T-Cross Sense agora está disponível por R$ 92.990 para o cliente final, com custo-benefício imbatível

Lista de equipamentos é recheada, com ar-condicionado, direção elétrica, luzes diurnas em LED, vidros elétricos nas quatro portas, entre outros;

– Versão chega com o eficiente motor 200 TSI e transmissão automática de seis marchas; segurança é um dos destaques do T-Cross com plataforma MQB;

– T-Cross foi o SUV mais vendido do País em 2020; modelo se junta ao Nivus, Tiguan Allspace e ao novíssimo Taos, na maior ofensiva de SUVs da história;

O Volkswagen T-Cross 2021 está ainda mais competitivo. Criada para atender inicialmente ao público PcD (Pessoa com Deficiência), a versão Sense agora está disponível para os clientes finais, de varejo, por R$ 92.990. É a melhor opção para os clientes que buscam um utilitário esportivo com excelente custo-benefício, com espaço interno, segurança e prazer ao dirigir.

T-Cross Sense

“Devido ao grande sucesso de vendas do T-Cross Sense, retomamos agora as vendas desta configuração, com foco nos clientes finais, de varejo”, explica Ricardo Casagrande, diretor de Vendas da Volkswagen do Brasil. “O T-Cross é um carro desejado pelos consumidores brasileiros, tanto que foi o SUV mais vendido do País em 2020. Por isso, esta nova estratégia para a versão Sense fará com que muitos realizem o sonho de ter um legítimo SUVW na garagem”, completa.

Moderno, espaçoso e seguro. Um legítimo SUV Volkswagen



O Volkswagen T-Cross é montado sob a estratégia modular MQB, que permite a aplicação dos mais modernos conceitos de produção do Grupo Volkswagen no mundo atualmente. Ela utiliza aços de alta e ultra-alta resistência, e também aços conformados a quente, que ultrapassam em dez vezes a resistência de aços considerados ‘convencionais’, tornando-a mais leve, rígida e, consequentemente, mais eficiente nos testes de colisão.

Também muito versátil, a plataforma MQB pode variar diversas dimensões do veículo, tendo como única medida padrão a distância entre o centro do eixo dianteiro e a pedaleira. No caso do T-Cross, ela permite o SUV fabricado em São José dos Pinhais (PR) ter 4.199 milímetros de comprimento, 1.760 milímetros de largura, 1.570 milímetros de altura e impressionantes 2.651 milímetros de distância entre os eixos, o que o torna uma referência em espaço interno entre os SUVs do segmento.

Ainda em termos de tamanho, o porta-malas do T-Cross tem capacidade para 373 litros. Com o inteligente recurso que ajusta a inclinação do encosto do banco traseiro, este número salta para 420 litros.

Prazer único ao volante. Bom de acelerar



O T-Cross Sense 2021 é equipado com robusto e confiável motor 200 TSI Total Flex de três cilindros, injeção direta de combustível e turbocompressor. Com uma construção extremamente moderna, este propulsor entrega 116 cv (gasolina)/128 cv (etanol) de potência máxima a 5.500 rpm e torque de 20,4 kgfm (independente do combustível) entre 2.000 e 3.500 rpm, uma faixa de rotação ideal que possibilita ao SUVW ter excelentes acelerações e retomadas ainda mais vigorosas.

Conectada ao motor 200 TSI está a já consagrada e confiável transmissão automática de seis velocidades, que proporciona trocas de marchas suaves, confortáveis e que também faz bonito quando motorista pisa fundo no acelerador em busca de uma condução mais esportiva.

Aliás, prazer ao dirigir é uma das características marcantes do T-Cross. O modelo é equipado com suspensão independente tipo McPherson nas rodas dianteiras e utiliza eixos independentes com braços longitudinais na traseira.

O utilitário esportivo compacto conta ainda com freios a disco nas quatro rodas, ABS (antitravamento das rodas), BAS (assistente de frenagem de emergência), Hill Hold Control (assistente de partidas em aclives/subidas), ASR (controle de tração), ESC (controle de estabilidade) e XDS+ (bloqueio eletrônico do diferencial).

Recheado na medida certa. Excelente custo-benefício



A lista de equipamentos de série traz itens na medida para deixar o T-Cross Sense 2021 um SUV com custo-benefício vantajoso e elevado nível de competitividade quando comparado aos seus rivais diretos.

Ele sai de fábrica com seis airbags (dois frontais, dois laterais nos bancos dianteiros e dois de cortina), ar-condicionado com filtro de poeira e pólen, direção elétrica, travas elétricas, vidros elétricos nas quatro portas, faróis com função ‘Coming & Leaving Home’, faróis de neblina com função ‘Cornering Light’, DRL (Daytime Running Light) em LED na região dos faróis de neblina, lanternas traseiras em LED, faróis com regulagem de altura, rack de teto, alarme antifurto, volante multifuncional, ISOFIX e top tether para fixação da cadeirinha infantil, banco do passageiro dianteiro com encosto rebatível, bancos traseiros rebatíveis, entre outros.

Para esta versão, o T Cross é oferecido nas cores sólidas Preto Ninja e Branco Puro, e na metálica Prata Sargas. O revestimento dos bancos é em tecido ‘Bandula’ cinza.

Nunca foi tão fácil e vantajoso colocar o Volkswagen T-Cross na garagem!

Volkswagen do Brasil

Presente na vida, no coração e na garagem dos brasileiros há 68 anos, a Volkswagen é a maior produtora de automóveis do Brasil, com 24 milhões de veículos fabricados, e a maior exportadora da história, com mais de 4 milhões de carros embarcados. Com capacidade para desenvolver e produzir veículos de forma completa, seus produtos se destacam pela segurança, tecnologia e design, como o novo Polo, Virtus, Nivus, Taos e T-Cross, este último líder no segmento SUVs no mercado brasileiro em 2020. No Brasil, a empresa possui quatro fábricas e um centro de distribuição de peças, além de cerca de 500 concessionárias. Em constante evolução tecnológica, a empresa investe permanentemente na mobilidade sustentável, na conectividade e na digitalização como tópicos estratégicos para o futuro.

Volkswagen T-Cross 2021