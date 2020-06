Tenente-Brigadeiro da Força Aérea Brasileira (ex-comandante do DCTA) é cotado para ser vice-prefeito na chapa da deputada Leticia Aguiar (PSL)

O presidente do PSL de São José dos Campos, Anderson Senna, realizou reunião de trabalho com a pré-candidata à prefeitura da cidade, deputada estadual Letícia Aguiar. O encontro contou com a participação do núcleo político da pré-campanha do partido para as eleições municipais.

Presidente do PSL de São José dos Campos, Anderson Senna

Na oportunidade Anderson Senna apresentou dois novos membros que farão parte da equipe de planejamento estratégico da pré-campanha: o Tenente-Brigadeiro do Ar Antônio Carlos EGITO do Amaral (ex-comandante do DCTA), cotado para ser o vice-prefeito na chapa do PSL, e o Dr. Alexandre Pereira, que comandou o Departamento de Homicídios da Polícia Civil de São José dos Campos.

Da direita para a esquerda Tenente Brigadeiro Egito, Leticia Aguiar, Anderson Senna e Dr Alexandre Pereira em reunião do PSL

Para Senna, a chegada de novos integrantes à equipe, fortalece e mostra como o grupo se prepara para governar São José dos Campos: “Eles estarão conosco nesta caminhada rumo as eleições municipais. Irão contribuir muito em diversas áreas: no planejamento estratégico, gestão administrativa e operacional, além de outras atividades que irão potencializar o foco do nosso trabalho: que é melhorar a vida das pessoas”, destacou o presidente.

Deputada Estadual Letícia Aguiar

Já a deputada Letícia Aguiar reforçou a importância da união de pessoas que não fazem parte da política mas que estão comprometidas com a cidade, com as pautas da direita e o conservadorismo: “É muito importante contar com o conhecimento do Brigadeiro Egito na gestão de pessoas, gestão administrativa e planejamento de governo, e do Dr. Alexandre, nas questões voltadas a segurança pública e no enfrentamento a criminalidade. Nosso objetivo é administrar a cidade com políticas públicas inovadoras que melhore a qualidade de vida de cada cidadão”, disse a pré-candidata.

A pré-candidatura da deputada estadual Leticia Aguiar para a prefeitura de São José dos Campos, por si só, é uma proposta de inovação e renovação. Para Senna, várias lideranças estão se aproximando por acreditar no projeto e nas propostas, tornando o grupo mais forte para construir um plano de governo com quadros de qualidade para gestão do município: “Além de atuarem em diversas atividades, o Brigadeiro Egito e o Dr. Alexandre nos ajudarão na composição de um quadro de secretariado altamente técnico e especializado”, finalizou Senna.

Leticia Aguiar e Senna pretendem formar uma equipe de trabalho aos moldes do que foi desenvolvido pelo Presidente Jair Bolsonaro. “Estamos agregando pessoas que querem uma nova direção para cidade e estão dispostas a servir, agindo da mesma forma que fez o presidente Bolsonaro com a composição de seus Ministérios”, disse Leticia Aguiar.

Leticia Aguiar, Anderson Senna e Tenente-Brigadeiro Egito

APOIO

Na semana passada, Senna ao lado da deputada Leticia Aguiar, organizou uma reunião por vídeo conferência com o senador Major Olímpio (PSL-SP), eleito com mais de 9 milhões de votos, sendo mais de 180 mil votos em São José dos Campos, e com a participação dos pré-candidatos a vereador na chapa do PSL-SJC. Durante o bate-papo, o Senador Major Olimpio, destacou que estará presente na cidade durante a campanha, pois acredita no trabalho e na liderança que a deputada Leticia Aguiar e Anderson Senna vem desenvolvendo no município há muitos anos: “Estarei pessoalmente em São José dos Campos apoiando a Leticia, o Senna e todos os membros do PSL, que fazem um trabalho excepcional na cidade”, declarou o senador.