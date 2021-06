Teatro Colinas, em São José dos Campos, receberá a peça “Simplesmente Clô”

No próximo dia 16 de julho, São José dos Campos receberá a peça “Simplesmente Clô”, encenada pelo ator, autor e diretor Eduardo Martini. Sucesso em São Paulo e Rio de Janeiro, o espetáculo será encenado no Teatro Colinas, em São José dos Campos.

Sucesso em São Paulo e Rio de Janeiro, a peça “Simplesmente Clô”, é dirigida pelo próprio Martini, em parceria com Viviane Alfano, e foi escrita pelo jornalista Bruno Cavalcanti. O monólogo relembra passagens da vida do estilista e apresentador, detalhando a vida e a obra do estilista e apresentador de TV, que faleceu em 2009. Para compor a personagem, Martini estudou Clodovil por uma década. A caracterização de Martini, bem como o cenário minimalista, dá vida a detalhes de Clodovil Hernandes como fala, gestual e muito mais.

“Levar a história do Clô ao máximo de lugares reforça o árduo trabalho de composição desse personagem único na história da moda brasileira. Não há nada que pague o carinho e receptividade do público. E é desse amor e energia que me alimento para levar a história do Clô ao máximo de pessoas”, afirma Martini.

Normas e restrições à Covid-19

Vale reforçar que todas as restrições estão sendo tomadas e todos os cuidados e orientações para evitar o contágio do novo Coronavírus estão sendo obedecidos.

“Simplesmente Clô”

Local

Teatro Colinas

Sessão: sexta-feira, 16/07/21, às 20h

Link: www.teatrocolinas.com.br

Informações: 12 3204-5236

Preço do ingresso: R$ 90,00, por meio do site teatrocolinas.byinti.com ou na bilheteria. Quem se vacinou contra a Covid-19 pagará meia, assim como quem adquirir os ingressos antecipadamente, R$ 45,00.

Classificação etária 12 anos

É obrigatório o uso de máscara no hall do teatro e durante o espetáculo! Será feita a aferição da temperatura na entrada.