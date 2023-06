TEATRO COLINAS – FESTIVAL DE FÉRIAS JULHO 2023

Festival de férias para a garotada no Teatro Colinas, em São José dos Campos (SP)

‘A Pequena Sereia’ abre a programação neste final de semana; confira a programação completa

O Teatro Colinas, de São José dos Campos (SP), realiza seu tradicional Festival de Férias, com sessões especiais para a garotada durante todo o mês de julho, de quarta a domingo. Serão, ao todo, oito espetáculos.

“A Pequena Sereia” abre a programação neste sábado (01) e domingo (02), às 16h (link). Cantado ao vivo, o musical conta a história de Ariel, uma sereia princesa de 16 anos de idade. Insatisfeita com a vida no fundo mar, tudo o que ela mais quer é conhecer mais sobre o mundo na terra. Então, nas suas visitas à superfície, se apaixona por um príncipe humano e, para poder viver esse amor, faz um acordo com a bruxa do mar para transformar-se em humana. Uma história que promete encantar a todos. Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

E, fechando o festival, uma surpresa: “Mini Beat Power Rockers”, sucesso do Discovery Kids, em sua estreia no Brasil nos dias 29 e 30 de julho. Na trama, os Mini Beat Power Rockers estão ensaiando suas músicas favoritas para um grande show. Dolores, então, vai surpreendê-los com uma máquina incrível: “El pasionometro”, um dispositivo capaz de capturar o amor pela música através das cores. Wat, Carlos, Fuz e Myo tentarão ativá-lo e serem magicamente transferidos para diferentes lugares onde podem viver recitais incríveis. Os ingressos custam: R$ 200 (inteira)/ R$ 100 (meia)

Confira os outros espetáculos da programação:

QUARTA

“Enrolados”



Em cartaz nos dias 05,12,19 e 26 de julho – Link

Ingressos: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Neste espetáculo, Flynn Ryder é o bandido mais procurado do reino. Um dia, em plena fuga, se esconde em uma torre. Lá conhece Rapunzel, jovem com longos cabelos dourados e que está prestes a completar 18 anos de idade. Seu desejo de aniversário: sair do confinamento em sua torre para ver as luzes que sempre surgem no dia do seu aniversário. Para tanto, a moça faz um acordo com Flynn para que ele a ajude a fugir. Mas a mamãe Gothel, que a manteve na torre durante toda a sua vida, não quer que ela deixe o local de jeito nenhum.

QUINTA



“Aladdin”

Em cartaz nos dias 06, 13, 20 e 27 de julho – Link

Ingressos: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Cantado ao vivo, o espetáculo conta a história da princesa Jasmine. Após o sultão ordenar que sua filha encontre um marido, ela rapidamente foge do palácio. É quando encontra Aladdin, rapaz que conquista seu coração. Porém, Jafar, o vizir do Sultão, quer se casar com a moça e fará de tudo para atrapalhar o romance. Sorte que Aladdin tem uma “tal” lâmpada mágica, onde mora um gênio poderoso, que pode se transformar em qualquer pessoa e lhe concederá três desejos.

SEXTA



“A Bela e a Fera”

Em cartaz nos dias 07, 14 , 21 e 28 de julho – Link

Ingressos: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Um musical cantado ao vivo, com cenários e figurinos deslumbrantes. Na peça, Bela é moradora de uma pequena aldeia francesa. Quando seu pai é capturado pela Fera, a moça decide entregar sua vida ao estranho em troca da liberdade do idoso. Presa no castelo, ela conhece objetos mágicos e descobre que a Fera é, na verdade, um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana.

SÁBADO E DOMINGO

“Moana e Maui”



Dias 8 e 9 de julho – Link

Ingressos: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Inspirado na animação “Moana”, da Disney, a peça conta a história de uma jovem corajosa que vive em uma ilha no Oceano Pacífico. Filha do chefe da tribo, ela tem uma conexão profunda com o mar. No entanto, a ilha está sofrendo com uma misteriosa escuridão que está afetando a vegetação e a pesca, colocando em risco a subsistência de seu povo.

Guiada por uma antiga lenda, Moana embarca em uma jornada perigosa para encontrar o semideus Maui, que roubou o coração de Te Fiti, uma deusa que traz vida às ilhas. Ela acredita que restaurá-lo é a chave para salvar sua ilha e seu povo.

“Bita e os animais”



Dias 15 e 16 de julho – Link

Ingressos: R$ 90 (inteira) / R$ 45 (meia)

O Mundo de Bita é um planeta que fica na Galáxia da Alegria, ao lado do planeta Música, do planeta Circo e de muitos outros astros divertidos. A missão de Bita é fazer com que seus amiguinhos tenham experiências de aprendizado de forma leve e atrativa. Para isso, ele sai em suas viagens musicais cantando e brincando com animais, apresentando onde vivem, seus costumes e suas características.

O espetáculo, baseado nas animações do primeiro álbum do “Mundo Bita”, com mais de 2 bilhões de visualizações na internet, já percorreu cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, atingindo mais de 100 mil espectadores.

“Patrulha canina”



Dias 22 e 23 de julho – Link

Ingressos: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Inspirado na série de animação de grande sucesso, que cativa crianças e famílias em todo o mundo, “Patrulha Canina” conta a história de um grupo de filhotes, cada um com habilidades especiais e veículos únicos, que enfrentam desafios e resolvem os problemas da comunidade de Adventure Bay.

Chase, Marshall, Rubble, Rocky, Zuma, Skye e Everest desempenham papéis importantes na equipe e, juntos, demonstram valores como coragem, amizade e responsabilidade.

Teatro Colinas

Os espetáculos são classificação livre. A bilheteria funciona de quarta a sexta, das 13h às 21h; sábados das 13h às 21h; domingos, das 13h às 19h). Também é possível comprar pelo site: www.teatrocolinas.com.br. O Teatro Colinas fica na av. São João, 2000, Jardim das Colinas, São José dos Campos (SP).