Taubaté sediará CIMTB Michelin em 2020

Evento fecha temporada NetBet do próximo ano entre os dias 28 e 30 de agosto. Prova oferecerá XCC, XCO e Maratona

A 130 km da capital paulista, Taubaté será invadida pelo mountain bike. Isso porque a cidade será sede da última etapa do evento que acontece entre os dias 28 e 30 de agosto. Com provas de Maratona para amadores, Cross Country Olímpico (XCO) e Short Track (XCC) para a maior parte das categorias da CIMTB Michelin, a etapa promete ser um marco do ano, já que será uma estreia no calendário do evento.

Com diversas pistas de mountain bike, Taubaté traz uma cultura de bike off road nas veias. O treinador de mtb Rodney Hoffmann incentivou o evento a chegar na cidade do interior paulista. “Entrei no mountain bike sendo treinador da Adriana Nascimento e na época ela já comentava da CIMTB. Então eu acompanho a evolução do evento que é muito organizado, sem tumulto ou incidentes e os atletas saem muito contentes”, disse e completou “Acredito que um evento organizado e com um dimensão como a CIMTB Michelin colabora para disseminar e fomentar o esporte”, comentou.

Hoffmann afirmou também que a localização da cidade favorece atletas e público. “Taubaté é uma cidade que tem uma boa posição geográfica, no eixo Rio-São Paulo, e ao redor tem muita cidade do Vale do Paraíba, é de fácil acesso à região de Campinas e região do Sul de Minas. Então são vários fatores que colaboram para que Taubaté seja uma cidade que vai receber a CIMTB Michelin de braços abertos para ser um sucesso”, disse.

O secretário de esportes, Marcelo Mora, afirmou que estão empolgados com a possibilidade de levar o evento para Taubaté. “Estamos muito orgulhosos de termos sido lembrados pela CIMTB. Foi através de Rodney, que é um entusiasta da modalidade e tem tentando por anos a fio trazer esse evento pra a cidade. Ficamos empolgados com a possibilidade devido a grandiosidade do evento e o expertise das pessoas que estão envolvidas como o Rogério Bernardes”, afirmou.

O organizador do evento, Rogério Bernardes, disse que a cultura do mountain bike de Taubaté, junto com o apoio da cidade, faz com que esta seja uma etapa que promete grandes momentos para quem ama o mountain bike. “Acredito que possamos repetir o sucesso de Araxá e Congonhas em Taubaté em um projeto de longo prazo. O apoio da comunidade está muito grande desde o início com Prefeitura Municipal através da Secretaria de Esporte, Câmara de Vereadores, e aos poucos formaremos uma rede de parceiros incluindo empresários, ciclistas, amantes do mountain bike e outras pessoas que ainda vão se apaixonar pelo esporte” afirmou Rogério Bernardes organizador do evento.

Taubaté-Foto: Governo de São Paulo / Divulgação

Taubaté

De acordo com ele, o local do evento de Taubaté oferece uma condição de acesso excelente. “É próxima da Rodovia Dutra, a topografia do terreno fará com que o público interaja com a competição e a pista será desafiadora e terá o flow que os atletas gostam. Além disso, a Maratona que será para os amadores tem uma região linda que vamos explorar para que todos curtam ao máximo o evento. Estamos muito otimistas”, completa Rogério.

Confira o calendário completo de 2020:

05 a 08 de março. – Araxá

15 a 17 de maio – Petrópolis

3 a 5 de julho – Congonhas

28 a 30 de agosto – Taubaté

Michelin



A Michelin, líder do segmento de pneus, se dedica ao desenvolvimento da mobilidade de seus clientes, de forma sustentável, criando e distribuindo os pneus, serviços e soluções mais adequados às suas necessidades; fornecendo serviços digitais, mapas e guias, para ajudá-los tonar suas viagens experiências únicas; e desenvolvendo materiais de alta tecnologia, que atendem à indústria da mobilidade. Sediada em Clermont-Ferrand (França), a Michelin está presente em 170 países, emprega 114.100 pessoas em todo o mundo e dispõe de 70 centros de produção implantados em 17 países diferentes que fabricaram 190 milhões de pneus em 2017.

Sense Bike



Parte da Lagoa Participações, a Sense Bike foi criada em 2009, com o sonho de construir uma marca de bicicletas feita por apaixonados para apaixonados, com padrão internacional, foco em desenvolvimento e indústria de ponta. Com o objetivo inicial de atender às demandas voltadas para a mobilidade urbana, tornou-se referência no mercado no desenvolvimento de bicicletas elétricas. Em 2014, foi inaugurada a fábrica em Manaus, que possibilitou o início da produção de quadros, bem como a montagem de bicicletas elétricas e convencionais (mountain bike, urbana e road), com o que existe de mais inovador em tecnologia. Em abril de 2018, a Sense Bike comprou a Swift Carbon Global, importante fabricante mundial de bikes em fibra de carbono, com operação industrial na cidade do Porto (Portugal). A marca também é patrocinadora de uma das equipes mais importantes do MTB nacional – a Sense Factory Racing, que já conquistou grandes títulos em competições nacionais e internacionais.

CIMTB Michelin 2019



A CIMTB Michelin conta pontos para o ranking mundial, da União Ciclística Internacional (UCI), fazendo parte do ciclo Olímpico Tóquio 2020, ranking Brasileiro e estaduais.

Copa Internacional de Mountain Bike comemora a 24ª Edição em 2019. O evento tem patrocínio da Michelin, o pneu oficial da competição, e Co-Patrocinio da Sense Bike.