TCL anuncia parceria com Fast Shop e reforça expansão de canais de venda no Brasil

A entrada da marca na rede de lojas coincide com o momento em que a empresa se torna líder global em vendas em Android TV

TCL

A TCL, segunda maior fabricante de TVs no mundo e líder global em Android TV, anuncia uma nova e importante parceria comercial na categoria premium. Desde abril, os clientes da Fast Shop podem encontrar o design e a qualidade superior das Android TV TCL P8M 4K e S6500 Full HD no e-commerce http://www.fastshop.com.br, aplicativo e nas mais de 90 lojas da rede de todo o Brasil.

Os consumidores poderão embarcar em uma experiência diferenciada, interagir com as Android TVs TCL nos espaços físicos da Fast Shop, após a retomada do comércio, e se maravilhar com a tecnologia que os produtos têm para facilitar o dia a dia. “Estamos orgulhosos dessa parceria com a Fast Shop, um importante canal de vendas para um público muito exigente e apaixonado por inovação. Este movimento no Brasil acompanha a estratégia que a TCL tem aplicado em outros mercados, a exemplo dos Estados Unidos, em que já ocupa a segunda posição entre as marcas líderes de TVs, de se aproximar de grandes canais de venda e estreitar a relação com o público. Queremos oferecer uma nova geração de smart TVs, a Android TV, para facilitar a navegação, a disponibilidade de aplicativos e automação residencial, tornando a vida cotidiana dos nossos consumidores muito mais práticas e inteligentes”, afirma Kleber Carante, diretor de Vendas da SEMP TCL.

A Fast Shop, rede referência no mercado de eletroeletrônicos e eletrodomésticos, reforça seu compromisso com o cliente ao levar a melhor experiência e oferecer produtos tecnológicos nesta parceria com a TCL. Durante o período de isolamento social, a rede tem intensificado a agilidade e qualidade dos seus serviços e entregas. Nas regiões metropolitanas dos estados onde a Fast Shop possui Centros de Distribuição (SP, RJ, MG, PR, RS, DF, PB, PE, BA, CE), a empresa consegue realizar entregas em até um dia útil após a aprovação do pagamento.

Além disso, os consumidores podem comprar os produtos TCL pela nova ferramenta disponível no aplicativo da Fast Shop. A novidade possibilita a conversa direta entre o cliente e um vendedor especializado da loja, com a negociação e finalização da compra de forma remota, assistida, e com toda a proteção.

“É uma parceria muito importante para a Fast Shop. A TCL chega para agregar em um dos principais pilares para nós, que é encantar o cliente com novas experiências, inovação e tecnologia”, conta Eduardo Salem, diretor de Marketing e Negócios Digitais da Fast Shop.

A TCL inaugurou uma nova era de televisores com inteligência artificial e seu rápido crescimento confirma a aceitação e a qualidade dos produtos da marca. “O sucesso da linha de TVs com inteligência artificial pode ser atribuído à facilidade de interface e familiaridade do comando de voz do Google Assistente. Com esse endosso, a marca TCL assume o papel de catalisadora do conceito de casas inteligentes, posicionando a TV como um grande hub de conexão e automação residencial. Nossos produtos expandem esse conceito para o público mais exigente, ávidos por telas maiores e de melhor resolução. Essa linha completa de TVs inteligentes é a nossa principal aposta para continuar expandindo a marca no país”, comenta João Rezende, gerente de Produto da SEMP TCL.

A Android TV TCL P8M impressiona pelos detalhes. Com o uso da tecnologia micro dimming para reproduzir cores e contrastes de forma precisa, a experiência final é uma imagem limpa e com tecnologia 4K que vai surpreender o consumidor. A inteligência artificial facilita toda busca de conteúdo e controle de automação através do Google Assistente integrado e pela AI-IN da TCL, a plataforma integrada de inteligência artificial da TCL (AI), que permitem que os usuários façam perguntas, descubram o melhor conteúdo e controlem dispositivos inteligentes pela casa com a voz. A P8M é o resultado da união de tecnologia, funcionalidade e design combinados com acabamento metalizado, que deixa o visual mais estiloso e elegante para a TV. As imagens ganham vida em uma TCL P8M, que possui bordas estreitas de 5 milímetros dando foco total à sua tela e proporcionando melhor experiência visual.



