Teatro Colinas retoma programação no Colinas Shopping

Show de humor com Rogerio Morgado e stand-up comedy com Bruna Louise estão na programação de março

Um dos espaços mais queridos e tradicionais do Colinas Shopping, o Teatro Colinas volta a receber espetáculos a partir do dia 13 de março. Adaptado para cumprir todos os protocolos sanitários de prevenção contra a covid-19, o espaço recebe na reabertura o show “O Inimigo do Nível”, com o humorista Rodrigo Marques.

Como parte das ações de combate à pandemia, o Teatro Colinas vai limitar a quantidade de ingressos a 40% da capacidade máxima da casa. O uso de máscaras será obrigatório, e o público terá acesso a diversos pontos de álcool em gel, para higienização das mãos. Além disso, haverá reforço na limpeza de todos os pontos de contato e assentos. Marcações também foram aplicadas no espaço para segurança do público.

Na reabertura, o Teatro Colinas segue as especificações do decreto municipal de São José dos Campos, que regulamenta o funcionamento de espaços como teatros e autoriza, por exemplo, até dois atores no palco ao mesmo tempo durante as peças.

Programação de reabertura

No dia 13 de março (sábado), às 19h, sobe ao palco o humorista Rodrigo Marques, com o show “O Inimigo do Nível”. Do programa “A Culpa é do Cabral”, o recifense é hoje um dos principais nomes do humor no Brasil.

Já no dia 18 de março (quinta-feira), às 19h, é a vez da stand-up comedy “Deslocada”, com a comediante Bruna Louise. Somando mais de 1,5 milhões de seguidores no Instagram e quase 2 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, a comediante chega ao palco do Teatro Colinas para falar as verdades não ditas do universo feminino e quebrar tabus sobre a sexualidade da mulher (e do homem também). Tudo isso, claro, com muitas piadas sobre as próprias desventuras e histórias que já viveu.

No dia 26 de março (sexta-feira), às 21h, Rogerio Morgado, do Programa Pânico, apresenta seu show de humor. Recentemente, ele foi indicado ao prêmio da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) pelo programa Talkei Show, produzido com a rádio MIX FM.

O Inimigo do Nível

Quando: 13 de março (sábado), às 19h

Stand-Up

Duração: 60 Minutos

Classificação etária: 14 anos

R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia entrada)

Bruna Louise Deslocada

Bruna Louise-Foto:Divulgação

Quando: 18 de março (quinta-feira), às 19h

Stand-Up

Duração: 60 Minutos

Classificação etária: 14 anos

R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia entrada)

Stand-Up Comedy Rogerio Morgado

Quando: 26 de março (sexta-feira), às 21h

Stand-Up

Duração: 60 Minutos

Classificação etária: 14 anos

R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia entrada)

Vendas:

Bilheteria do Teatro Colinas: quarta, quinta e sexta-feira, a partir das 13h.

On-line: teatrocolinas.byinti.com

