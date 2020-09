Taubateanos brilham e conquistam três Ouros em tradicional torneio de Paratletismo na Alemanha

Os paratletas da equipe Esporte Para Todos, de Taubaté, Alessandro Rodrigo da Silva, do Lançamento de Disco e Arremesso de Peso (F11), e Michel Gustavo, do Salto em Distância (T47), disputaram neste domingo, 20 de setembro, o Meeting Internacional de Paratletismo de Freital, na Alemanha.

Taubateanos

Os dois representantes taubateanos foram os destaques estrangeiros da competição em solo germânico, vencendo suas respectivas provas e obtendo boas marcas.



Meeting Internacional de Paratletismo de Freital na Alemanha

Alessandro da Silva – que já tem vaga garantida nos Jogos Paralímpicos de Tóquio nas duas provas – foi soberanos no campo. A primeira disputa do dia foi o Arremesso de Peso. Confirmando a posição de um dos favoritos na prova, ele foi o campeão com a melhor marca válida alcançando 13,18m.

Mais tarde, ele voltou a competir no Lançamento de Disco, sua prova mais forte, e entrando na disputa como franco favorito. Vale lembrar que ele é o atua Recordista Mundial do disco na classe F11. Sem dar chances aos adversários, Alessandro venceu a prova com a marca de 43,38m.



No Salto em Distância, Michel Gustavo também subiu ao lugar mais alto do pódio. O paratleta taubateano venceu sua prova com a marca de 6,44m.

Ao final das disputas em Freital, a equipe do Programa Esporte Para Todos foi o grande destaque do evento. Na pontuação final do torneio, Alessandro Rodrigo da Silva foi premiado como melhor atleta do evento, e Michel ficou na segunda colocação na pontuação geral.



Esta foi a primeira competição oficial de ambos em 2020, já que todo o calendário de provas no Brasil foi suspenso ainda em março pelo Comitê Paralímpico Brasileiro por conta da pandemia de COVID-19.



O técnico da equipe taubateana, Guto Nascimento, que acompanhou a dupla de paratletas na Alemanha, fez uma análise muito positiva após as três conquistas. “Os resultados foram ótimos, mesmo com o fato dos dois estarem há muito tempo sem competir oficialmente, e os coloca em posições ótimas no ranking mundial. O Alessandro com suas marcas terminou como melhor atleta da competição, e o Michel foi o segundo. Voltamos com a certeza de que nossa missão aqui na Alemanha foi cumprida, e nosso investimento de vir competir na Europa valeu a pena.”, comentou Guto.

Programa Esporte Para Todos

Sobre o Programa Esporte Para Todos: O Programa Esporte Para Todos é o projeto que congrega toda a prática esportiva destinada à pessoas com deficiência em Taubaté. O programa tem como principal mantenedor a Prefeitura de Taubaté, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, sendo hoje uma das equipes com melhor estrutura em todo o Brasil. A equipe do Programa Esporte Para Todos conta com equipe de alto rendimento, e atendimento social e prática esportiva para pessoas com deficiência. As modalidades que fazem parte do Esporte Para Todos são: Atletismo, Natação, Halterofilismo, Bocha, Basquete em Cadeira de Rodas, Tênis de Mesa, Goalball, Thriatlon, Ciclismo, Badminton e Tiro Esportivo.