores do Google, Brin fez um teste 23andMe e descobriu que ele tinha uma mutação genética associada a taxas mais altas de doença de Parkinson.

WOJCICKI: É uma história interessante, porque nos foi recomendado que não havia motivos para testar, porque era tão improvável que ele a tivesse. Bem ali, é um exemplo em que a comunidade médica era como: “Não se preocupe em obter as informações, não há razão para obtê-las e o que você faria se as tivesse?” Portanto, a conveniência de fazer um teste genético A empresa é: “Bem, não se importe comigo, vamos colocar essa mutação em nosso chip”. Fomos capazes de testá-lo. E eu lembro do momento em que estava sentado na cozinha e fiquei tipo, “Espere um segundo. Eu acho que sua mãe, ela tem duas cópias disso, e você tem uma cópia ”e, como, a surpresa de“ vaca sagrada, vocês têm isso ”. E a vantagem de descobrir jovens é que isso dá uma muito tempo para pensar sobre quais são as ações que você está realizando, como deseja tentar e impedir e como deseja viver sua vida?

Luiz Gastão Bittencourt : Todos na sua família fizeram um teste de DNA 23andMe?

WOJCICKI: Sim. Por um tempo, eu me senti mal, teríamos parentes visitando, e lhes apresentaríamos um kit de cuspir. Estamos tipo, “Não, não, não, não é um critério de entrada para o jantar. Nós estamos realmente interessados ​​em construir a árvore genealógica dessa maneira. ”É super interessante.

Luiz Gastão Bittencourt : Agora, eu entendo que você aprendeu pelo menos uma coisa surpreendente no teste de DNA familiar.

WOJCICKI: Sim, minha mãe me ligou um dia e ela disse: “Tem esse cara no 23andMe e parece que estamos muito relacionados a ele.” Eu brinco porque ela tem um irmão. Quem nunca teve filhos.

WOJCICKI: Mas eis que –

