Tech Day VW: Inspirando meninas para a carreira de Engenharia

Hoje, Dia Internacional da Mulher, 12 alunas do Senai VW puderam ter uma perspectiva diferente sobre a área de Desenvolvimento de Produto da Volkswagen. Elas conheceram as inovações e tecnologias criadas pelo time brasileiro, apresentadas apenas por mulheres que trabalham na área.





Volkswagen

A abertura do encontro contou com as presenças de Priscilla Cortezze, diretora de Assuntos Corporativos e Relações com a Imprensa e representante feminina no Comex, Matthias Michniack,vice-presidente do Desenvolvimento do Produto & Baureihe SAM, Marcellus Puig, vice-presidente de RH da Volkswagen do Brasil e Região SAM, que participou virtualmente, e de Karine Wohlke Purchio, gerente de Transformação e Academia VW, responsável pelo Senai. Os executivos destacaram o foco da empresa em aumentar as oportunidades para as mulheres nas diversas áreas da VW.





Tech Day VW

As jovens, que estão no último ano do curso e estão no primeiro ano da faculdade ou se preparando para o vestibular, puderam conhecer de perto as modernas instalações da VW, onde são feitas diversas simulações em Realidade Virtual, as tecnologias de conectividade, como o VW Play, e os testes para garantir a qualidade e durabilidade dos nossos modelos.



“Gostei muito de visitar a área da Engenharia Elétrica, pois tem relação com o que estou estudando. Uma das minhas metas é trabalhar no Desenvolvimento do Produto e ver que há mulheres nessa área é inspirador”, contou Sarah Vitória Rodrigues de Souza, de 18 anos, está cursando nível superior em Eletrônica Automotiva.



“Foi muito especial participar desse evento hoje, me identifiquei muito com essas meninas por já ter sido aprendiz do Senai. Foi interessante mostrar a diferença que as mulheres fazem na Engenharia, refletir sobre como as nossas características complementam o trabalho em time nessa área”, destacou Bruna Ceccatto, que trabalha há 16 anos na VW e atualmente é engenheira na área de Planejamento de Veículos de Testes.