TCL P8M

A TCL P8M está disponível nos tamanhos de 50, 55 e 65 polegadas, a partir de R$ 2.299Os mesmos recursos presentes nos modelos 4K também estão disponíveis nas TVs com resolução Full HD. Pioneira Global em disponibilizar o Android TV em um modelo Full HD, a TCL tem em seu portfólio a Android TV TCL S6500. Os usuários ainda podem obter aplicativos facilmente através da Android TV e do Google Play Store por meio de um simples comando de voz.

TCL S6500

A TCL S6500 pode ser adquirida nos tamanhos 32 e 43 polegadas, a partir de R$ 1.049Estes modelos de Android TV TCL já estão disponíveis no site da Fast Shop, no aplicativo e estarão nas lojas da rede em todo o Brasil quando o comércio for restabelecido.





Sobre a TCL Eletronics

Sediada na China, a TCL Electronics Holdings Limited (1070.HK) é uma das empresas líderes na indústria global de televisões, é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão de TVs a áudios e produtos domésticos inteligentes. Adotando um novo modelo de negócios para os consumidores e focando estrategicamente em “Inteligência Artificial + Internet das Coisas” e “produtos + serviços”, a TCL Electronics dedica-se a se tornar uma empresa líder mundial em tecnologia e se esforça para construir um ecossistema abrangente para smart TVs, que fornece aos usuários produtos e serviços de vida inteligentes e saudáveis. De acordo com a Sigmaintell, a TCL ficou no 2º lugar no mercado mundial de TVs em termos de volume de vendas do primeiro ao terceiro trimestre de 2019. A TCL Electronics foi incorporada à lista de ações elegíveis do esquema Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, Índice Hang Seng Stock Connect Hong Kong, Índice Hang Seng Composite MidCap & SmallCap e Índice Hang Seng Corporate Sustainability Benchmark. Para mais detalhes, visite: https://electronics.tcl.com.

SEMP TCL



A SEMP TCL é uma empresa pioneira no mercado brasileiro de eletroeletrônicos, construindo, desde 1942, uma trajetória de 77 anos de incessante inovação. Foi a responsável pela fabricação dos primeiros aparelhos de TV e de rádio no Brasil. Em julho de 2016, a SEMP reescreve sua história, com a multinacional chinesa TCL Corporation. Inicia-se uma nova joint venture, agora com o gigante chinês, que é o segundo maior fabricante de televisores do mundo e o quinto maior fabricante mundial de painéis de LCD, passando a empresa a se chamar SEMP TCL e a oferecer ao mercado brasileiro três grandes marcas: SEMP, TCL e TOSHIBA. No início de 2018, a empresa anuncia a compra da TCL Communication Technology, com as marcas Alcatel e Blackberry. Já em 2019, consolida sua parceria de maior relevância no âmbito esportivo, após a união com a CBF para patrocínio da Seleção Brasileira de Futebol. Sua ousadia e solidez fazem da SEMP TCL uma das marcas mais confiáveis e respeitadas do Brasil, sempre apresentando alta tecnologia e proporcionando a melhor experiência aos consumidores. Para mais informações, acesse https://www.semptcl.com.br.

Fast Shop



A rede Fast Shop iniciou sua operação em 1986, é referência no mercado de eletrodomésticos e eletroeletrônicos e, atualmente, conta com mais de 100 lojas físicas espalhadas pelo Brasil. Além disso, o e-commerce da empresa – www.fastshop.com.br – recebe milhões de visitantes por mês. A Fast Shop tem como objetivo encantar cada cliente por meio do melhor atendimento e de produtos e serviços que facilitam a jornada do dia a dia das pessoas, tornando essa experiência algo única.