Taubaté Shopping e Banco Inter firmam parceria para oferta de linha de crédito aos lojistas

Varejistas terão acesso a crédito facilitado, neste momento em que setor sofre os impactos da crise causada pela pandemia

O Taubaté Shopping e sua administradora AD Shopping acabam de firmar parceria com o Banco Inter para disponibilizar uma linha de crédito de R$ 300 milhões, com juros a partir de 1% ao mês, prazo mais longo e pagamento facilitado, para pequenos e médios varejistas. A solução financeira de apoio, em um momento no qual o setor lida com a crise econômica, estará disponível para os lojistas do shopping.

Home equity

Com condições exclusivas oferecidas pelo banco, o produto disponibilizado é o home equity, modalidade na qual o lojista poderá captar o recurso dando como garantia um imóvel próprio. Uma opção facilitada especialmente por contar com juros menores e prazos maiores para o pagamento.

“Estamos sempre em busca de parcerias que possam apoiar os negócios de nossos empreendimentos e lojistas, e não seria diferente em um momento delicado como o atual, no qual muitos de nossos parceiros, que são pequenos e médios varejistas, lidam com os impactos da pandemia e encontram dificuldades de acesso a crédito. A opção de um empréstimo a juros baixos e pagamento de longo prazo acaba por dar fôlego financeiro para a gestão do caixa, e para investir em uma retomada mais tranquila”, afirma Paulo Muller, Gerente de Portfólio da AD Shopping.

“São condições extremamente competitivas para que os lojistas possam investir no capital de giro, melhorar seu fluxo de caixa, pagar funcionários e colocar as contas em dia”, diz Marco Tulio Guimarães, vice-presidente comercial do Banco Inter. “Em um momento de pandemia, onde mercado sofre com a escassez de vendas e de crédito, medidas como estas são essenciais”, conclui.

O processo de solicitação compreende a avaliação do imóvel, e a liberação do crédito pode ser de até 50% do valor avaliado. A primeira parcela poderá ser programada para até seis meses após a contratação, um intervalo interessante para o momento atual, em que as medidas de flexibilização do isolamento começam a ocorrer e haverá retomada gradual das atividades dos shoppings.

Crédito aos lojistas

Os lojistas do Taubaté Shopping, como os demais 34 empreendimentos do portfólio da AD Shopping, poderão solicitar o empréstimo diretamente pelo aplicativo no Super App, pelo site do Banco Inter, como também acionar um gerente regional da instituição.

Banco Inter

Com 25 anos de mercado, o Banco Inter é a única plataforma de serviços financeiros e não financeiros totalmente digital do Brasil. No aplicativo, os clientes contam com opções de conta corrente, financiamento, consórcios, câmbio, seguros, crédito, além da possibilidade de comprar produtos nas principais lojas de varejo do país, tudo em um só lugar, de forma simples e rápida. O Inter é o único banco digital listado na bolsa de valores B3. Recentemente, a instituição atingiu a marca de 5 milhões de clientes. A carteira de crédito atual é de mais de R$ 5,6 bilhões, com patrimônio líquido de R$ 2,1 bilhões e R$ 10,5 bilhões de ativos totais.

Taubaté Shopping

Com uma área construída de mais de 42 mil metros quadrados e um público mensal de mais 1 milhão de pessoas, o Taubaté Shopping está há 30 anos na região e gera cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos. Sua infraestrutura inclui 200 lojas satélites, sete lojas âncoras, três semiâncoras, três megalojas, cinco salas de cinema da rede Moviecom (três delas com tecnologia Moviecom X), boliche, a mais completa praça de alimentação da região, supermercado, academia, faculdade e mais de mil vagas de estacionamento. Inaugurado em 9 de novembro de 1989, o empreendimento é administrado pela AD Shopping. O empreendimento está localizado na Av. Charles Schnneider, nº 1700 – Vila Costa.

AD Shopping

A AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do País, está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São mais de 28 anos de experiência em planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. Visite: www.adshopping.com.br