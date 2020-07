TALENTOS, DA TV CULTURA, COM JARBAS HOMEM DE MELLO, SELECIONA OS 24 PARTICIPANTES

NOVO REALITY MUSICAL, QUE ESTREIA NO DIA 8 DE AGOSTO, TERÁ SEIS ELIMINATÓRIAS

Após dois dias de audições, o Talentos, da TV Cultura, selecionou os 24 candidatos que irão participar do novo reality musical apresentado por Jarbas Homem de Mello. O programa estreia na emissora no dia 8 de agosto.

Dos 24 selecionados, 14 são mulheres e dez homens. Os dez paulistanos são: Aldozza (24), Bruna Trajano (30), Fabio Galvão (25), Gigi Debei (18), João Lucas Martins (18), Lucas Godoy (29), Luiza Arrruda (23), Maria Clara Mascellani (18), Stacy Locatelli (25) e Yasmim Calbo (21). Quatro são fluminenses: Fernanda Biancamano (30), Merícia Cassiano (22), Robson Lima (26) e Thiago Lemmos (35). De Apucarana (PR) são: Edu Storm (29) e Helen Tormina (35); e de Brasília vem Daniel Cabral (30) e John Seabra (24). Giovana Federzoni (22) é de Mongaguá, litoral de São Paulo; JC Junior (27) é de Ananindeua (PA); Jessica Stephens (30), de Boa Vista (RO); Laura Pompeo (22), de Cuiabá (MT); Ronie Suarez (29), de Goiânia (GO); e Sara Milca (20), de Campos do Jordão (SP).

TV Cultura

Dentre quase mil inscritos, foram selecionados 98 candidatos, entre 16 e 45 anos, amadores e atores iniciantes e veteranos, que participaram das audições realizadas pela TV Cultura e foram avaliados pelos jurados Miguel Briamonte (maestro), Sara Sarres (cantora e atriz), Diego Montez (ator) e o maestro Natan Bádue, também diretor musical do Talentos, e Jarbas Homem de Mello.

Jarbas Homem de Mello

O programa foi desenvolvido em formato virtual, devido à pandemia, e os jurados, no estúdio, avaliaram os candidatos por vídeo. “Eles gravaram remotamente seu número musical, porém, com toda a supervisão artística da TV Cultura, que incluiu orientações das equipes de cenário, maquiagem e até questões técnicas”, explica Marcos Rombino, diretor geral do Talentos.

Os 24 participantes irão se apresentar nas seis eliminatórias do programa que revelará o novo nome da cena do teatro musical brasileiro. Com roteiro de Mariana Elisabetsky e direção de Marcos Rombino, a nova atração da TV Cultura conta com 13 programas semanais, aos sábados. A grande final está para o dia 31 de outubro.

Talentos também terá um quadro especial, um workshop para os candidatos a cada eliminatória, que pode ser de belting (técnica de canto utilizada no teatro musical), sapateado, dança, atuação e outras temas, sempre com grandes profissionais.

Jarbas Homem de Mello-Foto Nadja Kouchi

Talentos

“O projeto do Talentos precisou ser adaptado à nova realidade. Mas ainda temos a esperança de que, caso a situação seja normalizada e seguindo todas as orientações da OMS, seja possível realizar a grande final com os candidatos se apresentando presencialmente no palco”, comenta Rombino. E para as próximas temporadas, o Talentos terá a presença e calor do público.