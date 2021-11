Tema: Os 5 melhores destinos de ecoturismo do Brasil

Meta-descrição (150 caracteres): Entre trilhas, cachoeiras, praias e muito mais, conheça os 5 melhores destinos de ecoturismo do Brasil!

Resumo do texto (240 caracteres): O ecoturismo é uma prática cada vez mais popular no Brasil e inclui diferentes modalidades de passeios, desde os mais tranquilos até as atividades de aventura repletas de adrenalina. Conheça os 5 melhores destinos de ecoturismo do país!

Texto para redes sociais: O ecoturismo é uma prática cada vez mais popular no Brasil e inclui diferentes modalidades de passeios, desde os mais tranquilos até as atividades de aventura com muita adrenalina. Por aqui, o que não faltam são opções para quem quer viajar pelo país e conhecer melhor os destinos repletos de natureza.

Acesse o link e conheça os 5 melhores destinos de ecoturismo do Brasil!



Os 5 melhores destinos de ecoturismo do Brasil

O ecoturismo é uma prática cada vez mais popular no Brasil e inclui diferentes modalidades de passeios, desde os mais tranquilos até as atividades de aventura com muita adrenalina. Por aqui, o que não faltam são opções para quem quer viajar pelo país e conhecer melhor os destinos repletos de natureza.

Hoje, já existem agências especializadas em ecoturismo que oferecem pacotes para os principais destinos do país. Entre trilhas, cachoeiras, praias e muito mais, conheça os 5 melhores destinos de ecoturismo do Brasil!

O que é ecoturismo?

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o ecoturismo é um segmento que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva a conservação e a formação de uma consciência ambiental e promove o bem-estar das populações. Sendo assim, o ecoturismo pode ser definido como atividades turísticas baseadas na relação sustentável com a natureza, comprometidas com a conservação e a educação ambiental.

As principais atividades de ecoturismo

As atividades de ecoturismo podem ser atrativos aquáticos, aéreos e terrestres que proporcionam grande contato com a natureza e que não comprometem o desenvolvimento sustentável de uma região.

Confira as atividades de ecoturismo mais populares no Brasil:

Tirolesa;

Trilhas;

Caminhada;

Canoagem;

Mergulho com cilindro ou livre;

Rafting;

Surf;

Camping;

Cavalgada;

Ciclismo;

Observação de animais e plantas.

Os 5 melhores destinos de ecoturismo no Brasil

1. Bonito/MS

Referência mundial em ecoturismo, Bonito/MS é um dos destinos mais famosos do Brasil. Com opções de atividades em rios de águas cristalinas, trilhas, cachoeiras e esportes radicais, a cidade proporciona momentos inesquecíveis de contato com a natureza.

Por lá, algumas das atrações que se destacam são: o maior rapel de plataforma suspensa do Brasil, a maior dolina da América do Sul, o primeiro museu subaquático de água doce do mundo, uma das mais profundas cavernas inundadas do Brasil e uma das águas mais cristalinas do planeta. Além disso, Bonito/MS é também um ótimo destino para observação de animais silvestres.

2. Fernando de Noronha/PE

Fernando de Noronha/PE é o arquipélago mais famoso do país e um dos destinos favoritos dos amantes da natureza. Por lá, o destaque são suas praias paradisíacas com águas cristalinas e passeios pelo mar ou pela terra.

Seja dentro ou fora da água, as atrações de Fernando de Noronha/PE encantam turistas de todo o mundo. O arquipélago também se destaca por suas iniciativas de preservação do meio ambiente, como o projeto Plástico Zero, que proíbe a entrada e comercialização de plástico no destino. Além disso, há um limite de turistas que podem estar na ilha ao mesmo tempo e todos precisam pagar uma taxa de preservação ambiental.

Fernando de Noronha/PE é também um dos melhores lugares do mundo para a prática do mergulho e observação de animais marinhos. Além disso, abriga algumas das praias mais bonitas do planeta como a Praia do Sancho.

3. Serra Gaúcha/RS

A Serra Gaúcha/RS é um dos destinos favoritos dos brasileiros, principalmente no inverno. A região é formada por diversas cidades que dispõem de belezas naturais e uma rica cultura herdada dos imigrantes europeus. Por lá, o turismo é bastante diversificado e proporciona passeios de aventura, contemplação, programas românticos, temáticos e gastronômicos.

A região é também um pólo do ecoturismo nacional e atrai milhares de turistas que buscam contato com a natureza, já que por lá existem diversas opções de locais para a prática do ecoturismo, como parques ecológicos e de aventura, cânions, cachoeiras e trilhas.

4. Chapada Diamantina/BA

Com grandes paredões de rocha, trilhas e cachoeiras, a Chapada Diamantina/BA é um destino para quem busca aventura e muito contato com a natureza.

Em meio à sua natureza exuberante, os mais aventureiros podem conhecer a famosa trilha de cinco dias pelo Vale do Pati, passando por poços d’água, cachoeiras e pequenas comunidades de moradores rurais. Além disso, por lá também estão disponíveis esportes de aventura como escaladas, tirolesas, canoagem e trilhas.

5. Teresópolis/RJ

Localizada na região serrana do Rio de Janeiro, em Teresópolis existem diferentes opções de atividades em meio à natureza. A cidade abriga a sede do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, assim como grande parte do Parque Estadual dos Três Picos, o maior do estado.

A cidade é cercada por matas e diversas formações rochosas que a fizeram ser considerada a capital nacional do montanhismo. Por lá, os aventureiros podem conhecer trilhas, mirantes, cachoeiras e alguns dos mais altos picos do Brasil.

Viu só quantas opções incríveis para a prática do ecoturismo no Brasil? Esses são apenas alguns destinos que você pode conhecer por aqui, já que o país é um dos mais diversos do mundo e conta com ótimas opções em todo o seu território.

CTA final: parceiro